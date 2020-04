Showbiz 26/4: Bộ phim ngoại tình 19+ lập kỷ lục rating của truyền hình Hàn Quốc

Quảng cáo

Xuất hiện bộ phim truyền hình lập kỷ lục rating, vượt mặt 'Hạ cánh nơi anh'

Theo thống kê ngày 24/4, phim Thế giới hôn nhân vừa đạt tỷ suất người xem cao nhất từ trước đến nay. Theo Nielsen Korea, tập 9 của bộ phim đạt rating trung bình trên toàn Hàn Quốc là 20,5%.

Theo đó, tập phim mới nhất của Thế giới hôn nhân đang tiến gần đến mức rating kỷ lục trong lịch sử mà Lâu đài trên không xác lập trước đó (23,78%).

Bằng thành tích này, Thế giới hôn nhân chính thức vượt mặt Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh), vươn lên ngôi vị á quân trong danh sách tác phẩm ăn khách nhất lịch sử cái đài cáp (tvN, jTBC, OCN…). Kỷ lục của Hạ cánh nơi anh là 21,6 %, sau khi tập cuối ra mắt vào hồi giữa tháng 2. Như vậy, Thế giới hôn nhân chỉ cần đánh bại siêu phẩm SKY Castle (rating 23,7%) để leo lên vị trí phim có rating cao nhất lịch sử các đài cáp.

Loạt phim ngoại tình bị dán mác 19+ nói trên đã đi qua 2/3 chặng đường phát sóng với tốc độ tăng trưởng rating đáng nể. Thế giới hôn nhân còn 6 tập nữa mới kết thúc, tức là còn nhiều thời gian để chinh phục kỷ lục mà SKY Castle từng tạo lập.

Ở những tập gần cuối, phim bước sang trang mới với loạt tình tiết táo bạo, kịch tính hơn với màn trả thù của người phụ nữ bị chồng phản bội. Lee Tae Oh (Park Hae Joon) không ngừng bị ám ảnh bởi bóng hình của vợ cũ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae). (THEO ZING)

Bà xã Long Nhật bật khóc khi lần đầu công khai chia sẻ về chồng với công chúng

Xuất hiện trong tập 13 Các Ông Bố Nói Gì, Long Nhật khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ về vợ con, cũng tại đây lần đầu tiên bà xã nam ca sĩ công khai chia sẻ về chồng với công chúng. Theo đó chị bật khóc cho biết mình rất may mắn khi được về làm dâu nhà nam ca sĩ, được cha mẹ anh yêu thương, dạy bảo. “Tuy rằng vì công việc, vì cuộc sống hai vợ chồng tôi phải ở xa nhau. Nhưng tôi ở nhà là hậu phương vững chắc để ông xã có nhiều sức khỏe đi lưu diễn, phục vụ khán giả thân thương. Cũng vì công việc, chỉ có hè hoặc Tết mới đưa các cháu về thăm nhà nội được nên luôn mong ba thật nhiều sức khỏe, anh chị em đoàn kết yêu thương nhau…”, đến đây bà xã Long Nhật xúc động quá nên không quay tiếp được. (XEM CHI TIẾT)

Mỹ nhân bị tố cặp kè chủ tịch Taobao là ‘huyền thoại thương mại điện tử’

Trước khi vướng vào lùm lùm bị tố chen chân vào cuộc hôn nhân của chủ tịch Taobao, Trương Đại Dịch được ca tụng là “huyền thoại của ngành thương mại điện tử”, biểu tượng thành công của giới trẻ. Trương Đại Dịch sinh năm 1988, thuộc thế hệ người mẫu trực tuyến đầu tiên ở Trung Quốc. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô từng chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn gương mặt đại diện cho Taobao. Từ khi còn học đại học, cô được nhận làm PG cho các sự kiện lớn nhỏ tại Hàng Châu. Theo Pop Lady, sau đó cô chuyển hướng sang làm người mẫu bán thời gian để tiết kiệm tiền mua vé xem buổi hòa nhạc của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc TVXQ, rồi phát triển thành người mẫu nghiệp dư. (XEM CHI TIẾT)

