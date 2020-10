Showbiz 6/10: Gia đình Bi Rain lo sợ khi kẻ lạ mặt bấm chuông, la hét lúc nửa đêm

Quảng cáo

Gia đình Bi Rain lo sợ khi kẻ lạ mặt bấm chuông, la hét lúc nửa đêm



Ngày 6/10, Naver đưa tin công ty quản lý Sublime Artist của Bi Rain đưa ra thông báo cảnh cáo fan cuồng. Qua camera, nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh những kẻ đến nhà anh bấm chuông, la hét lúc đêm khuya. Hành động này khiến cho vợ chồng Kim Tae Hee và hai con gái hoảng sợ. "Ngày càng có nhiều người đến nhà của Bi Rain, thực hiện các hành vi bấm chuông, la hét. Chúng tôi yêu cầu các bạn dừng lại. Đây là hành động không phù hợp với tư cách người hâm mộ, cũng khiến cho bản thân nghệ sĩ và cả gia đình lo sợ", công ty Bi Rain lên tiếng thay nam ca sĩ. Bên cạnh đó, tài tử “Ngôi nhà hạnh phúc” cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu còn có người xâm phạm quyền riêng tư của gia đình anh. (Theo Zing)

Nghệ sỹ Mạc Can nhập viện cấp cứu

Theo tin từ người cháu của Mạc Can là chị Lê Thi Kim Dung, nghệ sỹ - nhà văn Mạc Can vừa phải đi cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương do suy nhược cơ thể và sưng xương khớp. Nghệ sỹ Mạc Can thời gian gần đây không có cơ hội đi diễn vì dịch COVID-19 kéo dài. Do tinh thần mệt mỏi cũng như sức khoẻ yếu dần do tuổi già, đặc biệt là do bệnh viêm xương khớp ngày càng nặng khiến chân yếu dần, Mạc Can đi lại khó khăn. Vào cuối tháng 8 vừa qua, Mạc Can đã phải dời phòng trọ để về nhà người em gái tại Hóc Môn tá túc. Tuy nhiên mấy ngày nay, xương khớp của nghệ sỹ ngày càng sưng to khiến cho ông đau nhức, không thể đi lại và sinh hoạt được. Cộng thêm căn bệnh của tuổi già, sức khoẻ của Mạc Can yếu dần. Sáng ngày 6/10, các cháu của Mạc Can đã đưa nghệ sỹ vào bệnh viện Trưng Vương để cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)

Cát Phượng nhiều lần muốn chia tay Kiều Minh Tuấn, sẽ làm đám cưới nếu điều này xảy ra

Đoạn teaser vừa được tung ra hé lộ khách mời đặc biệt của “Chị em chúng mình” tập 12 là cặp đôi “chị - em” đình đám showbiz Việt Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Trong chương trình, hai nghệ sĩ có dịp trải lòng về chuyện tình 12 năm với những ngọt ngào, trân quý, nhưng cũng không ít sóng gió, chông gai. Hoa hậu Hương Giang bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm bền chặt của bộ đôi “đũa lệch”. Cô cho rằng, người nổi tiếng khi công khai mối quan hệ tình cảm phải đối mặt vô vàn giông bão, nhưng Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn có thể đi cùng với nhau được 12 năm phải dùng từ “dữ dội”, “không thể tin được” để hình dung. Trả lời câu hỏi: “Có lần nào muốn buông tay hay chưa?”, Cát Phượng khẳng định, không chỉ một mà rất nhiều lần. Nữ nghệ sĩ 50 tuổi chia sẻ, nhiều khi những “lời ra tiếng vào” khiến cô bị tụt cảm xúc, nhưng nghĩ đến nỗi lòng của Kiều Minh Tuấn lại thôi. Cát Phượng nhấn mạnh, nếu Kiều Minh Tuấn đề nghị: “Mình dừng đi em”, cô sẽ đồng ý. Còn một khi tình cảm vẫn còn, Cát Phượng sẽ không vì suy nghĩ riêng của bản thân mà bỏ qua tâm tư người đàn ông bên cạnh. (XEM CHI TIẾT)

Jimmii Nguyễn kể chuyện từng đàn hát khiến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khóc

