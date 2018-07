Showbiz 27/7: Xúc động tranh khổng lồ về nhóm giải cứu đội bóng Thái

Tranh khổng lồ về nhóm đặc nhiệm giải cứu đội bóng nhí Thái Cuối tuần qua, các nghệ sĩ ở Chiang Rai (Thái Lan) hoàn thiện bức bích họa The Heroes về các thành viên đã giải cứu đội bóng Lợn Hoang. Bức tranh được trưng bày tại Art Bridge - phòng triển lãm tư nhân ở miền bắc Thái Lan. Tác phẩm cao ba mét, dài 13 mét. Bức vẽ nổi bật hình ảnh thợ lặn Saman Kunan - đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan. Anh tham gia chiến dịch và hy sinh vào ngày 6/7 do cạn oxy trong quá trình giải cứu. The Heroes tôn vinh công sức của nhóm cứu hộ, đồng thời tưởng nhớ sự ra đi của Saman. Bên trái bức họa là chân dung thành viên đội bóng và hình ảnh quan chức Thái Lan cùng các chuyên gia quốc tế phân tích địa hình, triển khai kế hoạch giải cứu. Ngoài ra, phòng triển lãm còn trưng bày bức tượng khắc họa chân dung Kunan. 12 thành viên đội bóng Lợn Hoang cùng huấn luyện viên bị kẹt trong hang Tham Luang vào ngày 23/6. Người đầu tiên tìm thấy đội bóng là chuyên gia cứu nạn John Volanthen. Sau đó, nhóm cứu hộ được thành lập và chia giai đoạn đưa các thành viên ra ngoài. Cuộc giải cứu kết thúc thành công vào ngày 10/7.

Tiếc thương NSƯT Thanh Hoàng: Cả đời cống hiến cho kịch nói Nam Bộ

Thông tin NSƯT Thanh Hoàng qua đời vì ung thư vòm họng khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ bàng hoàng tiếc thương. NSND Ngọc Giàu đau buồn chia sẻ: "Tôi quá đau xót! Thương Thanh Hoàng lắm! Yêu nghề và tận tụy. Hết lòng vì mọi người để hướng đến một tác phẩm hay. Tôi đã từng là khán giả của vở kịch "Dạ cổ hoài lang" vừa xem vừa lau nước mắt. Em ra đi đột ngột để lại nhiều hoài bão cho nghề. Tiếc thương em!" (XEM CHI TIẾT).

Nữ ca sĩ Thái Lan khởi kiện, đòi 14 tỷ bồi thường vì suýt chết sau ca nâng ngực

Được biết May Jeeranan Kitprasan là một ca sĩ trẻ nhạc pop rất được yêu thích tại Thái Lan. Dù sở hữu ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp nhưng cô luôn tự ti về vòng một của mình. Cuối năm 2017, cô bí mật tới Seoul (Hàn Quốc) để tìm đến một số đo mới hoàn hảo.

Rất tiếc, cuộc phẫu thuật thất bại khiến cô chảy máu không ngừng. Các bác sỹ thậm chí cho biết, tỷ lệ sống là 10%. Sau đó May được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Seoul để chữa trị.



Sau 3 ca phẫu thuật, may mắn May Jeeranan Kitprasan đã giữ được tính mạng. Tuy nhiên, sau 5 tháng trở về Bangkok (Thái Lan) cô vẫn phải tiếp tục nằm viện điều trị, không thể sinh hoạt bình thường. May bị sốt, vết thương của cô liên tục ra máu và dịch mủ.

Nữ ca sĩ đã yêu cầu bệnh viện bồi thường 634.000 USD (khoảng 14 tỉ đồng), nhưng Bệnh viện chỉ đồng ý chi trả 96.000 USD. Chính vì thế May quyết định đệ đơn kiện vì cho rằng bản thân bị coi thường.

