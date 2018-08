Showbiz 3/8: Thành viên Backstreet Boys bị tố cưỡng hiếp đồng nghiệp

Thành viên ban nhạc Backstreet Boys bị tố cưỡng hiếp nữ đồng nghiệp Tờ Fox News đưa tin Tòa án Los Angeles đang điều tra hành vi cưỡng hiếp nữ ca sĩ Melissa Schuman của Nick Carter, thành viên ban nhạc Backstreet Boys. Tuy nhiên, về phía Carter, anh cảm thấy sốc và buồn bã trước sự việc. Theo anh, Schuman chẳng tỏ ra phản ứng trong lúc cả hai ân ái. Vậy nên, việc tố anh xâm hại tình dục là không đúng.

Bà Hillary Clinton tham gia điều hành sản xuất phim về nữ quyền

Cựu Ngoại trưởng Mỹ kiêm ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ năm 2016 Hillary Clinton sẽ cùng hợp tác với đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg trong dự án chuyển thể cuốn sách “The Woman's Hour: The Great Fight To Win The Vote” (Thời khắc của phụ nữ: Cuộc chiến vinh quang giành quyền bỏ phiếu) của Elaine Weiss thành phim truyền hình.

Bà Hillary Clinton sẽ điều hành sản xuất bộ phim cùng với công ty truyền hình Amblin Television của đạo diễn Spielberg. Bà chia sẻ: “Tôi rất vui khi được làm việc với Elaine, Steven và tất cả mọi người tại Amblin Television để đưa dự án quan trọng này đến với khán giả. Chúng tôi sẽ đưa câu chuyện về những người phụ nữ đã đấu tranh để giành quyền bỏ phiếu nhiều năm qua đến với khán giả”.