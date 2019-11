Showbiz 23/11: Sao nữ bị trộm đột nhập, cuỗm trang sức trị giá hơn 8 tỉ

Quảng cáo

Sao nữ bị trộm đột nhập, cuỗm trang sức trị giá hơn 8 tỉ



Cảnh sát ngày 22/11 công bố, Iggy Azalea (29 tuổi) đã khai báo rằng kẻ trộm đột nhập và mang đi số trang sức của cô có tổng trị giá 366.000 USD. Trong số đó có nhẫn kim cương 70.000 USD và đồng hồ vàng nạm kim cương 57.000 USD. Ngay cả nhẫn kim cương đính hôn của nữ ca sĩ cũng bị trộm.

Iggy Azalea khai với cảnh sát rằng cô ở tầng trệt một mình vào tối 15/11 thì nghe tiếng bước chân trong phòng ăn ở tầng hai và nghĩ tiếng động là do bạn trai mình gây ra.

Bạn trai Iggy Azalea nói rằng họ đã xem lại camera an ninh và thấy một người đàn ông vào nhà qua cửa sau vào đêm đó. Sau 8 phút, người này rời đi với túi xách trên tay. Nghi phạm có súng và mang mặt nạ tối màu, găng tay. Vụ việc đang được điều tra.

Trấn Thành tiết lộ chuyện Hari Won từng muốn tự sát

Mới đây, trong một talkshow được livestream trực tiếp trên fanpage của mình, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi tiết lộ việc Hari Won từng muốn tự sát vì bị bắt nạt trên mạng.

Cụ thể, đây là talkshow do chính Trấn Thành làm MC với sự tham gia của gần 20 nghệ sĩ nổi tiếng. Ở phần chủ đề “Bắt nạt trực tuyến”, nói về những lời bình luận, chỉ trích trên mạng xã hội - Facebook cùng khách mời tham gia là Tiến sĩ Lê Thẩm Dương, Minh Hằng, Chi Pu và Đức Phúc.

“Đâu cấm được người ta nói gì đúng không ạ, người ta thích người ta viết lên vì có ai biết họ là ai ngoài ảnh đại diện. Tuy nhiên trong đó có những lời nói hơi nặng nề”, nam MC mở đầu.

Nói về việc này, Minh Hằng cho rằng câu chuyện bị bắt nạt trên mạng không phải của riêng giới nghệ sĩ. “Có một khoảng thời gian Trấn Thành có hỏi tôi rằng tại sao lại ít nói chuyện và cười đùa, đó là một trong những tác hại mà tôi phải hứng chịu từ việc bị chỉ trích.

Khi làm như vậy tôi sẽ thu mình lại, ít sai hơn và không còn sống là chính mình nữa. Tôi nghĩ điều ấy đúng một phần nhưng không hoàn toàn vì đôi khi ai cũng phải có những cá tính khác biệt. Nếu cuộc sống này mà ai cũng giống ai thì rất nhàm chán và nếu chúng ta cứ kì thị những người sống khác biệt thì sẽ không có những thành tựu lớn”. (XEM CHI TIẾT)

‘Giáo sư’ Cù Trọng Xoay tiết lộ 'bí mật' sau 12 năm viết kịch bản Táo quân

Không phải là nghệ sĩ trình diễn, Đinh Tiến Dũng được biết tới là một trong những người chắp bút cho kịch bản Táo quân nhiều năm nay.

Trên trang cá nhân, “Giáo sư Xoay” bày tỏ sự tiếc nuối và bàng hoàng khi nghe tin chương trình Táo quân 2020 dừng sản xuất.

Anh viết: “Đang ở phương trời xa, lòng không khỏi bàng hoàng khi nghe tin năm nay không còn Táo quân nữa. Bình thường đầu tháng 11 là đạo diễn đã mời đi ăn uống, vuốt ve động viên ngọt ngào... Năm nay qua cả ngày Nhà giáo mà vẫn không thấy gọi đi ăn, tưởng anh ấy đã có người khác, ai dè là kinh phí mời ăn năm nay không được duyệt nữa...”.

12 năm tham gia viết kịch bản Táo quân, Đinh Tiến Dũng bồi hồi nhớ lại: “Mười hai năm, nguyên một giáp đã trôi qua gắn bó cùng Táo quân, bảo nhiều thì cũng chả phải, nhưng cũng đủ để thấy thân quen mỗi dịp Tết đến. Năm nào quy trình cũng thế. Đầu tháng 11 được đi ăn, nếu vẫn chưa ra ý gì thì lại đi ăn tiếp, có năm ăn đến 4 bữa mà các biên kịch vẫn chưa nghĩ ra cái gì, đạo diễn đi ra ngoài châm thuốc…” (XEM CHI TIẾT)

Lan Khuê sinh con trai đầu lòng

Chiều ngày 23/11, doanh nhân John Tuấn Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh ôm con trai vào lòng kèm dòng trạng thái: "And just like that, our lives will never be the same. Mom and dad love you, Connor" (Tạm dịch: Và cứ thế, cuộc sống của chúng ta sẽ không giống nhau. Ba mẹ yêu con, Connor).

Trước đó, ông xã của Hoa khôi Áo dài 2015 từng hài hước tiết lộ giới tính con đầu lòng và háo hức chờ đợi ngày con chào đời. (XEM CHI TIẾT)

Sao nữ kém 25 tuổi, được cho là bạn gái mới của Brad Pitt là ai?

Kể từ sau ly hôn Angeline Jolie, Brad Pitt liên tục dính tin đồn hẹn hò nhiều sao nữ như minh tinh Charlize Theron, nhà thiết kế nữ trang Sat Hari Khalsa nhưng thông tin đều được phủ nhận từ 2 phía.

Lần này, anh tiếp tục bị cho là đang hẹn hò nữ diễn viên Alia Shawkat, kém nam tài tử 25 tuổi. Cặp sao lần đầu được trông thấy cùng nhau rời nhà hát hôm 21/9 sau khi dự buổi ra mắt show A Play is a Poem ở Los Angeles (Mỹ). Sau đó, cả 2 liên tiếp bị bắt gặp cùng nhau đi xem kịch, xem triển lãm dấy lên tin đồn hẹn hò.

Alia Shawkat sinh năm 1989 tại Mỹ nhưng có bố là người Ả Rập, mẹ gốc Na Uy, Ailen và Italy. Cô nổi tiếng với vai Hannah Rayburn trong State of Grace, hay vai Maeby Fünke trong sitcom Arrested Development... Nữ diễn viên đã có hơn 20 năm trong nghề diễn xuất, tham gia 43 tác phẩm điện ảnh và gần 30 phim truyền hình. Cô từng công khai mình là người lưỡng tính hồi năm 2017. (XEM CHI TIẾT)

