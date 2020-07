Showbiz 26/7: Hình ảnh con gái Mai Phương cùng bà nội trong ngày bế giảng gây ‘sốt’

Quảng cáo

Hình ảnh con gái Mai Phương cùng bà nội trong ngày bế giảng gây ‘sốt’



Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh bé Lavie trong ngày bế giảng tại trường học. Gương mặt con gái cố diễn viên Mai Phương vô cùng rạng rỡ, vui vẻ. Cô bé tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn cùng bạn bè. Trong buổi lễ bế giảng có sự xuất hiện của bà nội bé Lavie. Nhiều người không khỏi thích thú trước hình ảnh đáng yêu của cô bé trên sân khấu cũng như khi ở cùng bà nội. Khán giả không quên nhắn nhủ Phùng Ngọc Huy nên nhanh chóng về nước để bé cảm nhận được tình cảm của cha và chăm sóc bé cho chu đáo.

Hoài Lâm nhập viện, mẹ phải vào chăm sóc

Chiều 25/7, quản lý của Hoài Lâm đăng tải ảnh anh và Hoài Lâm trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Vừa vào thăm cậu em, chúc em mau chóng khỏe mạnh để sống yêu đời, vượt qua mọi khó khăn và lời nói không tốt xung quanh. Hôm nay, thấy em ổn định, tươi tỉnh, anh cũng mừng". Anh cho biết ca sĩ đã nhập viện tại TP HCM được vài ngày, luôn có mẹ theo sát. Hiện, sức khỏe của Hoài Lâm đã ổn định, dự kiến sẽ xuất viện trong 1-2 ngày tới. Trước khi chia tay Bảo Ngọc, Hoài Lâm đã sống ở Vĩnh Long khoảng nửa năm để dưỡng bệnh. Bảo Ngọc từng nhắc đến điều này để giải thích lý do cô ít nhắc đến chồng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, vợ cũ lẫn người quản lý đều không nói rõ nam ca sĩ mắc bệnh gì. Sau ly hôn, ca sĩ vẫn sống lặng lẽ ở quê, từ chối mọi lời mời biểu diễn cũng như phỏng vấn. Những dự định về công việc cũng trở nên dở dang vì phụ thuộc vào sức khỏe của anh.

Nghệ sĩ Công Ninh chia sẻ bí quyết giữ lửa hôn nhân với vợ kém 22 tuổi

Xuất hiện trên talk show "Các ông bố nói gì", NSƯT Công Ninh tâm sự về vợ kém gần 2 giáp và đứa con gái xinh xắn 6 tuổi. Cuộc sống làm cha, làm chồng của người thầy nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam đọng lại rất nhiều cảm xúc. Anh bồi hồi nhớ lại cảm xúc lần đầu được gặp con gái: "Lần đầu tiên trong đời thấy đứa con, nó ngộ lắm. Lúc ấy như kiểu: Ôi vậy là mình có con rồi!". Công Ninh chia sẻ trong thời gian vợ "vượt cạn" đã không thể ở bên chăm sóc vì vướng lịch trình quay phim, tin vợ đẻ từ chiều nhưng đến tận tối khuya mới kết thúc công việc để chạy về bên vợ con. Lịch trình bận rộn chiếm hết thời gian nghỉ ngơi bên cạnh gia đình, nghệ sĩ Công Ninh có những suy nghĩ riêng về bí quyết giữ lửa hôn nhân: "Kiểu gì thì kiểu, trong cuộc sống hằng ngày phải có cái gì đó không thống nhất ý nhau rồi sinh ra mâu thuẫn. Tôi chọn phản ứng im lặng chứ không đối chất, gây gổ bằng hành động và ngôn ngữ. Người đàn ông là phải nhịn, phụ nữ cần giải tỏa bằng lời nói hay hành động thì mình có mất cái gì đâu. Nhịn ai chứ nhịn vợ mình mà".

