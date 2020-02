Showbiz 25/2: Sao Hàn được xuất ngũ sớm vì Covid -19

Quảng cáo

Sao Hàn được xuất ngũ sớm vì Covid -19

Mới đây, tờ Newsen của Hàn Quốc đưa tin thành viên của nhóm nhạc 2PM - Wooyoung đã được Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chấp thuận cho xuất ngũ sớm hơn lịch trình dự kiến 3 ngày vì tình hình dịch Covid-19. "Trong lúc cậu ấy đang nghỉ phép theo lịch nghỉ của quân đội, Wooyoung nhận được thông báo không cần quay trở lại đó. Đáng lẽ cậu ấy vẫn còn phải phục vụ trong quân ngũ thêm một vài ngày nữa sau kỳ nghỉ. Nhưng giờ Wooyoung được phép xuất ngũ sớm", đại diện của JYP Entertainment cho biết.

Trước đó, từ ngày 20/2, sau khi Bộ quốc phòng Hàn Quốc ghi nhận trường hợp quân nhân đầu tiên bị nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại một căn cứ quân sự ở thủ đô Seoul, biện pháp cấm trại đã được ban hành. Bộ Quốc phòng quyết định hạn chế binh sĩ ra khỏi doanh trại, đi nghỉ mát, ở lại qua đêm ngoài doanh trại và gặp gỡ người thân, du khách. Việc này nhằm giúp ngăn chặn hiệu quả sự lây lan của virus trong môi trường quân đội - nơi vốn có đông người và sinh hoạt tập thể. Cho nên, Wooyoung - người đang có kỳ nghỉ ngắn hạn ngoài quân đội đã được phép rời doanh trại sớm hơn dự định.

Được biết, Wooyoung nhập ngũ ngày 9/7/2018 và sẽ chính thức xuất ngũ vào ngày 28/2. Sau khi gia nhập quân đội, nam ca sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự ở Sư đoàn Lục quân 21 đóng ở quận Yanggu, tỉnh Gangwon.

Như Quỳnh đá lông nheo 'thần sầu' khiến fan phát sốt

Trung tâm ca nhạc nơi Như Quỳnh đang là “gà cưng” vừa tung ra DVD “Glamour in Singapore”, chương trình thu hình trực tiếp 130 được thực hiện tại đảo quốc sư tử, thu hút đông khán giả trong nước. Đã từ rất lâu, Như Quỳnh mới trở lại ca múa mở màn cho chương trình, chị nhập bài đến độ, khán giả khen: “Thánh diễn”. Trên khuôn mặt của Như Quỳnh, khuôn miệng xinh xắn luôn là điểm cộng. Vì hay hát những bản nhạc tình sướt mướt, nên chị chủ yếu diễn cảnh bi, rất hiếm khi được cười như “Một thoáng mê say”. Đã thế đến đoạn gần cuối bài: “Đây nơi bồng lai hay ta say vì ai/Say men rượu say ý tình cuồng dại” Như Quỳnh vừa đá lông nheo, vừa giả nâng chén rượu, đốn tin fan trẻ. Họ khen chị 50 chơi vơi mà vẫn chất chơi. Một số khán giả tặng giọng ca “Duyên phận” biệt danh mới: Thánh diễn. (XEM CHI TIẾT)

Long Nhật trải lòng về scandal bị bắt tại 'động' mại dâm gây chấn động một thời

Xuất hiện trong tập 44 chương trình Ký Ức Tươi Đẹp, ca sĩ Long Nhật nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ về scandal bị bắt tại động mại dâm ở Hà Nôi, gây chấn động showbiz Việt một thời. Theo đó, Long Nhật kể: “Khi ấy tôi gặp biến cố, tự nhiên đang rực rỡ thì có scandal đầu tiên giáng xuống cuộc đời tôi. Người ta bắt được một "động" mại dâm nam ở Hà Nội. Người chủ đó khai ra là có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đến đây chơi bời. Và đặc biệt có một người không chịu tới, chỉ gọi điện từ khách sạn yêu cầu "hàng" VIP, người này rất chịu chi, “ném tiền qua cửa sổ”, người đó là tôi. Báo chí khi ấy không viết tên thật mà viết tắt, họ không ai gọi điện phỏng vấn tôi để điều tra xác minh thông tin có đúng sự thật không. Họ viết là nam ca sĩ L.N, người Huế, nổi tiếng với ca khúc “Mấy nhịp cầu tre”, “Về quê ngoại”, “Tóc em đuôi gà”... thông tin như vậy thì chỉ tôi chứ còn ai và thêm một người nữa là anh Quang Linh. (XEM CHI TIẾT)

Hương Baby lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn với ca sĩ Tuấn Hưng

Mới đây, Hương Baby – bà xã Tuấn Hưng đã lên tiếng trên trang cá nhân về tin đồn cô đòi ly hôn vì không chịu đựng nổi tính cách chơi bời của chồng. Theo đó, cô viết: “Vợ chồng chúng em vẫn đang yêu nhau lắm. Chồng em luôn đứng đằng sau hỗ trợ cho công việc của em rất nhiều. Em có được ngày hôm nay cũng là một phần nhờ chồng em đấy các bác ạ, giải quyết cho em bao nhiêu việc đấy. Và vợ chồng em sắp tới còn cùng nhau lên nhiều dự án công việc tiếp theo ạ. Hình ảnh của vợ chồng em đã gắn liền thành một cặp rồi nên sẽ cố gắng ngày càng tốt đẹp hơn, để không làm phụ lòng người hâm mộ và khán giả đã luôn yêu mến, ủng hộ gia đình em trong suốt thời gian qua”.

Trước đó, khi nhận được thông tin không đúng về chuyện hôn nhân, Tuấn Hưng cũng bày tỏ thái độ bức xúc trên trang cá nhân, anh cho biết: "Ít khi tôi phản kháng mấy chuyện này vì sống có người yêu người ghét. Nhưng cái thứ không biết đúng sai, tôi không lên tiếng thì mọi thứ càng đi xa...".

Đạo diễn Steven Spielberg lo lắng khi con gái đóng phim khiêu dâm

Daily Mail đưa tin, Mikaela Spielberg đã tiết lộ vào đầu tuần trước rằng, đang bắt đầu sự nghiệp mới với tư cách là một ngôi sao khiêu dâm. Trong một bài phỏng vấn, Mikaela chia sẻ, đã nói chuyện với bố mẹ nuôi, đạo diễn nổi tiếng Mikaela Spielberg (73 tuổi) và bà xã Kate Capshaw (66 tuổi), về quyết định trên. Theo nữ diễn viên 9x, bố mẹ cô đều ủng hộ lựa chọn nghề nghiệp của con gái. “Sự an toàn của tôi luôn là ưu tiên số một đối với họ. Khi làm điều này, tôi không phải vì muốn tổn thương hay làm bất kỳ ai khó chịu. Tôi làm công việc này vì tôi muốn tôn vinh cơ thể mình theo cách sinh lợi”, Mikaela nói. Tuy nhiên, The Sun dẫn các nguồn tin cho hay, ông Spielberg “xấu hổ” về công việc mới của con. (XEM CHI TIẾT)

Đi show hẹn hò cùng con gái, bà mẹ gây bức xúc vì chê chàng trai từ đầu đến cuối

Mới đây, Fanpage chương trình Hẹn Ăn Trưa đã đăng tải một trích đoạn mang tên “Phê phán kịch liệt chàng huấn luyện viên Yoga không tương lai, mẹ vợ gây sốc” khiến cộng đồng mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, mẹ cô gái lại bảo: “Nãy giờ tôi đứng ngoài, cậu này nói nhỏ nhưng tôi cũng nghe được là công việc này cũng chưa ổn định. Rồi cậu cao được mét mấy. Tôi biết lí do đến giờ con tôi vẫn ế là do tôi hơi bị kén, đi chơi với bạn bè, người ta thân thì lớn nhưng toàn kém con nhỏ 4 -5 tuổi. Tôi kỵ nhất kém tuổi, thứ nhất là phải đồng tuổi không thì lớn hơn 2 tuổi, còn nhỏ tuổi hơn là không hạnh phúc. (XEM CHI TIẾT)

Phạm Băng Băng bác tin "tiểu tam", phá hôn nhân Vương Học Kỳ

Gần đây, một tài khoản trên mạng xã hội Trung Quốc đăng lại tin đồn tình cảm giữa Phạm Băng Băng và Vương Học Kỳ cách nay gần 10 năm. Khi đó, cô bị cho là quen biết Vương Học Kỳ sau lần cả hai hợp tác trong phim "Mạch Điền". Năm 2009, cả hai tiếp tục đóng "Thập Nguyệt vi thành" và bị cánh săn ảnh bắt gặp nhiều cử chỉ thân thiết.

Kết thúc phim, Phạm Băng Băng và Vương Học Kỳ vẫn thường gặp nhau nên tin đồn cả hai hò hẹn trong lúc Vương Học Kỳ đã có gia đình lan rộng. Mọi lời đồn thổi Phạm Băng Băng là "tiểu tam" (người thừ ba) càng tăng khi Vương Học Kỳ ly hôn vợ năm 2010.

Trước những ồn ào này, Phạm Băng Băng chưa lần nào lên tiếng trả lời hay bình luận gì. Tuy nhiên, mới đây phía này khẳng định: "Nội dung bài viết của bạn trên Weibo liên quan đến Phạm Băng Băng là hoàn toàn bịa đặt. Chúng tôi mong bạn xóa bỏ nội dung sai lệch kia. Là một blogger có tầm ảnh hưởng, hy vọng bạn quan tâm đến độ chân thật của tin tức, đảm bảo tính xác thực trước khi đăng bài, phải có trách nhiệm với công chúng. Chúng tôi sẽ bảo lưu quyền lợi điều tra pháp lý với tin tức này".

Lộc Liên

Tổng hợp