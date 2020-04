Showbiz 2/4: Nghệ sĩ Việt quyên góp để ủng hộ người bán vé số giữa dịch COVID-19

Quảng cáo

Nghệ sĩ Việt quyên góp hơn một tỷ đồng giúp người bán vé số

Được biết, theo thống kê, TP.HCM có 7.978 người bán vé số thường trú và tạm trú gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm giảm thu nhập, ngưng việc. Cùng với sự hỗ trợ của Chính phủ, Sở LĐTBXH, ngày càng có nhiều mạnh thường quân, cá nhân đã chung tay giúp đỡ những người dân lao động gặp hoàn cảnh khó khăn.

Có thể thấy, những ngày qua, diễn viên Lê Bê La cùng các đồng nghiệp là MC Đại Nghĩa và diễn viên Thanh Sơn đã thực hiện chiến dịch 14 ngày với các việc làm cụ thể, thiết thực để giúp đỡ người bán vé số, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, tính đến ngày 2/4, họ đã vận động, quyên góp được số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Nhóm nghệ sĩ đã trích số tiền 100 triệu đồng gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP.HCM để đồng hành cùng Chính phủ chống dịch COVID-19. Ngoài ra, họ dùng số tiền quyên góp được để chuẩn bị các suất quà bao gồm: Gạo, mỳ gói, sữa tươi, nước tương, dưa món và số tiền 200 nghìn đồng để hỗ trợ bà con nghèo ở các quận tại TP.HCM. Theo dự kiến, chiến dịch 14 ngày sẽ kéo dài đến hết 10/4. (THEO ZING)

Nghệ sĩ Trung Quốc kêu gọi giúp đỡ bác sĩ chống dịch ở Vũ Hán vừa ngã bệnh

Mới đây, vợ chồng diễn viên Trương Hâm Nghệ - Viên Hoằng đăng tải bài viết kêu gọi mọi người giúp đỡ bác sĩ Đoàn Hiểu Đông vừa ngã bệnh trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch COVID -19 ở Vũ Hán, có gia cảnh qúa khó khăn. "Bác sĩ Đoàn Hiểu Đông, làm việc ở trung tâm cấp cứu 120 của Vũ Hán đã chiến đấu hết sức mình trong thời gian thành phố bị dịch bệnh hoành hành. Anh ấy không ít lần cảm thấy chóng mặt, chân tay bủn rủn không còn sức lực, nhưng vì tình hình nguy cấp nên vẫn kiên trì làm việc để cứu lấy nhiều bệnh nhân. Vậy mà, khi dịch bệnh dần được đẩy lùi và chúng ta sắp chiến thắng thì anh ấy lại ngã xuống. Mong mọi người cùng chung tay hỗ trợ", Viên Hoằng – tải tử phim “Anh hùng xạ điêu” bày tỏ trên Weibo.(XEM CHI TIẾT)

Ốc Thanh Vân: Không muốn bố mẹ Mai Phương bị công kích, điều quan trọng nhất là Lavie

Mới đây, Ốc Thanh Vân lên tiếng về ồn ào xoay quanh việc chăm nuôi bé Lavie sau khi Mai Phương ra đi. Cô viết: “Ốc vẫn sẽ luôn bên cạnh và lo cho Lavie bằng tất cả sức mình, cùng với những người luôn kề cận Mai Phương, và bây giờ là cùng với tất cả mọi người. Cả nhà yên tâm, hiện con vẫn an toàn và được chăm sóc tốt”. Bên cạnh đó, nữ diễn viên thổ lộ cô không muốn ba mẹ Mai Phương bị công kích hay sự chỉ trích từ dư luận xã hội. “Mình không muốn ông bà bị công kích đâu, và chắc chắn Phương cũng không muốn, dù sự giận dữ là có lí do. Họ lớn tuổi rồi, họ cũng mệt rồi! Mọi lời kể tội, giãi bày hay giải thích bây giờ không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là Lavie”- Ốc Thanh Vân bày tỏ. (XEM CHI TIẾT)

