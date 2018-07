Showbiz 7/7: Cụ ông 89 tuổi làm mẫu khỏa thân là ai?

Cụ 89 tuổi làm người mẫu khỏa thân sau khi vợ chết, con cái ruồng bỏ

Một cụ ông 89 tuổi ở Trung Quốc đã trở thành người mẫu ảnh khoả thân chuyên nghiệp với nhiều hợp đồng đủ tiền để trang trải cuộc sống.

Vợ của ông Wang Suzhong qua đời hơn 20 năm trước. Con cái của ông cũng từ đó không còn liên lạc với cha mình. Ông sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở thành phố Thành Đô, phía tây nam Trung Quốc. Nhưng ông Wang đã không để cho cuộc sống một mình cô đơn hạ gục mình.

Ông đã tìm thấy một hợp đồng làm việc, kiếm đủ tiền để tự trang trải cuộc sống bằng cách tham gia một nghề mới - như một người mẫu khỏa thân.

Hai lần một tuần, ông Wang Suzhong đã đi đến một số trường đại học và studio nghệ thuật tại thành phố Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc.

Ở đó, ông Wang cởi bỏ quần áo và khỏa thân trước máy quay để làm người mẫu ảnh. Ông gọi công việc của mình đang làm là “nghệ thuật cơ thể” và cho rằng, cơ thể của người già như ông là khá tốt.

Ngoài những lúc đi làm người mẫu khoả thân, còn lại ông Wang ở trong căn phòng chật hẹp của mình và bận rộn với việc tự nấu ăn và giặt là quần áo.

Jenny Thompson thản nhiên cởi áo phơi nắng trên biển

Người đẹp Mỹ Jenny Thompson thản nhiên phơi nắng ngực trần trong kỳ nghỉ ở biển Majorca, Tây Ban Nha hôm 5/7. Được biết Jenny Thompson không phải là cái tên xa lạ của làng giải trí ở Mỹ. Cô được biết đến khi tham gia show truyền hình nổi tiếng Ex On The Beach (XEM CHI TIẾT).

Bà Tưng lại tái xuất, gợi cảm và dịu dàng hết nấc

Huyền Anh mới đây tung loạt ảnh nóng bỏng khoe vẻ đẹp gợi cảm khiến người xem không thể rời mắt. Cô vừa chia tay bạn trai doanh nhân U40, có lẽ đây là lí do cô thực hiện bộ ảnh để xả stress và xốc lại tinh thần (XEM CHI TIẾT).

Pewpew phủ nhận khi Trâm Anh nói tình cảm giữa họ phát triển tốt

Chia sẻ với VietNamNet, Trâm Anh khẳng định mọi thứ diễn ra trong Mảnh ghép tình yêu hoàn toàn tự nhiên, không có sự dàn dựng. Cô kể mình và Pewpew gặp mặt nhau lần đầu trên sân khấu Mảnh ghép tình yêu”, sau đó cả hai đi ăn.

Chương trình được quay cách đây một tuần tại TP.HCM. Từ hôm ghi hình đến nay, họ chưa gặp lại nhau nhưng vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Theo lời hot girl 9x, mối quan hệ giữa hai người đang phát triển tốt dù chưa chính thức hẹn hò.

Cách đây 2 giờ, Pewpew đã livestream để chia sẻ xoay quanh chuyện tham gia Mảnh ghép tình yêu và mối quan hệ hiện tại với Trâm Anh.

Pewpew khẳng định dù Trâm Anh là cô gái đúng gu của anh, yêu thích "nhẹ nhàng, hiền lành, hay cười, vô tư" song việc cả hai đến với nhau là khá khó khăn: "Một đứa ở Sài Gòn, một đứa ở Hà Nội, mình nghĩ đó là vấn đề lớn nhất. Ngoài ra, khoảng cách địa lý, tính chất công việc của hai người rất khó từ phía mình có thể cố gắng, có được những điều mình mong muốn".

Tuy được cộng đồng mạng đánh giá hợp nhau và ủng hộ, Pewpew cho rằng cả hai rất khó đến với nhau vì cả hai đều bận rộn với công việc và không có nhiều thời gian rảnh:

Tân Hoa hậu Hàn Quốc khóa mạng xã hội vì bị ném đá nhan sắc

Hôm 4/7, chung kết Hoa hậu Hàn Quốc 2018 kết thúc với vương miện chiến thắng được trao cho người đẹp 23 tuổi Kim Soo Min. Cô cao 1,73 m, là sinh viên trường Đại học Dickinson (Mỹ).

Theo ban giám khảo, Kim Soo Min có phong thái tự tin, thanh lịch và ngoại hình đạt chuẩn đẹp.

Tuy nhiên, kết quả này gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Cư dân mạng cho rằng vẻ ngoài Kim Soo Min không nổi trội. Chiến thắng của cô cho thấy cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc ngày càng thiếu đi thí sinh chất lượng.

Kim Soo Min lọt top tìm kiếm tại Hàn Quốc. Trang cá nhân của cô trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng. Hàng nghìn cư dân mạng sử dụng từ miệt thị để chê bai nhan sắc tân hoa hậu.

Theo Mydaily, Kim Soo Min đã phải khóa trang Instagram. Mọi hình ảnh của cô trên trang cá nhân đều bị đặt trạng thái riêng tư. Cô cũng thanh lọc, xóa bỏ những bình luận tiêu cực liên quan đến ngoại hình của mình.

Sau tranh cãi, VTV ra khuyến cáo và dán nhãn 18+ 'Quỳnh búp bê'

Mở đầu tập 5 và tập 6 của Quỳnh búp bê, lên sóng tối 5-6/7, Đài truyền hình Việt Nam đã cho chạy dòng chữ: "Trong phim có một số nội dung, hình ảnh không phù hợp với khán giả dưới 18 tuổi, khuyến cáo nên có sự giám sát của phụ huynh khi xem".

Như vậy, Quỳnh búp bê là bộ phim truyền hình đầu tiên của VTV dán nhãn 18+.

Trước đó, Quỳnh búp bê gây tranh cãi gay gắt vì có nhiều cảnh nóng, bạo lực dã man. Nhiều ý kiến cho rằng phim không nên chiếu vào khung giờ vàng do trẻ em có thể xem được.

Thế nhưng, cũng có một bộ phận khán giả tán thành việc phim phản ánh chân thực đời sống của gái mại dâm và vấn nạn buôn người gây nhức nhối trong xã hội.

Việc dán nhãn Quỳnh búp bê là thực hiện đúng theo Thông tư quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm của Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2017.

MC Hoàng Linh hạnh phúc khoe được chồng sắp cưới tặng món quà cả trăm triệu đồng

Mới đây, nữ BTV lại gây bất ngờ hơn khi tiết lộ món quà do chồng sắp cưới tặng nhân kỷ niệm ngày đặc biệt của hai người. Món quà đó là số tiền có đơn vị trăm triệu đồng được chuyển thẳng vào tài khoản của Hoàng Linh.

Món quà đặc biệt Hoàng Linh nhận được từ chồng sắp cưới.

"Nhân ngày 5/7/2018 chồng tặng vợ một bông hoa. Đó là bông hoa vô cùng đặc biệt, bông hoa đồng tiền vợ yêu nhé!

Giá trị bông hoa này là … trăm triệu đồng sáng mai thức giấc sẽ có trong tài khoản của vợ. Chồng xin lỗi vợ vì hôm nay chồng bận họp và về quá muộn nên không chuẩn bị kịp quà cho vợ.

Chồng mong là vợ sẽ thích. Mong sao vợ chồng chúng ta có thật nhiều ngày 05 ý nghĩa như thế này. Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau để cùng nhau đón những ngày 05 tới cuối cuộc đời vợ nhé. Anh yêu em!".

Đó là những lời ngọt ngào mà MC Hoàng Linh nhận được từ chồng sắp cưới của cô. Rất nhiều lời bình luận chúc mừng cũng như ngưỡng mộ cũng đã được gửi đến cô.

Lộc Liên

Tổng hợp