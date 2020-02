Showbiz 28/2: Sao Trung bị chỉ trích vì từ chối đăng ký cách ly khi từ Hàn về

Quảng cáo

Ngôi sao Trung Quốc bị chỉ trích vì từ chối đăng ký cách ly khi bay từ Hàn Quốc về

Mới đây, truyền thông Trung Quốc tiết lộ ngôi sao chương trình “Thần tượng thực tập sinh - Idol Producer” - Vương Tử Dị từ Hàn Quốc về Bắc Kinh nhưng không hề đo thân nhiệt, từ chối đăng ký cách ly khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo đó, tối 26/ 2, Vương Tử Dị bay từ Seoul Hàn Quốc bay về sân bay thủ đô Bắc Kinh. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 ở nước này vô cùng đặc biệt nhưng vẫn có lượng lớn người hâm mộ thủ sẵn máy ảnh ở đó để chờ đón thần tượng. Vương Tử Dị không hề đi theo lối VIP. Sau khi ra khỏi sân bay, trong sự vây quanh của các fans, anh đã trực tiếp lên xe trở về biệt thự của mình.

Ngay lập tức, dư luận xứ Trung tỏ ra rất tức giận trước hành vi và thái độ của ngôi sao trẻ, họ lên án và đe dọa tẩy chay anh. Bởi những ngày gần đây, tình hình dịch Covid -19 ở Hàn Quốc đang ngày càng nghiêm trọng. Những người từ xứ sở Kim Chi trở về Trung Quốc đều phải tiếp nhận kiếm tra, đo nhiệt độ nghiêm ngặt để phòng bệnh. Ngoài ra, người từ nước ngoài (nơi có dịch bệnh) về Bắc Kinh (Trung Quốc) còn phải chịu cách ly 14 ngày.

Kim Kardashian gây sốc vì đấm thẳng mặt chị gái trên truyền hình

Mới đây, chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians (KUWT) mùa 18 vừa đăng tải một đoạn trailer trong đó hé lộ màn ẩu đả giữa chị em nhà Kardashian khiên nhiều người sốc. Có thể thấy trong đoạn trailer, Khloe Kardashian khó chịu hỏi Kourtney : “Sao chị lại có thái độ như vậy?” thì Kourtney thản nhiên trả lời em gái rằng đừng nên xen vào chuyện người khác. Đặc biệt, ở một diễn biến khác, Kourtney giận dữ chỉ thẳng mặt Kim Karashian nói: “Em chẳng có quyền gì mà nói” rồi ném bình nước vào người em gái đồng thời xô cô ngã ra sàn, lập tức Kim vung tay đấm vào mặt Kourtney và hét lớn: “Đừng có mà xông vào người tôi như thế”. (XEM CHI TIẾT)

Ca sĩ Đình Bảo chủ động cách ly để bảo vệ con giữa dịch Covid -19

Mới đây, cựu thành viên nhóm AC&M, Đình Bảo gây xúc động khi chia việc vợ chồng anh tự cách ly tại Mỹ để bảo vệ con giữa mùa dịch Covid -19 trên trang cá nhân. Cùng với bài viết, Đình Bảo đăng tải video anh giả vờ đút cơm và chơi với con qua cửa kính, trong khi đó vợ anh thì hôn môi con qua lớp kính. Được biết, mới đây quận Cam, bang California, Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid -19 và mặc dù không bị cách ly nhưng vợ chồng Đình Bảo quyết định vẫn tự cách ly 2 tuần trước khi gặp gỡ người khác và đón con về. Bài viết của cựu thành viên nhóm AC&M nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong phần bình luận, nhiều nghệ sĩ như Bằng Kiều, Tùng Dương, Tóc Tiên,… dành lời khen ngợi cũng như tỏ ra khâm phục với quyết định tự cách ly, đồng thời động viên vợ chồng nam ca sĩ cố gắng vượt qua. (XEM CHI TIẾT)

H'Hen Niê đăng ảnh ca ngợi bánh mỳ giữa ồn ào vụ du khách Hàn tố khổ

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu H'hen Niê bất ngờ đăng tải bức ảnh biếm hoạ mô phỏng lại bộ trang phục 'Bánh mỳ' mà cô từng trình diễn tại cuộc thi Miss Universe 2018 kèm theo lời chú thích: "Bánh mỳ là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam". Hình ảnh này càng được các fans chú ý hơn giữa thời điểm vụ việc các du khách Hàn Quốc bị cách ly ở Đà Nẵng sau khi về nước đã 'phàn nàn' với truyền thông nước này rằng họ chỉ được ăn 'vài mẩu bánh mỳ' khi bị cách ly ở Đà Nẵng, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng cư dân mạng Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)

Công việc và cuộc sống kín tiếng của MC Long Vũ trước khi từ nhiệm ở VTVcab

Mới đây, MC Long Vũ đã chính thức từ nhiệm vị trí lãnh đạo Truyền hình cáp VTV (VTVCab) theo sự phân công của Đài truyền hình Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều người. Được biết, MC Long Vũ tên đầy đủ là Trịnh Long Vũ, sinh năm 1974 tại Hà Nội, là gương mặt quen thuộc với khán giá truyền hình Việt Nam, cùng thời với MC Anh Tuấn, Diễm Quỳnh. Long Vũ được rất nhiều khán giả yêu mến vì ngoại hình nam tính và khả năng ăn nói lưu loát. Công việc ban đầu của MC Long Vũ tại VTV là phóng viên, biên tập viên (BTV) dẫn chương trình tại Ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam, sau đó anh chuyển sang VTV3. Thời kì ấy, anh được nhiều người yêu mến khi thể hiện là một MC và BLV bóng đá thông minh, hài hước trong chương trình Bình Luận Thể Thao và Chiếc Nón Kì Diệu (VTV3). (XEM CHI TIẾT)

Suýt chết vì nâng người nặng 81kg bằng yết hầu, “dị nhân” ôm vợ khóc nức nở

Trong chương trình, màn biểu diễn nâng cậu bé 81 kg bằng yết hầu của chàng trai Lưu Tùng Lâm (nghệ danh Hoàng Zin, sinh năm 1993 tại Thái Nguyên) khiến nhiều người vô cùng sửng sốt. Bởi một người bình thường phải dùng cả hai tay mới “bế” được một người nặng 50-60 kg nhưng chàng trai này chỉ cần dùng yết hầu là có thể nâng được. Không chỉ đem đến màn trình diễn tuyệt vời, Lưu Tùng Lâm còn khiến tất cả “rưng rưng” khi ôm vợ - người luôn đồng hành cùng anh trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, ngay tại sân khấu. (XEM CHI TIẾT)

Ký sinh trùng hay virus thắng giải Oscar?

Tên phim đã nói lên tính chất ký sinh của các nhân vật, nhưng đồng thời nội dung Parasite (Kí sinh trùng) mô phỏng luôn cơ chế lây nhiễm của virus. Một cách nhìn “thời sự” về bộ phim không phải Mỹ đầu tiên dành giải Oscar không phải ở hạng mục Phim nước ngoài. Virus chắc không có khái niệm tham lam vô độ như người. Cơ chế sinh tồn của chúng chỉ là tiến lên, nhân rộng đến bao giờ không được nữa thì thôi. Vì thế những loài virus mới ra lò do còn quá hăng máu thường sẽ sớm đi đến kết cục cùng với sự hy sinh nhanh chóng của vật chủ. Nếu virus “biết điều” đừng mở tiệc linh đình trong lòng vật chủ thì sẽ còn tồn tại dài dài… Đó chính là những gì diễn ra trong Parasite. (XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp