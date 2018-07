Showbiz 23/7: Hé lộ cuộc sống thiên thần phim 18+ sau 3 năm 'bán' mình

Bất ngờ cuộc sống của thiên thần phim 18+ được mua đứt giá 200 tỷ sau 3 năm

Rola Misaki (tên gọi khác Laura Takizawa) là nữ diễn viên Nhật Bản nổi tiếng với gương mặt thiên thần cùng thân hình nóng bỏng. Người đẹp sinh năm 1992 từng gây xôn xao dư luận khi được một đại gia Trung Quốc chi 50 triệu NDT (200 tỷ đồng) để mời về làm thư ký riêng cho ông trong vòng 15 năm vào tháng 6.2015.

Hợp đồng mua bán này này được truyền thông Hoa ngữ dùng cụm từ "mua đứt" gây tranh cãi trong thời gian dài. Sau thương vụ này, Rola Misaki chuyển hẳn sang Trung Quốc hoạt động. Cô không đóng phim mà chỉ làm mẫu xe hơi, đại diện thương hiệu và quảng cáo cho nhiều sản phẩm.

Misaka tạo một tài khoản mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cô hiếm khi tương tác trên mạng. Cách đây không lâu, nữ diễn viên trị giá 200 tỷ đăng tải bức ảnh ăn mặc kín đáo, nằm dạo dáng dễ thương trên ghế sofa kèm lời nhắn: "Tôi đã không chụp ảnh trong một thời gian dài".

Lời thú nhận của người đẹp xứ sở hoa anh đào khiến nhiều người tò mò. Quả thực, trên trang cá nhân, Rola Misaki rất ít đăng ảnh - một hoạt động được cho là diễn ra thường xuyên với người nổi tiếng nhằm tưng tác với fan.

Trên trang cá nhân của Rola chỉ có một vài hình ảnh đi sự kiện hay làm mẫu xe hơi. Nhan sắc cô nàng cũng có nhiều thay đổi. Nhiều người nhận xét, Misaki trông mập mạp hơn trước đây.

Thí sinh nói hỗn và bất cần, Thanh Hằng tức giận: "Tôi nhìn bạn đã thấy ghét"

Cuộc thi The Face Việt Nam 2018 đã trải qua 2 vòng sơ tuyển vô cùng sôi nổi, hào hứng nhưng cũng không kém phần khốc liệt tại hai miền Nam – Bắc.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những thí sinh chưa thực sự nổi bật nhưng lại có quan điểm và thái độ sống không đúng đắn, thiếu chuẩn mực.

Cụ thể, trong phần thi catwalk với trang phục tự chọn, vì bất mãn trước nhận xét của các giám khảo, thí sinh Huyền Trang đã nói thẳng:

"Trong cuộc thi này, nếu ban giám khảo như các anh chị chỉ toàn chọn những gương mặt xinh đẹp thì tôi nghĩ là sai lầm.

Tôi sẽ không tham gia cuộc thi này và cũng không cần đến sự giúp đỡ của ban giám khảo như các anh chị".

Trước lời nói hỗn của thí sinh, Thanh Hằng lập tức nổi giận và mắng xa xả:

"Bạn có biết, đã có rất nhiều ngôi sao, celeb nổi tiếng đang kí hợp đồng nhưng chỉ vì thái độ sống thiếu chuyên nghiệp, thiếu hợp tác như bạn mà bị đuổi thẳng không?

Bạn quá mất bình tĩnh. Khi mất bình tĩnh thì tốt nhất bạn nên giữ im lặng.

Nếu bạn biết giữ im lặng, nhiều khi tôi sẽ cho bạn vào vòng trong. Nhưng với thái độ của bạn với Nam Trung như vậy, tôi nhìn bạn đã thấy ghét. Làm sao tôi có thể cho bạn cơ hội?".

Bị nghi ngờ nâng cấp vòng 1 khi đăng ảnh diện bikini, hotgirl Trâm Anh đáp trả cực gắt: 'Kém miếng khó chịu à?'



Cụ thể, trong chuyến du lịch cùng người thân đến Đà Nẵng, khi đăng tải bức ảnh với dáng nằm gợi cảm trong trang phục bikini, 9X đến từ Thanh Hóa đã khoe trọn 3 vòng nóng bỏng. Bên cạnh những bình luận khen ngợi người đẹp xứ Thanh, không ít ý kiến cho rằng Trâm Anh từng động chạm dao kéo nên vòng 1 mới căng tròn như vậy.

