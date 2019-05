Showbiz 5/5: Con dâu khóc nức nở nói về sức khoẻ của ‘vua võ thuật’ Hồng Kim Bảo

Con dâu khóc nức nở nói về sức khoẻ của ‘vua võ thuật’ Hồng Kim Bảo



Theo tâm sự của Á hậu Hồng Kông 2006, Hồng Kim Bảo gần đây chủ yếu nằm tĩnh dưỡng ở nhà và việc di chuyển nhiều khi vẫn phải phụ thuộc vào xe lăn. Thỉnh thoảng, ‘vua võ thuật’ xuống bếp trổ tài nấu nướng cho các cháu.

“Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của cha. Dù đã có tuổi, ông chưa bao giờ được ngơi tay, ngày qua ngày vẫn miệt mài với công việc, nhiều khi cha về nhà trong tình trạng kiệt sức. Thuở còn bận rộn ở phim trường Ông nội đặc công, cha chẳng thể cử động nổi tay chân, bế cháu cũng không vững”- Châu Gia Uý thổ lộ.

Châu Gia Úy cũng nức nở khi kể chuyện bố chồng thường xuyên bị đau nhức cơ thể. Mọi người xung quanh và công chúng lầm tưởng sức khỏe của siêu sao võ thuật 67 tuổi đã thuyên giảm nhưng thực sự chẳng phải vậy. Kể từ giữa năm 2017, nam diễn viên Hồng Kim Bảo thường xuyên phải di chuyển bằng xe lăn. Tháng 8/2017, Hồng Kim Bảo phải phẫu thuật vùng gối khiến việc đi lại khó khăn hơn. Bên cạnh đó, cân nặng quá khổ của ông cũng khiến “vua võ thuật” gặp nhiều vấn đề về tim mạch, huyết áp.

Diễn viên xiếc bị trăn siết cổ, nghi chết tại chỗ

Mới đây, người dùng mạng thế giới xôn xao vì video một người đàn ông được cho là bị trăn siết cổ đến chết trên sân khấu đang trôi nổi khắp Internet.

Theo thông tin từ nguồn video, người đàn ông này là một diễn viên xiếc đang chuẩn bị cho tiết mục trình diễn với trăn của mình ở Nga. Trong video, người này rất tự tin biểu diễn cùng một con trăn lớn quấn quanh cổ. Anh nhận được tràng pháo tay từ đám đông.

Nhưng sau đó, người này nhanh chóng ngã khụy gối rồi nằm ngắc ngoải, tay phải cử động yếu ớt ra tín hiệu cầu cứu.

Ban đầu, khán giả tưởng rằng đây là một phần của tiết mục. Nhưng sau khi anh này dường như gần lịm đi, các thành viên của đội xiếc mới xông lên sân khấu và gỡ con trăn ra. Dù vậy, nam diễn viên xiếc vẫn nằm im bất động. (XEM CHI TIẾT)

Hoài Linh, Minh Nhí chia buồn với Việt Hương khi ba qua đời

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoài Linh vừa chia sẻ tin ba của Việt Hương qua đời vào lúc 5h ngày 4/5. Ông Nguyễn Lâm Bằng sinh năm 1936, tại Thanh Hoá. Nam danh hài viết: "Xin chia buồn cùng Việt Hương và tang quyến".

Nghệ sĩ Minh Nhí, Lê Giang, Ngọc Huyền khi biết tin đều gửi lời chia buồn với đồng nghiệp. Diễn viên Hồng Thanh - học trò của Việt Hương xúc động: "Giờ này chị Hương đang vô cùng bối rối, anh em đồng nghiệp đều ở bên hỗ trợ lo tang lễ và động viên tinh thần chị. Tôi đang bị sốt cao, chưa qua được. Khi giảm sốt, tôi sẽ chạy qua hỗ trợ với chị".

Diễn viên Hoàng Mập - người bạn thân thiết của Việt Hương nhiều năm qua đã có mặt tại chùa Ấn Quang lo tang lễ cùng chị.

Linh cữu của ba Việt Hương hiện được quàn tại chùa Ấn Quang, quận 10. Sau đó, thi hài được hoả táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hoà vào sáng ngày 7/5. (XEM CHI TIẾT)

Tiết lộ loạt bối cảnh trường quay ‘Tây du ký 1986’ sau hơn 30 năm

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo cá nhân, ông Vương Sùng Thu (76 tuổi), nhà quay phim “Tây du ký” và cũng là chồng của cố đạo diễn Dương Khiết, đã chia sẻ loạt hình ảnh “ngày ấy – bây giờ” tại những địa điểm được sử dụng làm bối cảnh cho tác phẩm kinh điển này.

Đáng nói, bộ ảnh do một người hâm mộ nữ thực hiện. Cũng như đoàn làm phim năm xưa, fan nữ này đã đến nhiều địa danh trên khắp đất nước, tìm kiếm và chụp lại chính xác hoặc gần nhất với những nơi xuất hiện trong phim. (XEM CHI TIẾT)

Hương Tràm tuyên bố chính thức tạm ngừng sự nghiệp ca hát

Sau khoảng 6 năm hoạt động trong showbiz Việt, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố tạm dừng ca hát trong sự nuối tiếc của người hâm mộ.

Cụ thể, giọng ca "Em gái mưa" chia sẻ, do cô không thể sắp xếp được cuộc sống nên đã dẫn đến sự mất cân bằng trong công việc. Cô thường xuyên bị mất ngủ do áp lực dẫn đến việc phải dùng thuốc ngủ suốt 5 năm. Không chỉ thế, cô cũng muốn tiếp tục thực hiện hoài bão và đam mê của mình trên con đường học vấn. Đây chính là lí do lớn nhất khiến Hương Tràm quyết định tạm dừng sự nghiệp ca hát để sang Mỹ du học và đây là thời điểm thích hợp nhất để cô làm điều đó.

"Tràm muốn dành thời gian cho bản thân, để suy nghĩ về những việc đã trải qua. Bắt đầu với những mộng mơ của mình trong tương lai. Đây là quyết định hoàn toàn của tôi... Việc đi du học là ước mơ từ bé của Tràm rồi, và Hương Tràm nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để thực hiện việc này”- Hương Tràm nói.

Đỗ Quyên

Tổng hợp