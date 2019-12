Showbiz 4/12: Tình tiết mới nhất về cái chết của diễn viên Cha In Ha

Quảng cáo

Tình tiết mới nhất về cái chết của diễn viên Cha In Ha



Hôm 4/12, cảnh sát Hàn Quốc thông báo họ sẽ không thực hiện khám nghiệm tử thi đối với Cha In Ha theo ý nguyện của gia đình nam diễn viên. Trước đó một ngày, thi thể của anh được quản lý tìm thấy tại nhà riêng.

Đại diện cơ quan cảnh sát tiết lộ: “Chúng tôi không có thông tin gì để chia sẻ về cái chết của Cha In Ha. Chúng tôi không khám nghiệm tử thi bởi đó là yêu cầu từ gia đình nam ca sĩ. Tại hiện trường không phát hiện thấy di chúc hoặc di thư. Chúng tôi cũng không có thông tin nào về nguyên nhân cái chết”.

Hiện tại, cái chết của Cha In Ha vẫn còn là bí ẩn khi chưa được cảnh sát công bố lý do. Không giống như tình trạng của Sulli hay Goo Hara trước đó, nhiều người cho rằng Cha In Ha không hề có dấu hiệu đáng ngờ nào về tình trạng sức khỏe của bản thân. Cộng đồng mạng cũng đang lan truyền đoạn phỏng vấn nam diễn viên vào ngày 15/11. Trong cuộc phỏng vấn đó, Cha In Ha thể hiện năng lượng tích cực và tràn đầy đam mê diễn xuất.

Sau ồn ào với vợ cũ Xuân Hương, MC Thanh Bạch rời ghế đội trưởng Ký ức vui vẻ

Việc MC Thanh Bạch vắng mặt trong chương trình “Ký ức vui vẻ” tập mới nhất khiến nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên và tò mò.

Thay thế MC Thanh Bạch ngồi ghế đội trưởng thập niên 60 trong chương trình “Ký ức vui vẻ” là NSƯT Chí Trung. Tuy nhiên, việc đột ngột ngừng tham gia gameshow của MC Thanh Bạch khiến khán giả bất ngờ.

Trước đó, nam MC vướng ồn ào với vợ cũ là nghệ sĩ Xuân Hương. Theo đó, nghệ sĩ Xuân Hương viết loạt bài gồm 10 chương viết về cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm với MC Thanh Bạch. Trong đó, nhiều tình tiết mà nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng như: MC Thanh Bạch từng cầm dao rượt chém vợ hay ông bị vợ cũ tố có mối quan hệ tình ái với một thợ cắt tóc nam; thậm chí “trả thù” vợ bằng cách cạo trọc đầu… (XEM CHI TIẾT)

'Bà trùm' Thúy Nga làm đám cưới lần thứ 10 với MC Thanh Bạch

Đến hẹn lại lên, cứ sinh nhật Thanh Bạch là "bà trùm" Thuý Nga lại tổ chức ngày cưới với ''bạn đời'' của mình. Lần này hỷ sự diễn ra tại nhà vườn Long Thành cách TP.HCM khoảng 70 km.

Hàng trăm lồng đèn hình bươm bướm có hình đôi tình nhân Thanh Bạch - Thuý Nga được treo khắp khu vườn biệt thự. Ngay trung tâm là hồ bơi được thiết kế một chiếc cầu bắt ngang đủ màu sắc. Sân khấu được treo tấm poster to đùng với hình ảnh tình tứ của đôi tình nhân. 20 mâm quả được chuẩn bị màu sắc.

Cô dâu diện trang phục truyền thống với đuôi áo dài 5m, in tên Thanh Bạch - Thúy Nga cùng một bầy bướm sặc sỡ bên chú rể diện vest lịch lãm. (XEM CHI TIẾT)

'Hoa hậu Siêu vòng 3' đăng ảnh bán nude mừng Messi giành Quả bóng Vàng

Mới đây, Hoa hậu Siêu vòng 3 (Miss BumBum) 2015 Suzy Cortez khiến người hâm mộ được dịp "bỏng mắt" khi đăng tải hình ảnh bán khỏa thân trên mạng xã hội để chúc mừng cầu thủ Messi giành Quả bóng vàng 2019.

Theo đó, người đẹp Brazil bán khỏa thân để phủ lên người một lớp sơn vàng bóng rồi tạo dáng gợi cảm với quả bóng vàng. Nhiều người nhận xét đây là một lời chúc mừng “có một không hai” mà Suzy Cortez dành cho Messi sau khi số 10 của Barca giành giải Quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp. (XEM CHI TIẾT)

Nam ca sĩ Kang Daniel bị trầm cảm và rối loạn hoảng sợ

Tối 3/12, nam ca sĩ Kang Daniel bất ngờ chia sẻ rằng mình đang có khoảng thời gian khó khăn khi phải vật lộn với những bình luận ác ý từ khi mới bước chân vào giới giải trí Hàn Quốc. Daniel lo sợ những tin đồn và bài báo viết không đúng về mình.

Anh viết: "Tôi đang đấu tranh. Tôi đang thực sự vật lộn. Tôi ước ai đó sẽ cứu tôi "và" Thật khó khăn khi mọi cảm xúc của tôi, mọi thứ tôi làm đều trở thành chủ đề bị soi mói với những bình luận tiêu cực, chứng kiến âm nhạc tôi yêu thích bị coi thường, gia đình và người hâm mộ của tôi bị bắt nạt".

Đặc biệt dòng trạng thái này được đăng tải ngay sau khi Kang Daniel nhận chiếc cúp đầu tiên tại The Show nhưng một bộ phận người hâm mộ Kpop lại cho rằng BTC đã gian lận để ưu ái trao cúp cho Kang Daniel thay vì AOA với số điểm không rõ ràng.

Đỗ Quyên

Tổng hợp