Showbiz 25/4: Gia đình nghệ sĩ Lê Bình đính chính thông tin ‘ngưng nhận hỗ trợ’

Gia đình nghệ sĩ Lê Bình đính chính thông tin ‘ngưng nhận hỗ trợ’



Mới đây, Cát Phượng tiết lộ nghệ sĩ Lê Bình sốt cao, nói mê sảng, không còn ăn uống được gì, máu mủ ọc từ trong người ra đường hậu môn và cả đường miệng… khiến dư luận hết sức lo lắng.

“Hôm nay 25/4, Cát không còn kêu gọi cho anh Lê Bình nữa ạ vì con gái anh Bình có nói với Cát “con cảm ơn rất nhiều tình cảm khán giả cũng như các cô chú nghệ sĩ đã thương quý ba con. Nhưng cho con được phép không nhận tiền gửi ba con nữa ạ. Nước mắt con gái chảy, cô hiểu được hết nỗi lòng của con”- Cát Phượng chia sẻ thêm.

Trước thông tin gia đình nghệ sĩ Lê Bình ngừng nhận hỗ trợ thì con trai của nam diễn viên cho biết thông tin này không chính xác và có một số nhầm lẫn. “Phía cô Cát Phượng có yêu cầu em gái mình mở một tài khoản để nhận tiền hỗ trợ từ khán giả và người hâm mộ thay vì khán giả họ không biết nguồn phải gửi như thế nào lại phải gửi qua trung gian. Tuy nhiên, do tính chất công việc cũng như một số lý do cá nhân, em gái tôi từ chối việc mở tài khoản cá nhân để nhận tiền quyên góp cho ba tôi mà muốn ai cho tặng gì cứ mang đến trực tiếp cho minh bạch chứ không có chuyện gia đình tôi ngưng nhận hỗ trợ. Có thể trong lúc cô Cát đến thăm vì gia đình quá bối rối nên nói không rõ ý khiến cô hiểu nhầm chứ thật tâm cô Cát cũng có lòng tốt. Gia đình xin cảm ơn cô và mọi người đã luôn yêu quý, ủng hộ ba Bình. Hiện tại do tác dụng phụ của thuốc đặc trị ung thư quá mạnh nên ba gặp vấn đề về tiêu hóa, khó ăn uống và có bị chảy máu khi bài tiết. Trường hợp này là khá phổ biến đối với các bệnh nhân ung thư khi vào hóa chất”- con trai nghệ sĩ Lê Bình phản hồi.

Tình trạng nghệ sĩ Lê Bình đã rất nguy cấp, gia đình ngừng nhận quyên góp

Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Theo Cát Phượng, chiều 24/4, cô đã vào bệnh viện để tận tay trao cho con gái của nghệ sĩ Lê Bình số tiền hơn 33 triệu đồng do người hâm mộ gửi tặng đồng thời cập nhật tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Lê Bình đã rất nguy cấp.

Cô thông báo: "Tình trạng anh Lê Bình hiện tại: sốt cao, nói mê sảng, không còn ăn uống gì được. Máu mủ ọc từ trong người ra đường hậu môn và cả đường miệng.

Thương lắm kiếp người của chúng ta 1 đời cày bừa và hơn hết là thương kiếp nghệ sĩ một đời cống hiến đến khi đổ bệnh nằm xuống chỉ có anh em nghệ sĩ và khán giả gần xa yêu thương chung tay lo giúp". (XEM CHI TIẾT)

Bất ngờ nam diễn viên Việt bỏ showbiz sang Mỹ làm vườn, cuốc đất?

Vừa qua, diễn viên Hoàng Anh bất ngờ tuyên bố tạm ngừng việc đóng phim, quyết định sang Mỹ đoàn tụ với vợ con. Trên trang cá nhân, nam diễn viên điển trai cho biết anh phải tập quen với việc sống ở múi giờ khác với Việt Nam.

Theo những hình ảnh đầu tiên ở Mỹ, Hoàng Anh diện trang phục giản dị và đi cuốc đất dọn vườn. Hoàng Anh tiết lộ, anh làm vườn để trồng nhiều loại hoa, gắn xích đu cho con gái chơi hàng ngày.