NSƯT Hoàng Hải ngậm ngùi kể chuyện thời trẻ mưu sinh, tiết lộ điều hối tiếc nhất

Mới đây, trên trang cá nhân NSƯT Hoàng Hải vừa đăng tải đoạn clip trải lòng về cuộc sống mưu sinh thời trai trẻ, chia sẻ những điều tiếc nuối trong nhiều năm làm nghề. Ngay sau 2 giờ đăng tải, đoạn clip nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội với lượt tương tác lên tới gần 3.000 lượt yêu thích cùng hàng trăm bình luận từ người hâm mộ. Tiết lộ về những năm tháng khó khăn thời trẻ, NSƯT Hoàng Hải ngậm ngùi chia sẻ: "Để có được thành công như ngày hôm nay, thật ra tôi đã trải qua một thời gian dài vất vả để mưu sinh. Khoảng thời gian 30 năm trước, đồng lương của diễn viên vô cùng ít ỏi. Chắc các bạn khó tin tôi từng chạy xe tải đường dài, đánh hàng Bắc Nam xuôi ngược. 15 năm sau tôi lại lao vào thương trường kinh doanh. Đúng là không có công việc nào là nhẹ nhàng. Khoảng thời gian đó tôi đã dồn hết tâm lực thời gian vào kinh doanh nên nhiều khi tôi quên đi sức khỏe của chính mình…".

Vợ chồng con trai ‘vua sòng bài’ Macau bị phát hiện ‘ông ăn chả, bà ăn nem’?

Ngày 25/7, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về nghi vấn Hà Du Khải, con trai của "vua sòng bài" Macau Hà Hồng Sân và bà ba Trần Uyển Trân, phản bội vợ, ngoại tình với hot girl khá nổi ở Hong Kong. Theo đó, paparazzi bắt gặp thiếu gia 9x đi mua sắm cùng một cô gái bí ẩn vào hôm 24/7. Dù che kín mặt, cô gái được cho là một mỹ nhân, với thân hình mảnh mai, làn da trắng mịn, đôi chân thon nuột và mái tóc dài thẳng buông xõa. Hà Du Khải tỏ ra rất chiều chuộng cô gái. Không chỉ luôn nắm tay tình tứ suốt cả buổi hẹn hò, anh còn tự làm hết mọi thứ, từ đẩy xe, lấy hàng và thanh toán, không để cô gái động tay vào việc gì. Đáng nói, trước đó cùng ngày, Hà Du Khải và bà xã Tề Kiều dùng bữa tại một nhà hàng Trung Hoa ở khu dân cư Wan Chai (Hong Kong). Danh tính "tiểu tam" lập tức được tìm ra. Theo Sina, tình mới của Hà Du Khải tên là Alice Chung, sinh năm 2000, trẻ hơn thiếu gia họ Hà 9 tuổi, hiện đang du học ở Anh. Do dịch COVID-19, Alice trở về Hong Kong dù chưa xong việc học.

Thuý Vân bất ngờ thông báo đang mang bầu, còn tiết lộ giới tính thai nhi ngay trong hôn lễ

Tối 25/7, Á hậu Thuý Vân và chú rể Nhật Vũ tổ chức đám cưới linh đình, sang trọng tại một trung tâm tiệc cưới ở TP. HCM. Không gian tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy với nhiều hoa tươi. Chồng Thúy Vân là Nhật Vũ, sinh năm 1983, là nhà đầu tư trong lĩnh vực phim ảnh, bất động sản. Cặp đôi quen biết và hẹn hò gần 3 năm trước khi chính thức thành vợ chồng. Đặc biệt, trong tiệc cưới vợ chồng Thúy Vân cùng nhau thông báo tin cô đang mang thai. Ngoài ra, Thuý Vân còn không ngần ngại cho biết con đầu lòng của cô là con trai. Thuý Vân cho biết cô không chia sẻ thông tin này suốt nhiều tháng qua vì muốn được thông báo trong ngày trọng đại của mình.

Taylor Swift phá vỡ kỷ lục với sản phẩm mới

Công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift không phụ kỳ vọng người hâm mộ, phá vỡ kỷ lục với album “Folklore” – “đứa con” tinh thần mới của cô. Theo thống kê của Republic Records, album "Folklore" của Taylor Swift đã bán hơn 1,3 triệu bản trên toàn cầu chỉ sau 24 giờ ra mắt. Album này được Taylor Swift công bố ra mắt chỉ 15 giờ trước khi nó chính thức xuất hiện trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. "Folklore" của Taylor Swift phá vỡ kỷ lục thế giới về lượng stream (lượng phát trực tuyến) của một nữ nghệ sĩ thiết lập trong ngày đầu trên Sotify (80,6 lượt stream). Thành tích này vượt ca khúc "Legends never die" của cố rapper Juice WRLD (73 lượt stream) và "Thank u, next" của Ariana Grande (70,2 triệu lượt stream, lập năm 2019). (Theo Người lao động)

Đỗ Quyên