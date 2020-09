Showbiz 25/9: Kỉ niệm ngày cưới, Nhã Phương chia sẻ đoạn chat ngọt ‘lịm tim’ với ông xã

Quảng cáo

Kỉ niệm 2 năm ngày cưới, Nhã Phương chia sẻ đoạn chat ngọt ‘lịm tim’ với ông xã

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cặp đôi Trường Giang- Nhã Phương. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” chia sẻ đoạn hội thoại đầy ngọt ngào của mình và ông xã. Theo đó, Trường Giang mở đầu bằng tin nhắn ngọt lịm: "Hôm nay là ngày cưới đôi mình, xin lỗi đã không ở bên cạnh hai mẹ con. Dù ở xa nhưng trái tim không còn khoảng trống, mẹ và con đầy ắp tâm can". Khi Nhã Phương hỏi tới quà tặng, nam danh hài đáp lại: "Anh là món quà lớn nhất rồi". Sự ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người hâm mộ không khỏi trầm trồ, ghen tị.

Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam bật mí nét mới của Hoa hậu Việt Nam 2020

Chia sẻ bên lề buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2020 – Thập kỷ hương sắc do báo Tiền Phong tổ chức ngày 24/9 tại TPHCM, Tổng Đạo diễn cuộc thi Hoàng Nhật Nam cho biết, năm nay sẽ tổ chức các vòng thi cô đúc, tiết kiệm nhưng đi vào chiều sâu để phù hợp với tình hình mới. “Trước đó chúng ta đã tổ chức họp báo, sau đó dừng lại một thời gian do tình hình dịch, và bây giờ họp báo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 trở lại. Có nhiều khó khăn về tài chính, những quy định phải làm sao để cuộc thi tổ chức không bị dàn trải. Đó là lý do mà năm nay chúng tôi sẽ gom lại, không còn hai vòng Chung khảo khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam nữa, mà rút gọn lại trong thành đêm Bán kết. Đó là bước để giúp chúng ta có thể rút ngắn thời gian tổ chức, đồng thời cũng rất lo lắng vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Dĩ nhiên ai cũng mong muốn mọi việc an lành luôn luôn diễn ra, nhưng chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị, “đánh nhanh rút gọn”. Với lý do đó, đêm Bán kết sẽ quy tụ số lượng thí sinh rất đông đảo, dự kiến có khoảng 60 thí sinh hội tụ tại Hà Nội. Từ đó chọn ra hơn 30 thí sinh vào vòng Chung kết” – anh Nam cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Ngọc Quỳnh ‘Hoa hồng trên ngực trái’ hóa Trương Chi

Nam diễn viên Ngọc Quỳnh thời gian gần đây gây chú ý với “Hoa hồng trên ngực trái”. Anh vừa hóa thân thành chàng Trương Chi trong vở diễn “Trương Chi - Mị Nương” của Nhà hát Kịch Hà Nội. “Trương Chi-Mị Nương dựa trên cốt truyện cổ tích dân gian nổi tiếng của Việt Nam. Câu chuyện nói về mối tình dang dở của nàng Quận chúa Mị Nương sắc nước hương trời, am hiểu cầm kỳ thi hoạ và chàng Trương Chi mồ côi cha mẹ, sống trên chiếc thuyền nhỏ cũ rách với dung mạo xấu xí bất thường. Mị Nương mê đắm tiếng sáo và giọng hát của Trương Chi nhưng lại không chấp nhận dung mạo dị dạng của chàng. Chính điều này dẫn tới bi kịch tình yêu đau đớn. Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Quang Thắng, các nghệ sĩ Ngọc Quỳnh, Thuỳ Dương, Thiện Tùng, Mạnh Kiên, Diễm Hương…Vở diễn là tác phẩm đầu tay của NSƯT Phùng Tiến Minh trong vai trò đạo diễn, mở màn Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2020 vào tối 26/9. (XEM CHI TIẾT)

Tài năng nhí 'bắn' rap cực chất, phụ huynh là 'fan cứng' của Binz

Binz hẳn sẽ bất ngờ khi biết được thông tin không chỉ bé Ngọc Khang mà mẹ của bé còn cực kỳ hâm mộ “trai hư thành phố”. Theo đó, trong tập 13 “Gia đình hoàn mỹ” mùa 2 có sự xuất hiện của hai tài năng nhí là bé Ngọc Khang và bé Gia An. Đáng chú ý nhất là bé Ngọc Khang với ngoại hình cực cool ngầu, “bắn” rap siêu đỉnh với bản rap “Trung thu đoàn viên”. Dù còn hơi có chút e dè nhưng khi nhạc vang lên, Ngọc Khang vẫn say sưa thể hiện, khoe được cá tính của mình. Thưởng thức phần trình diễn của Ngọc Khang, MC Minh Xù khá bất ngờ vì tài năng của một cậu bé 10 tuổi. Ngọc Khang cho hay đây là ca khúc do mẹ của bé sáng tác và chỉ bé cách rap làm sao cho ấn tượng nhất. Nhìn cách Ngọc Khang thể hiện, những khán giả của nhạc rap hẳn sẽ thấy cách đi flow và những skill quen thuộc của một rapper hot bậc nhất hiện nay – Binz. Minh Xù thắc mắc rằng mẹ của Ngọc Khang có đặc biệt yêu thích ai không thì cậu bé thật thà trả lời mẹ là “fan ruột” của “BigCityBoi” Binz. Vì quá thích nhạc rap và Binz mà mẹ của Ngọc Khang đã sáng tác cho con trai cưng để thể hiện trong “Gia đình hoàn mỹ”. (XEM CHI TIẾT)