Sang Mỹ, Hoàng Anh dự định sẽ tập trung học tiếng Anh và nhận những show diễn kịch tại hải ngoại để kiếm thêm thu nhập. Khoảng thời gian rảnh rỗi, anh sẽ phụ giúp vợ chăm cô con gái đầu lòng.

“Tôi mới sang đây, mọi thứ còn mới mẻ dù trước đó đã qua lưu diễn nhiều lần. Có điều, được ở gần vợ con thì cảm giác ấm áp hơn. Tuần sau tôi nhận được thẻ xanh, có giấy tờ đầy đủ thì sẽ bắt đầu công việc. Hiện, tôi chỉ biết chăm lo các công việc trong nhà như nhặt cỏ mảnh vườn để trồng hoa, trồng cây, làm lại chỗ vui chơi cho con”- Hoàng Anh nói. (XEM CHI TIẾT)

Tiết lộ về cô gái Nga đang hẹn hò 'cướp biển' Johnny Depp

Hồi đầu năm nay, cánh săn ảnh chụp được cảnh Johnny Depp và cô gái bí ẩn hôn nhau say đắm tại một khách sạn ở Belgrade, Serbia.

Hình ảnh tình tứ của cặp đôi nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cô gái này từng xuất hiện bên cạnh Johnny Depp hồi tháng 5/2018 khi nam diễn viên đi lưu diễn ở Moscow cùng ban nhạc của anh The Hollywood Vampires. Nhưng khi đó chưa ai biết danh tính của người đẹp và ai cũng nghĩ đó là trợ lý hoặc nhân viên của Johnny.

Mới đây, dân mạng đã biết được cô gái bí ẩn hôn say đắm Johnny Depp ở Serbia là vũ công người Nga có tên Polina Glen. Tài tử 55 tuổi được cho là đã gặp gỡ Polina tại một bữa tiệc ở Los Angeles. Mặc dù tuổi thật của Polina chưa được tiết lộ nhưng dân mạng đồn đoán cô gái này chỉ mới ngoài 20 và hơn con gái Lily-Rose Depp của nam diễn viên vài tuổi. (XEM CHI TIẾT)

Seungri bị bạn thân trong hội chat sex 'phản bội', đưa lời khai bất lợi

Mới đây, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, một thành viên trong nhóm chat sex của Seungri đã thừa nhận cựu idol có hành vi môi giới mại dâm. Người phản bội Seungri không ai khác chính là bạn thân Yoo In Suk - cựu CEO của Yuri Holdings, cũng là chồng nữ diễn viên Park Han Byul.

Theo Nate, đơn vị điều tra của Cơ quan Cảnh sát Seoul đã triệu tập cả Seungri và Yoo In Suk vào hai ngày 23-24/4 để phục vụ điều tra. Tại đây, cựu CEO Yuri Holdings khai, Seungri đã dắt gái mại dâm cho các doanh nhân Nhật Bản vào năm 2015.

Bên cạnh đó, cảnh sát xác nhận, Seungri đã chi hơn 30 triệu won (hơn 600 triệu đồng) đặt phòng tại một khách sạn nổi tiếng ở Seoul. Đáng nói, số tiền này được trả bằng thẻ của công ty quản lý cũ – YG Entertainment. (XEM CHI TIẾT)

'Chu Chỉ Nhược' Cao Viên Viên lộ bụng bầu lớn ở tuổi 39

Hôm 24/4 vừa đây, nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên hình ảnh lộ bụng bầu lớn của Cao Viên Viên được truyền thông nước này đăng tải.

Cụ thể, trong hình ảnh được chia sẻ trên báo, nữ diễn viên đang mang bầu khá lớn và mặc một chiếc váy rộng, bên cạnh đó cô cũng đội mũ và bịt khẩu trang để tránh ánh mắt của người qua đường.

Đồng thời mới đây, nhiều nguồn tin cũng tiết lộ rằng bắt gặp Triệu Hựu Đình xuất hiện tại một cửa hàng dành cho mẹ và bé để chọn mua một chiếc xe đẩy màu hồng. Do đó người hâm mộ của cặp đôi cho rằng rất có thể đứa con đầu lòng của hai người là công chúa. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp