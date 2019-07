Showbiz 30/7: Hà Tăng lần đầu đăng ảnh cùng bố chồng và chia sẻ bất ngờ

Quảng cáo

Hà Tăng lần đầu đăng ảnh cùng bố chồng và chia sẻ bất ngờ



Đây là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà đăng ảnh chụp cùng bố chồng doanh nhân lên mạng xã hội.

Theo đó, nhân sự kiện ông Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh là doanh nhân thành đạt, vợ chồng Tăng Thanh Hà đã có mặt để chúc mừng. Cô chia sẻ: "We are so proud of you, Ba" (Tạm dịch: Chúng con vô cùng tự hào về Ba").

Từ sau khi kết hôn với ông xã Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà rời xa showbiz và lui về hậu trường để chăm lo cho gia đình. Cô nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự khéo léo trong cuộc sống của mình. Không chỉ được chồng yêu thương, Tăng Thanh Hà được các thành viên trong gia đình chồng yêu mến.

Nhã ‘Về nhà đi con’ nói về nghi vấn tình ái với diễn viên Việt Anh

Chia sẻ về chủ đề “Người thứ ba” trong một talkshow mới đây, Quỳnh Nga thẳng thắn nói: “Không bao giờ người thứ ba được mọi người yêu mến cả vì đó là người chen ngang, là người phá hạnh phúc của ai đó. Từ xưa tới nay khi nhắc đến người thứ ba vẫn luôn là câu chuyện khá nhạy cảm trong bất cứ mối quan hệ nào. Bản thân Nga nghĩ, dù yêu cũng cần kiểm soát, Nếu nói tình yêu không có lỗi thì cứ yêu bừa sao?”.

Bên cạnh đó, Quỳnh Nga khẳng định ở ngoài đời, cô chưa bao giờ là người thứ ba. Quỳnh Nga phủ nhận nghi vấn cô là người chen ngang khiến hôn nhân diễn viên Việt Anh tan vỡ.

“Chúng tôi là những người anh em rất thân, nên việc chúng tôi đi chung cả hội là việc đương nhiên. Nhiều khi đó là chuyện công việc nữa. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện có tình cảm khác", nữ diễn viên khẳng định. (XEM CHI TIẾT)

Kiều Thanh hứng 'gạch đá' vì công khai là người thứ ba

Sau khi công khai thừa nhận mình là “người thứ ba” với truyền thông trong buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình “Hoa hồng trên ngực trái”, diễn viên Kiều Thanh đã gặp phải nhiều chỉ trích từ khán giả.

Cụ thể, trên các diễn đàn và mạng xã hội nhiều người bình luận: “Đã là con giáp thứ 13 thì dù có được yêu quý hay như thế nào cũng chỉ là một người đi cướp chồng của người khác thôi. Người nổi tiếng thì không quan trọng vấn đề đi cướp chồng của người khác sao”. Hay “Mình nhớ ngày xửa xưa chị này có đóng một phim tên “Những giấc mơ dài”, cũng vào vai người thứ 3. Có lẽ nào vai diễn lận luôn vào đời”. (XEM CHI TIẾT)

Tài tử ‘Star trek’ bị cáo buộc cưỡng hiếp 6 nữ sinh tại nhà riêng

The Sun đưa tin, Chris Obi bị bắt tại Sân bay London Heathrow khi vừa trở về Anh từ Los Angeles (Mỹ). Tài tử “Star Trek” bị cáo buộc tấn công 6 phụ nữ tại nhà riêng ở Notting Hill, phía tây London trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 – 8/2018.

Theo cáo buộc, trong thời gian trên, 6 nữ sinh đã đến nhà của Chris Obi để tham gia các buổi học diễn xuất về cảnh yêu đương và bị chính người thầy “động tay, động chân”. Phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, những nữ sinh trên đã đâm đơn khiếu nại.

Nam diễn viên sinh năm 1970 phủ nhận mọi cáo buộc và được cảnh sát cho tại ngoại. Được biết, Obi từng làm giám đốc nghệ thuật tại khoa Diễn viên của Kensington và Chelsea College (London), nhưng chưa từng bị điều tiếng nào trong trường. (XEM CHI TIẾP)

Song Hye Kyo đắt show, Song Joong Ki bị ‘thất sủng’ hậu ly hôn

Sau khi ly hôn, Song Hye Kyo liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo, trong khi chồng cũ kém tuổi của cô dường như bị các nhãn hàng “ngó lơ”.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định, việc ly hôn ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của đôi vợ chồng cũ. Tuy nhiên, so với Song Hye Kyo, Song Joong Ki có thể bị tác động lớn hơn.

Lý giải về vấn đề này, truyền thông cho biết, ngôi sao “Trái tim mùa thu” đã ra mắt hơn 20 năm và xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí K-biz. Danh tiếng của cô khó bị lung lay bởi chuyện đời tư. Cô đã làm phát ngôn viên cho các thương hiệu mỹ phẩm, đồ gia dụng, giày dép… Và sau ly hôn, các hoạt động quay quảng cáo vẫn không bị gián đoạn, giá trị thương mại không ngừng tăng.

Song Hye Kyo trong quảng cáo mới.

Ngược lại, hợp đồng quảng cáo của Song Joong Ki lại giảm đi rất nhiều hậu ly hôn. Nam diễn viên sinh năm 1985 chủ yếu làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu trong nước, nhưng cuộc hôn nhân thất bại đã làm hỏng hình ảnh mà anh cố gắng xây dựng hơn 10 năm qua. Hiện tại, Song Joong Ki chuyên tâm vào các dự án phim mới. (XEM CHI TIẾT)

Đỗ Quyên

Tổng hợp