Nói về vòng 1 của mình, cô thất vọng: “Tôi đã phải phẫu thuật thêm 3 lần nữa để loại bỏ hoàn toàn Silicon khỏi ngực và mất 5 tháng phục hồi. Chúng đã không còn như xưa vì kích thước chênh lệch. Vòng một còn có vết sẹo lớn. Tôi quá dại dột khi tự mang tính mạng ra thử thách.”

Hoa hậu Ngọc Khánh chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ sau khi kết hôn với chồng Tây

Chia sẻ về cuộc sống sau 10 năm sang Mỹ và lấy chồng Tây, Ngọc Khánh chia sẻ: "Ngoài việc quản lý một cơ sở sản xuất rượu truyền thống, bản thân tôi cũng phụ giúp chồng một số công việc như tổ chức sự kiện, lựa chọn mặt hàng để bán trong phòng thử rượu... Nhìn chung đó là quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty.

Ngoài ra, tôi làm việc với tổ chức cứu trợ cho người tị nạn, giúp đỡ những người dân Việt Nam cần làm việc với tổ chức công cộng, y tế, xã hội... Hai vợ chồng bận rộn là thế nhưng tôi cố gắng về sớm nấu cơm buổi tối, làm công việc nhà, rồi trao đổi công việc nếu cần thiết. Ông xã lại yêu thích ăn món Việt Nam vì từng có thời gian dài học tập tại đất nước của vợ. Với tôi, mọi thứ diễn ra hàng ngày giản dị nhưng vô cùng an yên".

Nói về kế hoạch có con của mình, Hoa hậu Ngọc Khánh cho hay: "Là phụ nữ, ai cũng muốn được làm mẹ, nhưng nếu ông trời chưa ban điều hạnh phúc ấy thì vẫn phải chờ đợi thôi. Mọi người cũng khuyên tại sao tôi không đi bệnh viện, nhưng điều đó không nhất thiết. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên sẽ hạnh phúc hơn. Con cái là lộc của ông trời, nếu số phận sắp đặt thế nào tôi cũng an lòng.



Nếu đến lúc bản năng ấy thôi thúc mà ông trời chưa ban tặng, vợ chồng tôi sẽ quyết định nhận con nuôi. Quan trọng nhất với một đứa trẻ vẫn là tình thương và việc nhận nuôi có thể thay đổi số phận của đứa trẻ ấy. Chúng tôi luôn sẵn sàng yêu thương và chăm sóc như con ruột của mình".

Chia tay, người mẫu bị bạn trai đòi 20 tỉ đồng 'tình phí'

Tháng 3 vừa qua, tin tức về vụ kiện tụng “chia tay đòi lại quà” mà bị đơn là người mẫu nổi tiếng Ban Seo Jin khiến dư luận Hàn Quốc xôn xao. Còn người khởi kiện là bạn trai cũ của cô, một doanh nhân giàu có ở khu Cheongdam-dong tên Lee Hee Jin. Anh này đã đệ đơn đòi lại 1 tỉ won (gần 20 tỉ đồng) sau khi cả hai không còn bên nhau.

Được biết, nguyên nhân chủ yếu của cuộc chia tay và lý do sâu xa của chuyện kiện tụng là do Lee Hee Jin ngồi tù. Giữa năm ngoái, quý ông 31 tuổi này chịu sự trừng phạt của luật pháp bởi những vi phạm trong giao dịch cổ phiếu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay khi anh này bị bắt, Ban Seo Jin đã trở mặt. Truyền thông Hàn cho biết chân dài sinh năm 1989 cũng có tình mới sau khi rời xa Lee Hee Jin.

Ban Seo Jin sinh năm 1989, là người mẫu Hàn Quốc nổi tiếng với ngoại hình khá giống Angela Baby. Bên cạnh các hoạt động chủ yếu tại làng mẫu, người đẹp còn tham gia một số chương trình truyền hình, đồng thời cũng là chủ một tài khoản Instagram có hơn 600.000 lượt theo dõi.

