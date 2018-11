Showbiz 27/11: Ngọc Sơn lần đầu tiết lộ 'những góc khuất' của Tuấn Vũ

“Tôi quý Tuấn Vũ vì anh ấy là người hiền lành, dễ thương. Ở ngoài hay trong nghề đều sống rất gần gũi, không xích mích với ai bao giờ. Anh ấy nói chuyện cũng duyên dáng lắm và đặc biệt lúc nào cũng cười, thấy mặt là thấy cười rồi. Tính cách đó của anh là điều làm tôi thấy mến và học hỏi theo”, Ngọc Sơn tâm sự.

Ngọc Sơn tự nhận, giữa anh và Tuấn Vũ có khá nhiều điểm chung. Một trong những điểm chung đó là hay cười và cũng dễ mau nước mắt. Nhiều lần, Ngọc Sơn thấy Tuấn Vũ xúc động rơi nước mắt ở phía sau cánh gà trước tình cảm nồng nhiệt mà khán giả dành cho mình. Cũng đôi lần, anh thấy Tuấn Vũ rơi nước mắt khi kể về nỗi buồn xa quê và nhớ gia đình.

Ngọc Sơn bảo, anh cũng là người hay cảm động ngay cả khi đứng trên sân khấu hay gặp một việc gì đó cảm động ở ngoài đời. Ngày trước, Ngọc Sơn tự nhận mình không có bệnh gì ngoài “bệnh” hay khóc nên mỗi lần lên sân khấu, anh lại cầu trời cho mình chiến thắng được sự mềm yếu đó để không làm ảnh hưởng đến việc hát.

Cho đến thời điểm này, Ngọc Sơn nói vui, anh còn một điểm chung nữa với Tuấn Vũ là cả hai đều đang sống cuộc đời độc thân vui tính. Có điều, khi nói đến chuyện lập gia đình, Ngọc Sơn bảo, cả anh lẫn Tuấn Vũ đều có chung quan điểm: “Nếu lấy ai thì phải có trách nhiệm lo lắng đàng hoàng cho người ta chứ không phải đến với nhau rồi hờ hững, đã yêu ai thì phải cưới hỏi hẳn hoi”. Đặc biệt, Ngọc Sơn thổ lộ, trong đời anh chưa làm điều gì lớn nhưng tổ chức lớn nhất sẽ là lễ cưới.(Theo Dân trí)

Bi Rain bị đòi 25 triệu won tiền nợ của cha mẹ thời cơ hàn

Mới đây, một người (truyền thông Hàn gọi là A) đăng bài viết trên trang web của Phủ tổng thống Hàn quốc (Nhà Xanh), tố cáo gia đình Rain quỵt nợ. Theo người này, từ năm 1988 tới 2004, bố mẹ Bi Rain nợ A 17 triệu won tiền gạo. A còn cho họ vay 8 triệu won tiền mặt. Nhưng sau 30 năm, gia đình anh chưa trả nợ.(Xem chi tiết)

Hé lộ thiệp cưới đơn giản đến bất ngờ của Á hậu Thanh Tú

Á hậu Việt Nam 2016 đã chính thức gửi thiệp mời tới bạn bè, người thân trước ngày lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân vào ngày 2/12 tới.

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' sắp sinh con thứ 2

Marian Rivera , người được mệnh danh là "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" mới đây đã được tờ Rappler công bố thời gian dự sinh con trai vào đầu năm 2019, được nhiều người hâm mộ chia vui.(Xem chi tiết)

Kim Kardashian thú nhận ‘phê thuốc’ trong đám cưới và băng sex



Trong tập phát sóng của show truyền hình thực tế “Keeping Up With The Kardashians” hôm Chủ nhật (25/11, theo giờ địa phương), Kim Kardashian thú nhận đã thử thuốc lắc ở độ tuổi 20.(Xem chi tiết)

Hồng Quế công khai chuyện làm mũi, cho rằng “mũi gồ vất vả tình duyên”