Showbiz 23/7: Hot girl Trâm Anh chia sẻ 'lạ' sau 3 tháng ở ẩn vì lộ clip 'nóng'

Hot girl Trâm Anh lần đầu check-in mạng xã hội sau 3 tháng im lặng

Sáng 23/7, sau 3 tháng biến mất khỏi mạng xã hội và các hoạt động, Trâm Anh "tái xuất" với tấm ảnh chụp góc nghiêng kèm caption bằng tiếng Anh. Cô viết: "Don’t hate what you don’t understand. Everything happens for a reason". (Tạm dịch: “Đừng ghét những gì bạn không hiểu. Điều gì xảy ra cũng có lý do của nó”). Ngay lập tức, bài đăng của cô nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng. Nhiều người vào trang cá nhân của 9X và để lại bình luận hỏi thăm, tò mò không biết thời gian qua cô đã làm gì, ở đâu.

Khán giả tranh cãi việc ông Sơn đón Thư 'Về nhà đi con' và giục ly hôn

Sau khi bài viết có tựa đề “Về nhà đi con: Ông Sơn đón Thư về, giục ly hôn là sai lầm?” của Tiền Phong được chia sẻ trên fanpage chính thức của bộ phim đã xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận về hành động của ông Sơn. Cụ thể khi tập 70 bộ phim "Về nhà đi con" lên sóng, bên cạnh việc khóc hết nước mắt với phân đoạn ông Sơn và Thư ôm nhau khóc; thì nhiều ý kiến cho rằng mặc dù ông Sơn rõ ràng biết Vũ và Thư không kết hôn vì tình cảm, lại thêm bản hợp đồng hôn nhân giữa hai người, cũng như nhìn thấy Vũ ở bên người con gái khác, nhưng cũng không thể nhanh chóng tới nhà Vũ đón Thư về nhà như vậy (XEM CHI TIẾT).

Lan 'cave' Thanh Hương lần đầu tiết lộ về ông xã đại gia cao 1m80 và cực chịu chi

Tại cuộc họp báo chúc mừng chiến thắng tại một chương trình âm nhạc, Thanh Hương lần đầu chia sẻ về hôn nhân. Cô cho biết mình may mắn vì có gia đình là điểm tựa.“Trong quá trình thi Trời sinh một cặp, ông xã thỉnh thoảng đi theo tôi. Về kinh phí tham gia cuộc thi, anh cũng đầu tư hầu hết. Mọi người cũng biết cát-xê của diễn viên rất thấp, một mình diễn viên Thanh Hương không đủ khả năng trang trải mọi khoản từ ca khúc, phục trang, make-up… cho mỗi vòng thi. Tôi đầu tư rất nhiều nên có thể nói dù nhận phần thưởng 500 triệu đồng từ ngôi vị quán quân nhưng vẫn… lỗ.” Người đẹp tiết lộ.

Hồng Đào xác nhận đã ly hôn với Quang Minh sau 20 năm gắn bó

Tối 22/7, nghệ sĩ Hồng Đào đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái suy ngẫm về cuộc đời sau những chuyện buồn xảy ra với mình thời gian qua. Tại đây nữ nghệ sĩ chia sẻ mình “vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm”. Đây là lần đầu tiên cô xác nhận mình và Quang Minh chính thức "đường ai nấy đi" sau thời gian im lặng. Bên dưới dòng trạng thái, nhiều bạn bè, fan để lại bình luận chia sẻ, động viên nữ nghệ sĩ. “Ủng hộ bạn trong mọi quyết định, suy nghĩ và cảm xúc nha bạn”, NSND Hồng Vân – người bạn thân thiết của Hồng Đào nhắn nhủ (XEM CHI TIẾT).

Thu Quỳnh lên tiếng giữa nghi vấn bị Chí Nhân “đá xéo” mượn phim “nhai lại” chuyện cũ

Khi Thu Quỳnh có dòng trạng thái khiến nhiều người đồn đại, cô đang nhắc khéo bi kịch chồng ngoại tình thì Chí Nhân bị nghi “đá xéo” vợ cũ mượn tình tiết phim “Về nhà đi con” “nhai lại” chuyện cũ. Cả hai đã lên tiếng giữa bão tin đồn. Theo đó khi trả lời câu hỏi về việc đăng dòng trạng thái đồng cảm với nhân vật Anh Thư, có nhiều người liên tưởng Quỳnh đang nói về chính mình, nữ diễn viên nói: “Mọi người cứ suy diễn thôi. Khi viết một dòng chữ gì đó, mọi người có thể sẽ hiểu theo nhiều cách khác nhau. Trong êkip không chỉ một mình tôi mà bố Trung Anh và nhiều diễn viên khác cũng không dám xem lại những thước phim đó”.

Gia thế và nhan sắc gây chú ý của vợ Hoài Lâm

Được biết, bạn gái Hoài Lâm chính là Cindy Lư tên thật là Lư Hoàng Bảo Ngọc, sinh năm 1996, là con út trong một gia đình có 3 anh em trai, bố làm trong lĩnh vực kinh doanh. Đặc biệt, cô chính là cháu nội của NSƯT Bảo Quốc, em gái của diễn viên Gia Bảo. sau khi tốt nghiệp cấp 3, Bảo Ngọc từng dự định thi vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh để nối nghiệp diễn xuất của ông nội và nhiều người thân trong dòng họ. Nhưng vì sớm bén duyên với công việc kinh doanh nên cô không chuyên tâm trên con đường nghệ thuật mà chỉ tham gia 1 vài hoạt động nhỏ lẻ như đóng music video ca nhạc, đóng kịch...(XEM CHI TIẾT).

Vin Diesel khóc, sốc nặng khi diễn viên đóng thế bị rơi từ độ cao 9m

Tài tử phim Fast And Furious khóc và hoàn toàn bị sốc khi chứng kiến nam diễn viên đóng thế cho mình bị ngã từ độ cao 9m trong trong một cảnh quay mạo hiểm diễn ra vào buổi trưa ở phim trường của Warner Bros Studios ở Leavesden, Hertfordshire, được biết nạn nhân bị chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu. Vụ tai nạn này xảy ra chỉ 1 tháng sau khi một nhân viên đoàn phim bị chém vào cổ họng trên phim trường bộ phim Phù thủy (The Witches), cũng được quay tại studio này. Bộ phim "Fast & Furious 9" khởi quay từ ngày 24/6, ghi hình ở Mỹ, Anh và Thái Lan. Phim quy tụ dàn sao đình đám Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel và John Cena (XEM CHI TIẾT).

