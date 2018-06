Showbiz 26/6: Hoàng Thùy Linh trở lại đóng phim sau 1 thập kỉ vì sự cố

Hoàng Thùy Linh trở lại màn ảnh nhỏ sau scandal 'Nhật ký Vàng Anh'

Bẵng đi 11 năm, người hâm mộ phim truyền hình Việt Nam chớp nhoáng thấy Hoàng Thùy Linh trong Ngày ấy mình đã yêu. Đây là dự án được Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc bởi đạo diễn Khải Anh (con trai đạo diễn NSND Khải Hưng).

Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, Hoàng Thùy Linh vẫn khiến không ít khán giả cảm thấy tò mò. Trong đoạn nhạc cuối phim, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt mộc, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt giàu cảm xúc.

Trước đó, tại buổi gặp báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn Khải Anh chia sẻ: "Vai diễn của Hoàng Thùy Linh chỉ là cameo thôi. Ai lâu rồi mình chưa hợp tác thì mình rủ làm cho vui".

Đạo diễn Khải Anh mong rằng Hoàng Thùy Linh cũng như những vai diễn thuộc tuyến phụ sẽ làm đa dạng thêm màu sắc cho Ngày ấy mình đã yêu.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang chụp ảnh cưới ở Maldives?

Mới đây, cả Cường Đô La và bạn gái Đàm Thu Trang đều chia sẻ ảnh yêu đương ngọt ngào ở Maldives khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi ra nước ngoài chụp ảnh cưới. Trên Instagram, Cường Đô La khoe bức ảnh "khoá môi" bạn gái Đàm Thu Trang nồng nàn, kèm chú thích: "Maldives 2018". Cùng thời điểm, Đàm Thu Trang đăng bức ảnh cặp đôi tình tứ nằm trên cầu. Cả hai bức ảnh đều chụp từ trên cao, khiến nhiều bạn bè nghi ngờ cặp đôi đến điểm du lịch nổi tiếng để chụp ảnh cưới (XEM CHI TIẾT).

Bạn diễn của Tom Cruise bắn vào đầu tự sát

Đại diện của sở cảnh sát Los Angeles cho biết, Carlos Lopez Jr đã tự sát trên ban công căn hộ của anh ở Los Angeles: "Anh Lopez được thông báo đã chết tại hiện trường lúc 8h tối ngày hôm qua sau khi tự bắn vào đầu".

Người bạn cùng phòng phát hiện ra cái chết của Carlos Lopez Jr. Nam diễn viên 35 tuổi để lại một bức thư tuyệt mệnh. Nội dung bức thư cũng như nguyên nhân khiến Carlos kết liễu cuộc đời vẫn chưa được hé lộ.

Carlos Lopez Jr nổi tiếng từ khi tham gia show truyền hình thực tế về tái chế xe hơi mang tên Operation Repo từ năm 2012 đến 2014. Anh cũng góp mặt trong một số phim hành động như America’s Most Wanted: America Fights Back, CSI: Cyber, Captain America: The Winter Soldier, Teenage Mutant Ninja Turtles... Năm ngoái, Carlos đóng vai phụ (đội trưởng CIA) trong phim American Made (Lách luật kiểu Mỹ) do Tom Cruise thủ vai chính