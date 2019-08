Showbiz 5/8: An Nguy gây ‘sốc’ với gương mặt khác lạ, cứng đơ

Quảng cáo

Sau scandal tình ái với Kiều Minh Tuấn, An Nguy gây ‘sốc’ với gương mặt khác lạ



Năm 2018, An Nguy vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Kiều Minh Tuấn sau một dự án phim chung. An Nguy bị chỉ trích khi thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Sau ồn ào này, An Nguy quay trở lại Mỹ để tiếp tục học tập và tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, An Nguy xuất hiện trở lại với vloger vừa ra mắt. Tuy nhiên, nhan sắc khác lạ của cô nàng thu hút sự chú ý của khán giả: mắt to tròn, môi chúm chím, mặt nhỏ gọn… khác hẳn ngày xưa.

Vẻ đẹp tự nhiên của An Nguy trước đây.

Nhiều người cảm thấy thất vọng và nghi ngờ An Nguy đã can thiệp thẩm mỹ quá đà dẫn đến gương mặt cứng đơ.

Vợ Tuấn Hưng sinh con thứ 3

Mới đây, chia sẻ với VnExpress, Tuấn Hưng xác nhận thông tin bà xã Thu Hương vừa sinh con trai thứ ba nặng hơn 3kg tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội vào sáng 5/8. Hiện sức khỏe của mẹ và em bé đều ổn định.

Ngay sau thông tin trên, nhiều người thân, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến gia đình Tuấn Hưng - Thu Hương.

Tuấn Hưng và Thu Hương kết hôn vào tháng 4/2014. Trước khi có con trai thứ 3 cặp đôi đã có một con trai bốn tuổi và con gái gần hai tuổi. (XEM CHI TIẾT)

Em út nhà Kardashian thuê siêu du thuyền 5800 tỉ đồng tổ chức sinh nhật

- Hot girl da nâu môi tều Kylie Jenner được cho là vừa phóng tay chi mạnh để thuê du thuyền hạng sang có giá trị tới 250 triệu đô tổ chức sinh nhật 22 tuổi thật hoành tráng. Thông tin này khiến dân mạng không khỏi "choáng váng".

Trang TMZ cho biết mỹ nhân nhà Kardashian sẽ mời khoảng 22 khách mời đến du thuyền này "ăn chơi nhảy múa" mừng tuổi mới của cô. Siêu du thuyền này có đủ các dịch vụ vui chơi giải trí như 1 phòng lớn master suite và 3 phòng VIP, 1 spa, 1 salon làm đẹp, 1 rạp chiếu phim, 1 phòng gym, bể bơi lớn, quầy bar ngoài trời, bể sục... và có 29 nhân viên phục vụ. (XEM CHI TIẾT)

Loạt ảnh khoả thân táo bạo của MC nổi tiếng truyền hình Anh quốc

Gương mặt trang bìa của tạp chí Women's Health UK ấn phẩm tháng 9/2019 là nữ ca sĩ/dẫn chương trình truyền hình Anh Rochelle Humes. Đáng chú ý, người đẹp 30 tuổi xuất hiện trong trạng thái khoả thân 100%.

Trong bộ ảnh, Rochelle để tóc xoăn buông thả, trên người không hề một mảnh vải, phô bày cơ thể hoàn hảo và làn da nâu khoẻ mạnh, cùng với nụ cười rạng rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

Bà mẹ hai con chia sẻ, trong quá khứ, cô luôn lo lắng mọi người nghĩ gì về thân hình, các chỉ số. "Tôi từng không tự tin về cơ thể của mình. Và tôi luôn bị ám ảnh về việc mọi người nghĩ gì về tôi. Nhưng giờ tôi không quan tâm việc người khác nghĩ gì nữa. Tôi hài lòng với cơ thể hiện tại mà tôi có, bởi tôi biết những gì nó có thể làm được. Tôi đang sống ở một nơi hạnh phúc, tại sao cứ phải tự chìm đắm trong địa ngục?...", cô trải lòng trong bài phỏng vấn với Women's Health UK. (XEM CHI TIẾT)

Victoria's Secret chiêu mộ người mẫu chuyển giới đầu tiên trong lịch sử 42 năm

Ngày 4/8 vừa qua, theo tờ Independent, Valentina Sampaio đã trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên được ký hợp đồng độc quyền với thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Chia sẻ niềm vui này đến người hâm mộ, trên Instagram, Sampaio đã đăng bức ảnh khoác khăn tắm và chú thích: "Hậu trường của Victoria's Secret". Từ hình ảnh mà người đẹp đính kèm bài viết, dân mạng đoán rằng cô đang thực hiện bộ ảnh cho dòng nội y Pink của hãng.

Valentina Sampaio đã tạo nên lịch sử khi trở thành người mẫu chuyển giới đầu tiên được làm việc cho hãng nội y Victoria's Secret trong vòng 42 năm qua.

Đỗ Quyên

Tổng hợp