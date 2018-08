Showbiz 5/8: Clip hot girl nóng bỏng tâng bóng điêu luyện như Ronaldo

Hot girl nóng bỏng tâng bóng như Ronaldo trên bãi biển

Hiện tại cái tên Natalia Guitler đang gây sốt trên Instagram với các clip chơi bóng trên bãi biển mà cô đã đăng tải.

Elly Trần gợi cảm hết cỡ trong tiệc sinh nhật con gái, khoe vòng 3 khó ai địch nổi

Elly Trần vừa tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 4 cho con gái cưng Cadie Mộc Trà. Xuất hiện tại buổi tiệc 3 mẹ con nữ diễn viên lung linh chẳng khác gì những nhân vật trong cổ tích. Người đẹp sinh năm 1987 trông chẳng khác gì búp bê với gương mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa. Vòng 3 của cô nàng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn ngộp thở.

Trong khi mẹ Elly gợi cảm vô đối với chiếc đầm ôm sát khoe vòng 3 nóng bỏng thì Cadie Mộc Trà và Túc Mạch lại như những công chúa hoàng tử nhỏ vô cùng đáng yêu.

Tình địch Phạm Băng Băng bất ngờ cưới sau 7 tháng hẹn hò

Sáng nay 5.8, Trương Hinh Dư đăng tải loạt cưới ảnh ngọt ngào kèm theo giấy đăng ký kết hôn khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Sina, chồng Trương Hinh Dư là Hà Tiệp, sĩ quan đặc công phòng chống khủng bố, mang quân hàm Thượng úy. Hà Tiệp không chỉ tài năng, anh còn có ngoại hình điển trai như diễn viên.

Trương Hinh Dư và Hà Tiệp quen nhau khi tham gia chung chương trình Kỵ binh thần khuyển hồi tháng 1 năm nay. Khi đó, Hà Tiệp là huấn luyện viên của nữ diễn viên Tân thần điêu đại hiệp nên hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc, làm quen.

Mỹ nhân họ Trương còn được biết đến là tình địch của Phạm Băng Băng. Cô từng có quãng thời gian hẹn hò cùng Lý Thần nhưng có kết thúc không mấy tốt đẹp. Sau này, Trương Hinh Dư từng lên tiếng chỉ trích Phạm Băng Băng là kẻ thứ ba chen ngang mối quan hệ giữa cô và Lý Thần.

Người mẫu Playboy đi bước nữa sau 10 tháng ly hôn

Theo The Blast, Joanna Krupa đã tổ chức đám cưới với doanh nhân Douglas Nunes hôm 4/8 ở Ba Lan. Ban đầu, Joanna Krupa định tổ chức lễ cưới bí mật. Tuy nhiên, sau đó, cô mời một số bạn bè, người thân chung vui.

Joanna Krupa sinh năm 1979 ở Ba Lan. Cô từng hai lần xuất hiện trên trang bìa tạp chí Playboy. Năm 2006, cô được tạp chí GQ bình chọn là "Người phụ nữ gợi cảm nhất hành tinh". Người đẹp cũng làm mẫu cho nhiều tạp chí danh tiếng khác như Maxim, Cosmopolitan, InStyle, Glamour... Cô tham gia một số chương trình truyền hình thực tế ở Mỹ như Dancing with the Stars, The Real Housewives of Miami.

Angelina Jolie bị tố là độc ác và tồi tệ trong vụ ly hôn với Brad Pitt

Trang TMZ đưa tin, luật sư của Angelina Jolie trong vụ ly hôn với Brad Pitt là Laura Wasser đang muốn chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên.

Theo một nguồn tin thân cận, Angelina Jolie đã trở nên quá độc ác và tồi tệ trong việc tranh chấp quyền nuôi con và cư xử với Brad Pitt.

Theo đó, nữ diễn viên đã tìm mọi cách để cắt đứt mối quan hệ tình cảm của Brad Pitt với 6 người con. Cô thậm chí không muốn cho họ gặp mặt hay liên lạc, trò chuyện với nhau. Angie la hét và vô cùng giận dữ nếu biết họ có tiếp xúc.

Việt Hương bật khóc khi nghe mẫu ảnh kể chuyện đời

Trong chương trình 'Tần số tình yêu', bên cạnh hành trình đi tìm một nửa yêu thương, cô nàng mẫu ảnh Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Thanh còn muốn tìm lại người cha đã rời bỏ gia đình cô ngày nhỏ qua sóng truyền hình.

Câu chuyện của nữ thí sinh lấy đi biết bao giọt nước mắt của khán giả và ban cố vấn. Vân Trang, Hoàng Sơn, Việt Hương cũng rơm rớm khóc theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của Ngọc Thanh.

Tài tử Leonardo DiCaprio lớn tuổi hơn cả mẹ bạn gái

Năm 2017, sau khi chia tay Nina Agdal, Leonardo DiCaprio xác nhận yêu người mẫu sinh năm 1997 Camila Morrone. Diễn viên từng đoạt giải Oscar luôn được khen ngợi là trẻ trung dù lớn hơn bạn gái tới 22 tuổi.



Trong chuyến du lịch mới đây tới Antibes (Pháp), chân dài cao 1,75 m lần đầu tiên giới thiệu mẹ với bạn trai. Trên thực tế, DiCaprio đã bước qua tuổi 43, lớn hơn nữ diễn viên Lucila Sola - mẹ của Morrone - một tuổi.

Vân Navy mua xế hộp tiền tỷ tặng chị gái nhân dịp sinh nhật

Những ngày qua từ khóa Vân Navy bất ngờ hot trở lại sau khi cô thông báo chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai thiếu gia. Trước đó, cùng với Tâm Tít, Hoàng Thùy Linh, Vân Hugo…, Vân Navy (sinh năm 1990) là một trong những hot girl đời đầu được bao người quý mến. Sau khi rời series “5S Online” với vai diễn Kiều Linh “phù thủy”, Vân Navy dường như “bốc hơi” khỏi showbiz.

Cách đây vài giờ, dân tình được phen ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ khi thấy chị gái Vân Navy là Lê Thị Huyền Trang (Trang Coco, sinh năm 1987) khoe vừa được em gái tặng cho món quà sinh nhật đặc biệt là một chiếc xế hộp hiệu Mercedes-Benz C300 AMG (có giá trị gần 2 tỷ đồng) cực “chanh sả”.