Ngọc Trinh tiết lộ muốn đi sửa mũi

Mới đây, Ngọc Trinh vừa chia sẻ một clip tiết lộ 25 điều thật nhất về bản thân từ sở thích cá nhân, tính cách đến chuyện riêng tư như tình cảm cá nhân.

Trong clip, "nữ hoàng nội y" cho biết mình là cô gái cực kỳ dễ thương, vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn... Ấy thế nhưng, nếu đi event mà gặp người mình ghét, cô sẽ chọn cách ngó lơ. Nếu tệ hại hơn, người đẹp sinh năm 1989 còn có thể đánh họ.



Ngọc Trinh cho biết, cô rất thích ăn thịt chuột dù cực kỳ sợ chúng. Người đẹp cũng tiết lộ rằng mình thích đi du lịch từ khi chia tay mối tình 8 năm của mình. Khi nhận được câu hỏi về bạn trai, Ngọc Trinh khẳng định cô đã có người yêu mới. Trước đó, Ngọc Trinh có mối tình ồn ào, chóng vánh với tỷ phú Hoàng Kiều. Sau khi chia tay, cả hai cùng xóa toàn bộ ảnh và lời chia sẻ yêu thương trên trang cá nhân.

Ngoài ra, chân dài còn cho biết thêm, cô chỉ tự ti về một điểm trên gương mặt đó chính là chiếc mũi khá tẹt. Nếu được phẫu thuật thẩm mỹ, cô chỉ muốn đi sửa lại mũi vì đây là bộ phận xấu nhất trên khuôn mặt. Ngược lại, đôi mắt là nơi đẹp nhất và khiến Ngọc Trinh tự tin nhất.

Được xét lại NSND, Minh Vương và Thanh Tuấn cảm ơn khán giả.

Nói về việc hồ sơ 2 nghệ sỹ đã được xét lại và đều đạt con số đồng ý trên 90%, cả Minh Vương và Thanh Tuấn đều cho rằng có thêm một danh hiệu cũng là thêm niềm vui, nhưng nếu không có thì học vẫn hết mình với cải lương bởi cả 2 đến với cải lương không phải vì.... danh hiệu. Trước đó, NSƯT Minh Vương tính đến lần nộp hồ sơ vào năm nay đã là 3 lần nộp đơn xin xét danh hiệu NSND, còn NSƯT Thanh Tuấn thì cũng đã 2 lần. Cả 2 đều buồn vì mỗi lần xét duyệt, tiêu chí thiếu Huy chương Vàng hội diễn lại khiến cho các hồ sơ bị loại ra (XEM CHI TIẾT).

Góc khuất khó ngờ sau ánh hào quang của Diệp Bảo Ngọc

Trong suốt 2 năm qua, Hoa khôi Phụ nữ thời đại 2011 lùi dần về phía sau hậu trường kinh doanh riêng. Cô thú nhận, việc phim truyền hình ngày càng ít dự án mới khiến thu nhập ảnh hưởng không nhỏ. Vì thế tập trung kinh doanh tốt là cách giúp Diệp Bảo Ngọc có điều kiện nuôi dưỡng đam mê.

Nói về việc trở lại phim trường sau 2 năm, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ cô trân trọng lời mời từ phía đạo diễn. Cạnh đó, việc quá nhớ phim trường, khán giả thôi thúc cô quay trở lại.



Bên lề vai diễn, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ thông điệp cũng là bài học cô tự rút ra cho mình. Hoạt động trong môi trường giải trí lắm cạnh tranh và chiêu trò, nhưng chính thực tài mới giúp người nghệ sĩ được yêu mến.



Diệp Bảo Ngọc chia sẻ, cô dư sức bày vẽ chiêu trò nhưng không muốn hình ảnh tiêu cực trong mắt công chúng. Theo cô, bày chiêu để nổi tiếng chỉ dành cho người suy nghĩ nông cạn và tài năng ít. Cá nhân Diệp Bảo Ngọc chọn đi đường dài và tiếp cận khán giả bằng những dự án có đầu tư, hình ảnh tử tế.

