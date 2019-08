Showbiz 28/8: NSND Lan Hương từng vào viện vì vòng 1 'cứ đập mắt người đối diện'

Quảng cáo

NSND Lan Hương 'Em bé Hà Nội' lên tiếng khi bị đồn thẩm mỹ vòng một

Mới đây, NSND Lan Hương gây chú ý khi khoe loạt ảnh đi nghỉ dưỡng với chồng. Trong ảnh, nữ diễn viên Em bé Hà Nội khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì gương mặt khác lạ cùng vòng một đẫy đà. Những khoảnh khắc này được chia sẻ trên mạng xã hội khiến NSND Lan Hương bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân. Trước nghi vấn này, NSND Lan Hương không ngại khoe ảnh bikini ngày xưa để khẳng định vòng 1 của mình là tự nhiên. Nữ diễn viên Em bé Hà Nội cho biết, cô chỉ sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh chứ gương mặt không có gì thay đổi.

"Ngày học cấp 3, tôi là siêu vòng 1, vòng 2 và vòng 3 đấy. Sau này, tôi từng vào viện 108 xin giúp đỡ vì vòng 1 đi đến đâu cũng đập vào mắt người đối diện" - NSND Lan Hương chia sẻ khi bị nghi đụng chạm dao kéo ở tuổi U60.

Mai Phương chia sẻ khó khăn khi quyết là mẹ đơn thân và đối mặt với bệnh ung thư

Xuất hiện tại tập 27 chương trình “kí ức tươi đẹp” mới đây, diễn viên Mai Phương khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về khó khăn lớn nhất với cô trong giai đoạn quyết định làm mẹ đơn thân không phải là áp lực dư luận, khán giả hay cha của đứa trẻ mà đến từ ba mẹ cô vì cô là con gái một. “Mẹ tôi là người Hải Phòng, nên còn đáng sợ hơn cả tôi. Bà có nhiều biểu hiện khiến tôi bị stress. Thậm chí mẹ tôi ép tôi tới mức bà để sẵn một chai thuốc chuột và nói, một là tôi bỏ cái thai, hai là mẹ tôi uống thuốc chuột tự tử. Lúc đó, tôi muốn phát điên lên, nước mắt cũng đã rơi rồi. Tôi suy sụp hoàn toàn, bước chân vào nhà mà như bước vào địa ngục” (XEM CHI TIẾT).

Nghệ sĩ Chí Trung và sao Việt phẫn nộ với võ sư hành hung vợ mới sinh

Liên quan đến vụ việc võ sư hành hung vợ trước mặt con trai nhỏ trong khi vợ đang bế con gái 2 tháng tuổi gây xôn xao mới đây, Trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Chí Trung bức xúc chia sẻ lại bài viết về vụ việc và chú thích: “Cái thằng này, khốn nạn! Võ sư Nguyễn Xuân Vinh đó các bạn ơi!”. Trong khi đó, Biên tập viên (BTV) Ngọc Trinh phê phán hành động vũ phu của ngưởi chồng trong vụ việc, cô viết: “Cái loại võ sư gì mà lại đi dánh phụ nữ như này? Nhất là trên tay người ta vẫn bế đứa con vài tháng tuổi! Chả biết đúng sai như thế nào.đàn ông tung cước đi đánh đàn bà yếu thế hơn mình đúng là hèn hạ”,…(XEM CHI TIẾT).

'Triệu Mẫn' An Dĩ Hiên được chồng tặng 4 căn hộ nghìn tỷ đồng sau khi sinh quý tử

Truyền thông Sina đưa tin, mới đây chồng An Dĩ Hiên, đại gia Trần Vinh Luyện đã mạnh tay mua 4 căn hộ để tặng vợ sau khi sinh con. Theo tiết lộ, 4 căn hộ này giá trị ước tính vào khoảng 600 triệu HKD (tương đương gần 1.800 tỷ đồng). Kể từ sau khi An Dĩ Hiên thành công hạ sinh quý tử đầu lòng đến nay, Trần Vinh Luyện hết sức chiều chuộng vợ. Anh không ngại xuống bếp nấu nướng, hay thậm chí là cả cắt móng chân cho An Dĩ Hiên. Nhiều khán giả bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với việc quan tâm, chăm sóc vợ của Trần Vinh Luyện.

Những sao nữ châu Á từng bị chồng bạo hành dã man trong nhiều năm

Thời điểm, Choi Jin Sil sinh con trai đầu lòng, Jo Sung Min bị chấn thương nghiêm trọng không thể thi đấu. Chán nản, bế tắc, Jo đổ lỗi cho vợ và con, bắt đầu thay đổi tính nết. Không chỉ ngoại tình, nam tuyển thủ đánh đập vợ dã man. Còn diễn viên Lee Min Young, kể rằng chồng cũ đã tát, túm tóc, đấm đá vào bụng cô. Sau đó, hắn còn lôi cô ra khỏi xe rồi ném xuống đường. Hậu quả, không chỉ mang thương tích trên người, cô còn mất luôn đứa con chưa kịp thành hình trong bụng (XEM CHI TIẾT).

Quyền Linh 'đứng hình' với anh chàng 28 tuổi vẫn thích 'sờ ti' mẹ ở show hẹn hò

Tập 523 chương trình “Bạn muốn hẹn hò” lên sóng mới đây thu hút sự chú ý của nhiều khán giả khi nhân vật tham gia là chàng trai 28 tuổi tiết lộ vẫn "sờ ti" mẹ khi ngủ chung và đòi thử 3 vòng của bạn gái ở lần chạm mặt đầu tiên. Trên sân khấu, khi nói về ưu điểm của bản thân, Hoàng Phúc cho biết mình nấu ăn được, biết quan tâm đến mọi người. Còn về nhược điểm, anh dí dỏm kể rằng mình có khá nhiều tật xấu như ngủ hay ngáy và nói nhảm. “Còn tật xấu lớn nhất là dù đã lớn như vậy rồi nhưng tôi vẫn thích “sờ ti mẹ” (XEM CHI TIẾT).

MC Phí Linh lộ bụng lớn sau gần 3 tháng lên xe hoa

Sau gần 3 tháng diễn ra đám cưới đẹp như mơ với ông xã "quyền lực" của VTV, MC Phí Linh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi xuất hiện với vòng 2 lùm xùm, to trông thấy. Là người khá kín tiếng về chuyện riêng tư, người đẹp chỉ tiết lộ nhỏ giọt về con đầu lòng: "Our life together has just begun. You are part of me, my little one" (Tạm dịch: Cuộc sống của chúng ta chỉ mới bắt đầu. Bạn là một phần của tôi, người bé nhỏ của tôi). Hiện tại, tại sức khỏe của cô rất tốt và đang mang thai ở tháng thứ 6 thai kỳ. Tuy nhiên, cô vẫn chưa tiết lộ về giới tính của em bé.

