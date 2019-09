Showbiz 6/9: Nữ ca sĩ Mỹ thiệt mạng ở tuổi 30 vì tai nạn thảm khốc

Quảng cáo

Nữ ca sĩ Mỹ thiệt mạng ở tuổi 30 vì tai nạn thảm khốc



Theo People, nữ ca sĩ Kylie Rae Harris đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi hôm 4/9 ở phía Bắc New Mexico. "Vụ va chạm xảy ra giữa 3 tài xế. Trong đó, Rae Harris và một cô gái 16 tuổi cầm lái xe khác đã chết, còn tài xế thứ 3 thì an toàn tính mạng. Rượu bị nghi là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn này", nguồn tin tiết lộ.

Trên Billboard, đại diện phát ngôn của giọng ca người Mỹ đã xác nhận thông tin. Người này nói: "Chúng tôi rất đau lòng vì Kylie Rae Harris đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Chúng tôi yêu cầu sự riêng tư cho gia đình cô ấy vào lúc này. Mọi người đều biết Kylie yêu gia đình mình ra sao và hơn thế nữa, cô yêu âm nhạc đến nhường nào".

Kylie Rae Harris sinh năm 1989 và là một ca nhạc sĩ người Mỹ theo đuổi dòng nhạc đồng quê. Năm lên 12 tuổi, Harris bắt đầu sáng tác nhạc và chơi guitar. Tháng 7/2010, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay mang tên All the Right R Reason , tiếp theo là đĩa đơn Take It Back. Hồi tháng 3, cô ra mắt đĩa đơn mới Twenty Years from Now.

Cập nhật tình hình sức khoẻ của nghệ sĩ Mạc Can sau nhập viện

Mới đây, đạo diễn Phương Điền cập nhật tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can sau khi vào viện thăm ông và gặp trao đổi trực tiếp với bác sĩ điều trị. Nam đạo diễn cho biết, dù đang trên giường bệnh nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn hài hước và trêu đùa đồng nghiệp tới thăm.

“Chú cười nói hồn nhiên, đúng lúc bác sĩ vào thăm khám bệnh cho chú nên Phương Điền mới biết thông tin về bệnh của chú. Kết quả chụp X- quang chú chỉ bị loét dạ dày dẫn đến xuất huyết là do uống quá nhiều thuốc giảm đau. Chỉ cần nằm điều trị đến thứ hai là có thể xuất viện về nhà”- đạo diễn Phương Điền viết. (XEM CHI TIẾT)

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu tiết lộ việc 'cạch mặt' Bằng Kiều hơn 10 năm

Mới đây, trên trang cá nhân có gần 1 triệu người theo dõi, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh anh thân mật bên Bằng Kiều tại một phòng thu kèm bài viết dài nói về việc hai người từng “cạch mặt nhau” hơn 10 năm.

Theo đó, Mr Đàm viết: "Vâng! Không ngại thừa nhận rằng chúng tôi đã có một khoảng thời gian không nhìn mặt nhau bởi những hiểu lầm xảy ra từ nhiều nguyên nhân kỳ cục. Trong đó, cũng có sự châm lửa từ kẻ xấu khác. Tôi và bạn ấy thì ai cũng có cái lý của riêng mình.

Cũng ngót nghét hơn 10 năm chứ không ít! Cho đến một lần nọ cách đây chừng 2 năm, vô tình cả 2 cùng đi chung chiếc xe bus đưa hành khách ra máy bay, lúc lên tôi đã thấy người ấy, nhưng giả vờ không thấy (vì cũng có đeo kính đen lúc ý! Nên càng dễ “diễn” hơn...). Đến lúc xuống tôi cố ý ngồi lại để xuống sau cho khỏi chạm mặt. Ai ngờ hắn đi ngang đưa tay vuốt má tôi. Tôi thực sự bất ngờ quá đỗi, vì không bao giờ nghĩ Kiều sẽ làm thế bao giờ. Tôi thực sự cảm động và bao nhiêu giận hờn tan biến đâu mất. Tôi thấy vui trong lòng và rất muốn ôm hắn nhưng tôi nghĩ như thế thì dễ dãi quá Đàm Vĩnh Hưng à! Hôm đó tôi có viết 1 status về chuyện này, nhưng không nói tên bạn ấy ra…” (XEM CHI TIẾT)

Sự thật phía sau những bức ảnh chụp lén Tim hẹn hò với Đàm Phương Linh

Thời gian qua, những hình ảnh Tim và Đàm Phương cùng đi xem phim hay đi ăn tối với nhau được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội khiến nhiều người nghi ngờ cả hai đang hẹn hò. Để tránh tin đồn làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng, Tim và Đàm Phương Linh đã chính thức lên tiếng.

Nam ca sĩ khẳng định hình ảnh anh đi xem phim và ăn tối với Đàm Phương Linh thực chất là đi chung với đoàn phim chứ không phải là ảnh hẹn hò như đồn đoán. "Tôi mới biết Đàm Phương Linh gần đây khi đóng chung một bộ phim. Không biết tại sao mình lại bị đồn đang hẹn hò với cô ấy. Nếu có yêu sẽ nhận chứ sao phải sợ. Vấn đề là giữa chúng tôi không có gì cả"- Tim cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Mũi cao bất thường, Bảo Hân vướng nghi vấn ‘dao kéo’

Mới đây, Bảo Hân nhận được câu hỏi của khán giả về nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì cô xuất hiện với chiếc “mũi lạ” có phần sưng phồng và cao hơn trước.

Sử dụng chức năng Story của Instagram để trả lời những thắc mắc từ người hâm mộ, Bảo Hân phân trần do cô bị tai nạn sưng mũi chứ không phải nâng mũi như đồn đoán.

Bảo Hân sinh năm 2000 và hiện đang là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cô gây ấn tượng với vai diễn đầu tay Ánh Dương trong bộ phim “Về nhà đi con”. Tuy nhiên, sau khi bộ phim đóng máy, Bảo Hân cũng quyết định tạm dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung cho việc học ở trường. (XEM CHI TIẾT)