Lộ danh tính 'ông trùm' giải trí của Hàn Quốc cưỡng hiếp nhân viên gây rúng động

Dư luận Hàn Quốc đang vô cùng bất ngờ với việc “ông trùm” giải trí Kim Da Ryung – cựu CEO công ty DMost Entertainment chính là người hiếp dâm nhân viên của mình (gọi tắt là cô B), thông tin gây sốc này được tờ Sports Kyunghyang độc quyền tiết lộ. Được biết, Kim Da Ryung 45 tuổi, là cựu giám đốc công ty giải trí DMost Entertainment chuyên quản lý các ca sĩ, diễn viên, ngôi sao truyền hình và cả vận động viên thể thao như Narsha (nhóm Brown Eyed Girls), Jisook (cựu thành viên nhóm Rainbow), Se7en, Shin Ah Young,…(XEM CHI TIẾT)

Cục Xuất bản vào cuộc làm rõ nghi vấn sách lậu dạy kiếm tiền của Huấn ‘hoa hồng’

Huấn “hoa hồng” vừa ra trại cai nghiện vì sử dụng trái phép chất ma túy, ngay sau đó khiến cộng đồng sửng sốt vì xuất hiện trên mạng xã hội rao bán cuốn sách “Bí kíp kinh doanh online”. Cùng với cuốn “Đệ nhất kiếm tiền”, anh ta rao bán bộ sách với con số ngỡ ngàng 799 nghìn đồng. Điều đáng nói hơn, ngoài bìa cuốn sách ghi tên NXB SG khiến nhiều người nghi ngờ đây là sách lậu. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định không có NXB nào có tên SG. Trước dó từng có NXB văn hóa Sài Gòn, sau nhập với NXB Văn hóa văn nghệ TPHCM. Lãnh đạo Cục cho biết, Cục sẽ cho kiểm tra để làm rõ đây có phải sách lậu hay không. (XEM CHI TIẾT)

Nhà văn đầu tiên làm Vlog

Không kể những nhà văn không chuyên và… không tên thì Trần Nhã Thụy là nhà văn đầu tiên chơi Vlog, không phải nghi ngờ. Khi được hỏi: Làm Vlog có mục đích kiếm tiền không? Chẳng thèm che đậy, gã đáp: “Chỉ có viết văn không nghĩ kiếm tiền. Còn làm gì cũng kiếm tiền hết”. Ngòi bút Trần Nhã Thụy độc giả yêu văn chương xa gần đã biết còn “văn nói” của gã ra sao? Gã kể, hồi nhỏ gã là đứa trẻ rất nhút nhát, chẳng được như lũ trẻ của gã bây giờ. Ngoài 20 tuổi, gã vẫn còn nỗi sợ đám đông. Mỗi khi đi dự đám cưới, nhìn thấy cảnh cha mẹ chú rể được mời lên sân khấu cứ ấp a ấp úng, mặt tái mét, là gã nghĩ tới viễn cảnh của mình. Từ đó, gã tập nói dần, rồi dạn dĩ dần. (XEM CHI TIẾT)

Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh và nhiều sao tham gia MV 'Niềm tin chiến thắng'

Kỷ niệm 45 năm Đất nước thống nhất (30/4), hàng trăm nghệ sỹ tại TPHCM sẽ cùng nhau cất giọng trong MV Niềm tin chiến thắng. Đây là MV được do đạo diễn Trần Vi Mỹ thực hiện. MV Niềm tin chiến thắng là sản phẩm âm nhạc do Sở VH&TT TPHCM và đoàn Ca nhạc nhẹ TP góp phần mang đến công chúng những khoảnh khắc ý nghĩa, cận cảnh hình ảnh mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện niềm tin to lớn của nhân dân vào thắng lợi của cuộc chiến chống dịch bệnh. (XEM CHI TIẾT)