Nam ca sĩ từng đoạt giải Grammy qua đời vì COVID-19 ở tuổi 52

Hãng thông tấn Associated Press dẫn lời luật sư lâu năm của Adam Schlesinger, ông Josh Grier, đưa tin, nam ca sĩ kỳ cựu đã qua đời ở tuổi 52 tại một bệnh viện ở ngoại ô New York, Mỹ, vào ngày 1/4 do mắc COVID-19. Hãng thông tấn Associated Press dẫn lời luật sư lâu năm của Adam Schlesinger, ông Josh Grier, đưa tin, nam ca sĩ kỳ cựu đã qua đời ở tuổi 52 tại một bệnh viện ở ngoại ô New York, Mỹ, vào ngày 1/4 do mắc COVID-19. (XEM CHI TIẾT)

Võ Hoàng Yến làm điều ý nghĩa, chính thức rời khu cách ly

Hôm nay (2/4), Võ Hoàng Yến chính thức hoàn thành 14 ngày cách ly và được trở về nhà. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “14 ngày nhanh như một cơn gió. Sẽ nhớ lắm sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị tình nguyện viên, đội ngũ dân quân, y bác sĩ và các bạn trong khu cách ly Đại học Quốc gia Bình Dương”. Trước khi rời khu cách ly, Võ Hoàng Yến cùng nhà tài trợ tặng 1.000 khẩu trang cùng 10 lít nước rửa tay cho các cán bộ y tế, dân quân và bộ đội đang làm nhiệm vụ chống dịch nơi đây. (XEM CHI TIẾT)

Phùng Ngọc Huy mất việc ở Mỹ vì bị chỉ trích sau khi Mai Phương qua đời?

Mới đây, chủ một thương hiệu mà Phùng Ngọc Huy đang hợp tác ở Mỹ tiết lộ nam ca sĩ phải dừng công việc vì bị dư luận chỉ trích sau khi Mai Phương qua đời. Cô tự nhận là bạn thân với cả Phùng Ngọc Huy và Mai Phương. “Tôi, anh Huy, Mai Phương - cả ba anh em rất thân và ba chúng tôi ăn chung, ngủ chung mặc dù chuyện hai người họ lúc đó đã chia tay từng ở Việt Nam. Gia đình anh Huy tôi đã chơi và tiếp xúc rất lâu. Họ hiền lành và đạo đức chuẩn mực”. Người này cũng cho biết gia đình Huy đều yêu thương bé Lavie nhưng vì lý do riêng nên ít khi bên nội gặp được bé. "Tôi không bênh vực anh Huy và cũng không hề bỏ Mai Phương. Mai Phương muốn gì cũng đều nhờ tôi nói lại với anh Huy”- người này cho hay. (XEM CHI TIẾT)

Nhật kí Paris phong tỏa của BTV Mỹ Linh

Theo đó, từ ngày 17/3, Chính quyền Paris bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa, yêu cầu người dân không ra đường nếu không có việc cần thiết. Theo BTV Mỹ Linh, trong mấy ngày đầu Paris bị phong tỏa, thời tiết khá đẹp nên nhiều người ra ngoài chạy bộ, bao gồm cả trẻ em và người già bởi dân châu Âu không ai hoảng loạn. “Phong tỏa ngày thứ 3…Nắng đẹp, con chim không hiểu trú trong khu vườn nào mà hót véo von, hay quá… Bình tĩnh đi các bạn! Cả châu Âu đang giống nhau và không ai hoảng loạn. Tránh dịch dựa trên tâm lý bình tĩnh và cẩn trọng chứ ai dựa trên nỗi sợ. Các bạn mà ở đây sẽ nghe thấy chim hót rất hay. Đã bảo COVID-19 làm ta nhìn lại đời sống mà”, chị viết. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp