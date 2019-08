Showbiz 6/8: Phản ứng của chồng cũ Thu Thủy trước ồn ào con trai bị ngược đãi

Quảng cáo

Phản ứng của chồng cũ Thu Thủy trước ồn ào con trai bị ngược đãi



Mới đây, nghi án Kin Nguyễn cấu tay con riêng của Thu Thủy trong gầm bàn khiến nhiều người bức xúc. Dù Kin Nguyễn và Thu Thủy lên tiếng xin lỗi và giải thích nhưng không được chấp nhận.

Giữa lúc dư luận ồn ào về vụ việc này, bố đẻ của bé Henry – chồng cũ của Thu Thủy bất ngờ đăng tải một chia sẻ đầy ẩn ý trên trang cá nhân. "Mind does not need mouth. Trust does not need eyes. Truth does not need help" (Tạm dịch: Tâm không cần miệng. Lòng tin không cần mắt. Sự thật không cần giúp đỡ).

Dòng trạng thái khó hiểu của Nhất Phương.

Mặc dù chưa biết chính xác chồng cũ Thu Thủy muốn nhắc tới điều gì nhưng chia sẻ đúng thời điểm ồn ào của con trai cũng làm khán giả bàn tán và tranh cãi.

'Về nhà đi con' thu gần 200 tỷ đồng tiền quảng cáo gây ‘choáng’

“Về nhà đi con” đang là bộ phim truyền hình có sức nóng ngang với “Người phán xử” hay “Sống chung với mẹ chồng” từng được phát sóng trước đó. Mỗi tập phim hay những đoạn preview được chia sẻ trên fanpage đều thu hút lượt xem và bình luận “khủng”.

Theo bảng giá quảng cáo của Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam, với thời lượng quảng cáo khoảng 8 phút mỗi tập thì nhà sản xuất “Về nhà đi con” thu về khoảng 1-1,5 tỷ đồng. Với việc tăng 17 tập từ 68 lên 85, đồng nghĩa với việc nhà đài sẽ thu về khoảng 85-125,5 tỷ tiền quảng cáo.

Ngoài ra, số tiền tài trợ từ các nhãn hàng, thương hiệu để được xuất hiện trực tiếp trong phim không hề nhỏ. Chính vì vậy, nhiều người ước tính, bộ phim "Về nhà đi con" có thể thu tới gần 200 tỷ đồng từ quảng cáo.

Cấu con riêng của vợ ngay lúc livestream, chồng trẻ của Thu Thuỷ gây phẫn nộ

Đêm 5/8, cộng đồng mạng “náo loạn” khi xuất hiện 2 clip được cho là Kin Nguyễn- chồng trẻ của Thu Thuỷ đối xử không tốt với con riêng của vợ. Theo đó, khi Thu Thuỷ đang livestream cùng bé Henry thì Kin Nguyễn đã kéo bé xuống dưới bàn. Nhiều cư dân mạng chụp lại ảnh màn hình, 4 ngón tay của Kin Nguyễn bám khá chặt vào tay Henry và nghi ngờ anh cấu tay bé.

Sau đó, bé Henry lập tức đưa tay lên bàn, xoa tay và liên tục kêu đau. Đáng nói, Thu Thuỷ cố tình che giấu đi sự việc bằng cách kéo tay con xuống bàn. Hành động này của Thu Thuỷ và Kin Nguyễn vướng phải sự phản ứng, chỉ trích của người hâm mộ.

NSƯT Quang Thắng đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội

NSƯT Quang Thắng vừa xác nhận với Tiền Phong rằng anh hoàn tất thủ tục để chính thức công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội cùng NSND Trung Hiếu, NSƯT Công Lý.

Hỏi anh hẳn ý định chuyển về Kịch Hà Nội ấp ủ từ lâu, Quang Thắng phân trần thực ra mới nảy sinh từ nửa năm nay thôi. “Đoàn Kịch Hải Phòng không còn nữa, sáp nhập với Trung tâm văn hoá nên cơ hội diễn của chúng tôi mai một dần”, anh nói.

"Tôi vẫn tham gia các chương trình của đài Hải Phòng. Chuyển lên Nhà hát Kịch Hà Nội không phải rũ bỏ trách nhiệm, tôi vẫn làm việc cho Hải Phòng, làm tốt cho Hải Phòng cơ mà. Đây là việc không đừng được mới phải chuyển", Quang Thắng nói.

Con trai cả của Angelina Jolie đậu đại học danh giá của Hàn Quốc

Mới đây hàng loạt trang tin quốc tế đưa tin con trai cả của Angelina Jolie - Maddox chính thức trở thành tân sinh viên của một trong những trường đại học danh giá bậc nhất Hàn Quốc - đại học Yonsei.

Theo đó, vào tháng 9 này, cậu cả của Angelina Jolie sẽ theo học ngành hóa sinh tại trường đại học này ở Seoul. Trước đó, Maddox được rất nhiều ngôi trường danh giá khác nhận vào học nhưng anh chàng đã chọn Đại học Yonsei sau khi đến thăm khuôn viên trường cùng mẹ vào tháng 11/2018.

Theo một người thân của gia đình Angelina Jolie thì nữ minh tinh sẽ đến Hàn Quốc để giúp đỡ con trai chuẩn bị cho việc nhập học. "Angelina sẽ đưa Maddox đến Hàn Quốc vào tháng 8. Cô ấy rất tự hào và nhớ con trai nhưng cậu ấy sẵn sàng rồi. Maddox rất thân thiết với các anh em trong nhà và bọn trẻ có thể đến thăm anh trai khi có thể", người này nói.

