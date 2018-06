Showbiz 27/6: Lý Nhã Kỳ lần đầu khoe mẹ ruột trước truyền thông

Mẹ đẻ Lý Nhã Kỳ lần đầu xuất hiện bên con gái giàu có và nổi tiếng

Hôm qua, 26.6, nữ diễn viên, doanh nhân xinh đẹp Lý Nhã Kỳ đã có buổi ra mắt ở vị trí Lãnh sự danh dự tại TP HCM của Đại sứ quán Rumani. Mặc dù là nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz về độ xinh đẹp, sang chảnh và gia tài "khủng" nhưng hình ảnh người thân Lý Nhã Kỳ rất ít khi được công khai trên mặt báo. Hôm qua, Đại sứ quán Romania tổ chức Lễ ra mắt lãnh sự danh dự nước Romania tại TP HCM do Lý Nhã Kỳ đảm nhận. Mẹ của người đẹp cũng đến tham gia sự kiện, chúc mừng con gái giữ vai trò ngoại giao mới.

Hoa hậu Dương Thùy Linh bị nhà quay phim tố xâm phạm tác quyền khi dùng clip "chùa"

Mới đây, Dương Thùy Linh gây chú ý khi đoạt vương miện cuộc thi Mrs Worldwide 2018 - Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới 2018. Tuy nhiên, cô vừa bất ngờ bị nhà quay phim Lê Thế Thắng tố lấy video của anh sử dụng cho đoạn video giới thiệu gửi tới cuộc thi hoa hậu mà không xin phép.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, nhà quay phim Thế Thắng cho hay: "Tôi đã gặp hàng chục trường hợp xâm phạm tác quyền tương tự với các sản phẩm hình ảnh của mình và vẫn thường xuyên giải quyết nó. Việc của Dương Thùy Linh, tôi chỉ mới thông báo lên cho cộng đồng thấy và chưa nhận được phản hồi chính thức nào từ phía cô Linh. Vì vậy, tôi chưa đặt ra hướng giải quyết nào. Tất nhiên tôi có nguyên tắc của mình để giải quyết việc này. Một số cá nhân liên quan hoặc người thân của cô Linh cũng có phản hồi nhất định rồi".

Tiếp đó, dưới chia sẻ của nhà quay phim Lê Thế Thắng, Hoa hậu Dương Thùy Linh đã để lại bình luận. Cô công khai xin lỗi nhà quay phim. "Em thiếu hiểu biết, chứ không cố ý làm tổn thương anh Thắng. Em cũng sẽ rút ra bài học để không lặp lại sự cố này với các nghệ sĩ khác”, Dương Thùy Linh viết.

Vào sáng 27/6, anh Thế Thắng cho hay, anh cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của Dương Thùy Linh, vì hai người đã nói chuyện với nhau. Và Thùy Linh sẽ có lời xin lỗi chính thức gửi tới anh trước báo giới.

Cuối cùng Mỹ Tâm đã công khai nói thích Đàm Vĩnh Hưng

Khi được hỏi liệu mối quan hệ giữa cả hai sẽ chuyển biến ra sao, bởi ai cũng biết “ông nhạc Việt” mê Mỹ Tâm như điếu đổ, luôn hết lần này đến lần khác đeo đuổi cô, nữ ca sĩ hài hước bình luận: “Tôi biết anh Hưng thích tôi, tôi cũng có thích anh ấy, nhưng là một kiểu thích hoàn toàn khác”. Nữ ca sĩ tiết lộ thêm rằng bản thân thấy Mr Đàm đã thay đổi rất nhiều so với trước đây khi không còn khoe khoang tình cảm dành cho Mỹ Tâm mà đổi lại là những cái nhìn tình cảm. Đồng thời cô nói vui rằng mình và ông hoàng nhạc Việt đang trong giai đoạn tìm hiểu, còn sau chương trình nếu giữa họ có gì với nhau không thì phải để đến lúc đó mới biết được ( XEM CHI TIẾT)

Tài tử 'Ước mơ vươn tới một ngôi sao' Cha In Pyo đang ở Sài Gòn

Ngày 27/6, siêu mẫu Thanh Hằng đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh tài tử xứ Hàn Cha In Pyo đang dùng bữa tại nhà hàng ở TP.HCM. Huấn luyện viên The Face tiết lộ thêm anh là diễn viên cô mến mộ từ nhỏ. Tài tử 'Ước mơ vươn tới một ngôi sao' Cha In Pyo đang ở Sài Gòn Ngày 27/6, siêu mẫu Thanh Hằng đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh tài tử xứ Hàn Cha In Pyo đang dùng bữa tại nhà hàng ở TP.HCM.

Huấn luyện viên The Face tiết lộ thêm anh là diễn viên cô mến mộ từ nhỏ. Trong ảnh, nam diễn viên 51 tuổi mặc áo sơ mi màu hồng và nở nụ cười tươi tắn, khoe vẻ điển trai, phong độ. Ngồi đối diện nam diễn viên Ước mơ vươn tới một ngôi sao là đạo diễn - nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân. Cô là người thường xuyên đưa các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc về công chiếu ở Việt Nam.

Vì vậy, nhiều người hâm mộ cho rằng Cha In Pyo có thể sẽ tham gia một dự án hợp tác Hàn - Việt trong thời gian tới. Một nguồn tin cho hay, Cha In Pyo đã có mặt tại Việt Nam từ ngày 26/6 và anh sẽ về nước vào ngày mai, 28/6.

Phạm Hương tái xuất Facebook đáp trả tin giành chỗ đứng sân khấu

Vài ngày qua, Phạm Hương trở thành mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng khi vướng phải ồn ào tranh giành chỗ đứng trên sân khấu show thời trang với Hương Giang.

Theo đó, ở trang Fanpage của Phạm Hương, dưới phần bài đăng chia sẻ một bài báo giải oan cho cô về tin đồn giành chỗ đứng với Hương Giang, tài khoản cá nhân mang tên “Huong Pham” (có dấu tích xanh) bất ngờ thả icon buồn bã.

Được biết, đây chính là tài khoản cá nhân của Phạm Hương được cô sử dụng suốt thời gian qua, tuy nhiên, khi được nhiều người hâm mộ hỏi về việc mở lại Facebook, người đẹp lại không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.

Ngoài ra, nhiều khán giả cũng cho rằng, rất có thể việc Phạm Hương mở lại tài khoản cá nhân vì đúng thời điểm quá bức xúc khi bị vướng tin đồn thất thiệt với Hương Giang. Song, đến hiện tại, phía Phạm Hương vẫn chưa có bất cứ câu trả lời nào về việc này.

Trước đó, vào đầu tháng 6.2018, giữa thời điểm xuất hiện tin đồn cặp kè với một đại gia Việt kiều giàu có, Phạm Hương đã đóng cửa trang cá nhân và khá im ắng suốt một thời gian dài. Thậm chí, cô còn tuyên bố với người hâm mộ sẽ vĩnh viễn không sử dụng Facebook nữa mà chuyển sang dùng Instagram. Thông tin này khiến fan của cô vô cùng lo lắng vì người đẹp chia sẻ với thái độ khá quyết liệt.