Đứng trước những bình luận tiêu cực đổ dồn về phía mình, "bạn gái" của Pewpew đã đáp trả cực gắt trong một chia sẻ mới đây. "Dân mình hay thật. Cái gì đẹp đẹp cũng kêu 'độ' hết. Kém miếng khó chịu à. Cái gì em chỉnh sửa thì em nhận. Cái gì không phải thì đừng nói vậy nhé", hot girl Trâm Anh bức xúc.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Trâm Anh bị nghi ngờ động chạm dao kéo để sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Trước đó, khoảnh khắc "uống bia như nước lọc" cách đây 4 năm bất ngờ bị chia sẻ lại, hot girl 9X lộ làn da đen cùng gương mặt không được thon gọn.



Trước nghi vấn từng phẫu thuật thẩm mỹ để có khuôn mặt như hiện tại, trong lần livestream mới nhất, cô nàng không ngại khẳng định bản thân đã cậy nhờ dao kéo. "Mình cao 1m63 và nặng 50 kg. Mình từng làm mũi, làm 4 răng cửa và tiêm botox để có gương mặt thon gọn.

Các bạn thấy đấy, khung gương mặt của Trâm Anh rất to nên mình thường xuyên phải tiêm botox. Trước đây, mình là một cô nàng béo ú, những hình ảnh đó, ngay đến bản thân cũng không muốn nhìn lại nữa.



Sự thật bất ngờ vụ Ronaldo mắc bệnh ngôi sao, tức tối bỏ về giữa cuộc phỏng vấn tại Trung Quốc

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào giữa siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và MC nổi tiếng Cao Hiểu Tùng đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Trung Quốc.

Cụ thể, trong chuyến thăm đất nước Vạn Lý Trường Thành, Ronaldo đã nhận lời tham gia một chương trình do MC Cao Hiểu Tùng dẫn dắt.



Theo tiết lộ của người tự nhận là phiên dịch trong chương trình, cuộc phỏng vấn giữa đôi bên đã kết thúc sớm hơn dự kiến do siêu sao bóng đá không hài lòng với câu hỏi "Anh sẽ làm gì sau khi giải nghệ?" mà MC nổi tiếng Trung Quốc đặt ra.



Trên thực tế, Ronaldo đã nhiều lần chia sẻ, sẽ đá bóng cho đến ngoài 40 tuổi. Trong khi đó năm nay siêu sao bóng đá mới ở tuổi 33, do vậy nhiều cư dân mạng chỉ trích Cao Hiểu Tùng đặt ra câu hỏi quá vô duyên.

Trước những ý kiến trái chiều hướng về phía mình, Cao Hiểu Tùng nhanh chóng đáp trả. MC thế lực này còn tố Ronaldo đi muộn khiến cả ê-kíp của ông phải chờ đợi, hơn nữa còn mắc bệnh ngôi sao khi đuổi cả đạo diễn chương trình lẫn trợ lý của ông ra ngoài.



Sau những chia sẻ của Cao Hiểu Tùng, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ dành cho MC này, đồng thời chỉ trích Ronaldo. Một số netizen "quá khích" còn đòi đuổi Ronaldo ra khỏi Trung Quốc, và không muốn siêu sao bóng đá đến đất nước của họ một lần nữa.



Tuy nhiên mới đây, một người trong cuộc đã lên tiếng giải oan cho Ronaldo. Theo người này, CR7 không hề mắc bệnh ngôi sao, thậm chí còn rất vui vẻ hợp tác trong suốt hành trình đến Trung Quốc lần này.



Sự cố xảy ra giữa Ronaldo và Cao Hiểu Tùng không phải là lỗi của hai người, vấn đề nằm ở lịch trình mà ban tổ chức sắp xếp.



Theo đó, Ronaldo đến Trung Quốc là để tham gia các hoạt động quảng bá của Nike. Cuộc phỏng vấn với MC Cao Hiểu Tùng vốn không nằm trong kế hoạch từ trước, mà được thêm vào sau này.



Vì vậy đây chỉ là một hoạt động bên lề, còn chương trình chính mà Ronaldo phải tham dự vẫn là các hoạt động của Nike. Do lịch trình của Nike dày đặc nên CR7 đã không thể đến địa điểm ghi hình phỏng vấn như đúng giờ hẹn.

Ngoài ra theo kế hoạch, ngay sau cuộc phỏng vấn với Cao Hiểu Tùng, Ronaldo sẽ phải tham gia một chương trình bóng đá thiếu nhi do Nike tổ chức.



Khi cuộc phỏng vấn diễn ra khoảng hơn 30 phút, phía CR7 nhận được thông báo chương trình bóng đá thiếu nhi có thể kết thúc sớm, vì thời tiết tại Bắc Kinh quá nóng, các em nhỏ không thể đá bóng ở ngoài trời quá lâu.



