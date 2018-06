Showbiz 23/6: Bố Michael Jackson bị ung thư giai đoạn cuối

Bố Michael Jackson bị ung thư giai đoạn cuối

Tờ TMZ và ETonline đưa tin, ông Joe Jackson - bố của 11 người con trong đó có Michael Jackson và Janet Jackson - hiện ở trong một bệnh viện tại Las Vegas với tình trạng ung thư giai đoạn cuối. Theo nguồn tin, ông Joe, 89 tuổi, đã chiến đấu với căn bệnh này một thời gian và gần đây bác sĩ nói với gia đình rằng căn bệnh không thể điều trị được nữa và cuộc sống của ông Joe không còn kéo dài được lâu.

Vợ ông Joe Jackon là bà Katherine cùng các con cháu thường xuyên túc trực bên giường bệnh. Hôm thứ tư (20/6), con trai Jermaine của ông Joe chia sẻ trên MailOnline: "Ông ấy đã rất yếu, không còn trụ được bao lâu. Gia đình cần ở bên ông ấy và đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm trong những ngày cuối đời của bố".

Sau đối chất Ngô Lực, mẫu nude nộp đơn đề nghị thực nghiệm điều tra

Chiều ngày 22/6 Kim Phượng đã đến công an Q10 để nộp đơn đề nghị thực nghiệm điều tra, công an đã nhận đơn và xem xét trả lời. Trong đơn Kim Phượng yêu cầu ông Ngô Lực vẽ lại phác thảo trên người cô một lần nữa dưới sự chứng kiến của công an, viện kiểm sát để xác minh Ngô Lực vẽ cô như thế nào ( XEM CHI TIẾT ).