Theo đó, tập 5 chương trình Bài Hát Đầu Tiên mới đây đã phát sóng trên VTV3 với khách mời là ca sĩ Jimmii Nguyễn cùng ban nhạc riêng của anh. Theo Jimmii Nguyễn, nhiều khán giả thường bảo các nghệ sĩ là thần tượng của họ nhưng theo cách nghĩ của cá nhân, thì anh chỉ là người viết lên cảm xúc và giải tỏa được nó còn khán giả mới là thần tượng của anh. “Thử thách lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc của tôi là làm sao gặp được thần tượng của mình - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi tự nhủ lòng rằng bất cứ giá nào cũng phải gặp bằng được bác ấy, nếu bác ấy nghe tôi đàn và hát rồi chê dở thì sẽ không bao giờ có Jimmii Nguyễn nữa. Sau đó nhạc sĩ Trần Tiến đã đưa tôi đến gặp bác Trịnh Công Sơn, chị Khánh Ly. Khi ấy bác bảo đã nghe tôi hát trong chương trình Duyên Dáng Việt Nam rồi đề nghị tôi đàn và hát cho bác ấy nghe. Nhưng điều tôi không ngờ đến là sau đó bác Trịnh Công Sơn khóc và phải lấy khăn thấm nước mắt rồi khen ngợi tôi với nhạc sĩ Trần Tiến”. (XEM CHI TIẾT)

H'Hen Niê bất ngờ lên tiếng xác nhận chia tay bạn trai vào giữa đêm khiến fans hoang mang

Vào đêm khuya ngày 5/10, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất ngờ lên tiếng về việc "không còn người yêu nữa" trên trang cá nhân khiến các fans hoang mang. Cô viết: "Mọi người, cả anh chị báo chí thắc mắc cái tin Hen đăng. Dạ thì trước giờ công nhận mình có người yêu rồi, là ai thì Hen cũng chưa bao giờ xác nhận với cả nhà mình thì hôm nay xác nhận là Hen không có người yêu nữa. Hi vọng mọi người luôn bên cạnh và ủng hộ Hen. Hen đang ở Hà Nội và trong quá trình tập luyện cho phim nên Hen cũng không lo nghĩ gì nhiều. Đơn giản Hen sẽ cố gắng cho việc tập luyện. Phải ưu tiên công việc vì gia đình của mình đúng không ạ. Hihi. Cả nhà yên tâm nhé. Cảm ơn cả nhà vì đã hỏi thăm và bên cạnh Hen". Thông tin này khiến fans ngỡ ngàng bởi trước đó H'Hen Niê từng lên tiếng xác nhận có bạn trai mặc dù chưa hề hé lộ danh tính của người này. Bạn trai bí mật của cô cũng từng nhiều lần về thăm gia đình H'Hen Niê và đồng hành cùng cô trong nhiều hoạt động. (XEM CHI TIẾT)

Nhạc sĩ Lê Quang nhắn nhủ xúc động đến vợ khi gặp biến cố sức khỏe

Những chia sẻ của nhạc sĩ Lê Quang trong giai đoạn bị bạo bệnh gửi đến bà xã – ca sĩ Cam Thơ khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cam Thơ kể, Tết vừa rồi Lê Quang sang Mỹ ăn Tết cùng vợ con và có biểu hiện không khỏe. Khi đi khám thì bác sĩ kết luận anh bị tai biến mạch máu não nhẹ mặc dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Còn Lê Quang cho biết sự cố sức khỏe giống như một thử thách trong đời anh. Nam nhạc sĩ tâm sự: “Thời trẻ, tôi đã tiêu xài sức khỏe của mình quá phung phí nên giờ không dám chủ quan nữa. Đây cũng là khoảng thời gian tôi ở Mỹ lâu nhất, đó là gần 7 tháng. Hôm nay, tôi muốn nói cảm ơn tất cả những lời hỏi thăm của bạn bè, nghệ sĩ và khán giả. Đặc biệt là cảm ơn bà xã - Cam Thơ dù đã cảm ơn em cả đời”. (XEM CHI TIẾT)

YG lên tiếng vụ Jennie (Black Pink) bị chỉ trích vì tình dục hóa y tá

Công ty giải trí YG Entertainment đã chính thức lên tiếng giải thích cảnh mặc trang phục y tá của Jennie trong MV “Lovesick Girls” của Black Pink. Mở đầu tuyên bố, YG gửi lời tri ân, bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đến những y tá, bác sĩ chuyên nghiệp đang “chiến đấu” ở tuyến đầu, luôn quan tâm, chăm sóc bệnh nhân. “Cảnh trong MV Lovesick Girls mô tả một y tá và bệnh nhân, cùng với lời bài hát có nội dung: ‘Không bác sĩ nào có thể giúp khi tôi đang yêu’. Cảnh quay không nhằm mục đích nào khác, và chúng tôi cảm thấy lo ngại rằng, phân cảnh này bị soi quá mức. Chúng tôi mong muốn khán giả xem MV này như một thể loại nghệ thuật độc lập khác. Chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu khán giả có thể hiểu rằng, mỗi cảnh quay diễn tả trực quan lời bài hát, không có ý nghĩa nào khác đằng sau nó. Tuy nhiên, ê kíp sản xuất MV hiện đang xem xét cẩn thận việc chỉnh sửa phân cảnh được đề cập”, thông báo viết. (XEM CHI TIẾT)