Do đó CR7 đã phải gấp rút kết thúc cuộc phỏng vấn để kịp có mặt trong hoạt động này. Ngôi sao Juventus thậm chí còn không kịp thay trang phục mà phải rời đi ngay lập tức.

Về việc tại sao không khí của buổi trò chuyện không vui vẻ, nguyên nhân là vì theo như sắp xếp ban đầu, MC sẽ sử dụng tiếng Bồ Đào Nha để phỏng vấn Ronaldo.



Tuy nhiên, sau đó Youku (đơn vị đứng ra tổ chức buổi phỏng vấn) lại chọn Cao Hiểu Tùng, một MC chỉ biết tiếng Anh dẫn dắt chương trình.



Do Cao Hiểu Tùng ít am hiểu về bóng đá, trong khi đó trình độ tiếng Anh của Ronaldo chỉ ở mức trung bình, đôi bên không hiểu ý nhau, dẫn đến không khí trò chuyện trở nên khiên cưỡng, thiếu thoải mái.

Bảo Trâm thu hút sự chú ý khi đưa con gái gần một tuổi đi sự kiện



Phô diễn hình thể với bikini, Elly Trần thú nhận 'Thích đi nhuộm da nâu'

Đăng tải hình ảnh khoe thân nóng bỏng với bikini, Elly Trần viết : "Mùa này nhiều người cũng rủ đi nhuộm da nâu. Thực sự là mình cũng thích để trông cho khỏe khoắn rắn chắc, nhưng thấy da nâu khó chăm cho đẹp quá nên đành gác lại hẹn mùa hè năm sau các cậu ạ"

Phì cười với bom tấn 8 tỷ lượt xem sạn nhiều "không đếm xuể"

Phù Dao hoàng hậu" với sự góp mặt của "nữ hoàng rating" Dương Mịch nhận được sự quan tâm của khán giả và nhiều lời khen ngợi. Bộ phim kể chặng đường đi tìm tự do và tình yêu bình đẳng của Phù Dao (Dương Mịch) cùng giao tranh quyền lực giữa các nước. Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Hạ Quy Nguyên.

Sau hơn 50 tập phát sóng, Phù Dao hoàng hậu vẫn giữ vững phong độ với tỷ suất rating ổn định và lượng người theo dõi trực tuyến luôn duy trì ở vị trí số một với hơn 8 tỷ lượt xem và được đánh giá khá thành công kể từ đầu năm 2018 đến nay. Dàn diễn viên trẻ, diễn xuất ổn mang lại nhiều điểm cộng cho bộ phim. Thế nhưng bên cạnh những lời khen ngợi thì bộ phim cũng có nhiều lỗi thiếu logic khiến khán giả phì cười.

Cảnh quay Bùi Viện giết nô tì, nhưng thanh kiếm của cô chỉ đâm ở bên hông, vậy mà khi quay chính diện thì vết máu lại ở bụng của người nô tì. Không ít khán giả tinh mắt đã nhận ra và nhận xét rằng cảnh quay quá buồn cười: "Đạo diễn đánh giá thấp người xem quá, hoạt hình cho trẻ con cũng không như thế".

Cảnh trên đường phố ngày xưa thì lại để lọt người đàn ông mặc trang phục hiện đại "vô tư" đi lại.

Quế Vân khẳng định vợ Việt Anh ghen là thật, không phải chiêu trò





Trước câu hỏi màn "dằn mặt người thứ 3" của vợ Việt Anh có phải là sự thật, Quế Vân cho biết: "Ở lứa tuổi của Hương, tôi còn điên hơn cô ấy. Có những hiểu lầm rất khó giải thích khi tôi và Việt Anh chưa thể chia sẻ dự án với ai. Tôi không biết Việt Anh có nói gì với Hương không nhưng tôi hiểu cảm xúc của cô ấy trong lúc dư luận đang không ngừng đồn đoán và hiểu sai. Tính cách của Hương mọi người cũng biết. Cô ấy vui cũng nói, buồn cũng không ngại chia sẻ nên tôi không trách. Sau status đó, tôi và Hương đã nói chuyện với nhau. Cả hai cũng hiểu đây chỉ là công việc. Hương cũng không còn hiềm khích gì với tôi trong chuyện này nữa rồi".

Như vậy, theo chia sẻ của Quế Vân, chuyện vợ chồng Việt Anh cùng cô "diễn trò" để câu view cho dự án hợp tác giữa Quế Vân và Việt Anh là không có. Và hiện nay, mọi mâu thuẫn, hiểu lầm giữa cô và vợ Việt Anh đã được xóa bỏ.







Lộc Liên

Tổng hợp