Sao thực tế Mỹ qua đời ở tuổi 41 hậu lên sóng truyền hình nói về phẫu thuật giảm cân

People đưa tin, Coliesa McMillian đã qua đời ở tuổi 41. Cô được biết đến qua chương trình thực tế “My 600 Lb Life” (tạm dịch: Cuộc đời 600 pound của tôi) của mạng truyền hình TLC, lên sóng hồi tháng 3/2020. “TLC rất đau buồn khi biết về sự ra đi của Coliesa McMillian – người đã chia sẻ câu chuyện của mình trên My 600-lb Life. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình cô ấy trong thời điểm khó khăn này”, TLC đăng trên Twitter hôm thứ Năm (24/9, giờ địa phương). Nguyên nhân cái chết của McMillian không được đưa ra. Tuy nhiên, sức khỏe của cô suy giảm nghiêm trọng trong vài tháng qua. Hồi tháng 6, trang Facebook về McMillian cho biết, ngôi sao thực tế 7x gần như không qua khỏi, phải cần đến máy hỗ trợ sự sống và không thể xuống khỏi giường bệnh. Một bài đăng khác thông báo, McMillian đã trở lại bệnh viện vào tháng 8. Đến thứ Ba vừa qua (23/9), trang Facebook đăng tin McMillian qua đời do gặp “vấn đề sức khỏe” sau một cuộc phẫu thuật trước đó. (XEM CHI TIẾT)

Nam diễn viên Điền Nhuy bị bắt sau cáo buộc hiếp dâm

Ngày 25/9, Sina đưa tin nam diễn viên kiêm đạo diễn Điền Nhuy bị cảnh sát Thượng Hải bắt giữ, khởi tố với cáo buộc hiếp dâm một nữ sinh. Sina cho biết, một nữ sinh viên của Học viện Hý kịch Thượng Hải, gọi tắt là A đã tố cáo Điền Nhuy cưỡng hiếp cô trong tình trạng không tỉnh táo. Theo thông tin từ nạn nhân, cô và nhiều diễn viên khác đã đến nhà của nam diễn viên ăn tối để trao đổi về kịch bản. A cho biết bản thân bị chuốc rượu đến say ngủ gục ngay trên bàn ăn. Cô được một số người bạn đỡ ra ghế sô pha nằm nghỉ. Nữ sinh viên nhìn thấy Điền Nhuy xuất hiện trước mặt và hỏi rằng: "Em có muốn trở thành diễn viên không, anh sẽ giúp đỡ". Sau đó, vị đạo diễn đã thực hiện hành vi đồi bại. Vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cô chỉ biết khóc lóc van xin, chống cự yếu ớt. Được sự động viên của bạn bè, cô làm đơn tố cáo Điền Nhuy với cảnh sát. Sau đó, nam diễn viên nhiều lần nhắn giải thích rằng đêm đó uống quá say nên mất tự chủ, đồng thời yêu cầu gặp mặt để giải quyết vụ việc. (Theo Zing.vn)

Chung Hân Đồng phải khâu hơn 60 mũi

Ngày 24/9, Sohu đưa tin Chung Hân Đồng chia sẻ loạt ảnh mới của cô trên trang cá nhân. Trong đó có những hình ảnh chụp gần vết sẹo trên mắt nữ ca sĩ. Ngày 8/9, Chung Hân Đồng bị ngã trong nhà vệ sinh, đập mặt vào nền đá khiến máu chảy nhiều. Người quản lý của cô Hoắc Vấn Hy cho biết vết thương sâu nhìn thấy tận xương. Vì Chung Hân Đồng không muốn để lại sẹo, cô làm phẫu thuật ba lần, khâu hơn 60 mũi nhỏ. Hiện tại, vết thương của Chung Hân Đồng vẫn còn chỉ khâu, kéo dài hơn 10 cm ngay trên lông mày. Chấn thương ảnh hưởng lớn tới nhan sắc của nữ diễn viên. Trước đó, nữ ca sĩ nhóm nhạc Twins từng được mệnh danh là "ngọc nữ Hong Kong" với vẻ đẹp tươi trẻ không bị thời gian làm lu mờ. (Theo Zing.vn)

Đỗ Quyên

Tổng hợp