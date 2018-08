Showbiz 7/8: Phạm Băng Băng bị bắt lần 2, mẹ ruột cũng bị triệu tập ?

Rộ tin Phạm Băng Băng bị bắt lần 2, mẹ ruột cũng bị triệu tập tới cơ quan điều tra

Hôm nay (7/8), một loạt các trang tin Đài Loan bất ngờ đăng tải việc Phạm Băng Băng đã bị bắt giữ lần 2 sau khi được thả vào ngày 29/7. Nguồn tin này cho hay, hiện tại Phạm Băng Băng đang bị giam lỏng ở một cơ quan an ninh tại Bắc Kinh, bị kiểm soát suốt 24 giờ. Tờ Channel8news còn cho hay mẹ của Phạm Băng Băng cũng đã được triệu tập để điều tra. Sau đó lần lượt các thành viên trong gia đình nữ diễn viên họ Phạm cũng sẽ được cảnh sát triệu tập với mục đích làm rõ những thông tin xoay quanh việc trốn thuế, lách luật.

Lộ diện anh chàng khiến 24 người đẹp phải giành giật để được cầu hôn

Anh chàng gây sốt khi xuất hiện trong show truyền hình thực tế “The Bachelor- “anh chàng độc thân” trên chính là Nguyễn Quốc Trung, sinh năm 1984, hiện là Giám đốc điều hành một công ty chuyên về thiết kế và xuất khẩu đồ gỗ nội thất sang thị trường Pháp. Quốc Trung từng tốt nghiệp Thạc sĩ Marketing tại Đại học Lund (Thuỵ Điển). Bố anh là người Hà Nội và mẹ là người Sài Gòn. Sau khi hoàn thành chương trình Đại học tại Aix-en-Provence (Pháp), Quốc Trung tiếp tục theo học Cao học tại Thuỵ Điển và sau đó về Việt Nam lập nghiệp. Từ vị trí thực tập viên, sau 8 năm chăm chỉ, vị trí hiện tại của Quốc Trung là Giám đốc điều hành.

Angelina Jolie nổi giận vì Brad Pitt dần giành được quyền nuôi con

Tờ Us Weekly vừa đưa tin sau gần 2 năm nộp đơn ly hôn, diễn viên Angelina Jolie và Brad Pitt vẫn chưa thỏa thuận được quyền nuôi con. Theo đó, nữ minh tinh Hollywood luôn cảm thấy vấn đề lớn nhất với cô là chia sớt quyền nuôi con cho chồng cũ. Nguồn tin cho biết Jolie rất tức giận khi Pitt dần giành được nhiều thời gian chăm sóc bọn trẻ. Còn theo tờ TMZ, Wasser, luật sư riêng của nữ diễn viên Ông bà Smith, đã quá mệt mỏi với cuộc tranh chấp chưa đến hồi kết của hai ngôi sao nên quyết định thôi việc sau gần 2 năm. Tuy nhiên, đại diện của Jolie, Mindy Nyby đã lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết vị luật sư kia sẽ không nghỉ việc trong hiện tại hay thậm chí ở tương lai. Nam Em có bạn trai mới sau nửa năm yêu Trường Giang "chết đi sống lại"

Mới đây, Top 8 Hoa hậu Trái đất thừa nhận, cô và nam diễn viên điển trai Hàn Quốc, Suk Jong đã quen biết nhau hơn một năm. Hiện, cả hai đang hẹn hò và đã tìm hiểu nhau khoảng 4 tháng. Tuy nhiên, sau khi Nam Em công khai bạn trai mới, dư luận cũng chia ra thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng người đẹp vì đã quên được Trường Giang sau hơn nửa năm “yêu đến chết đi sống lại”. Nhưng số khác lại cho rằng Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long đang bày trò gây sự chú ý, lấy chuyện tình cảm để PR sản phẩm mới.

Phim của Johnny Depp bị hủy chiếu sau tai tiếng tài tử đánh người

Theo tờ Hollywood Reporter, bom tấn kinh dị do Depp thủ vai chính - City of Lifes - sẽ không thể khởi chiếu vào ngày 7/9 ở Bắc Mỹ như lịch thông báo trước đó. Phía nhà sản xuất không cho biết lịch lên sóng cụ thể của phim cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc trên. Tuy nhiên, các trang báo đều khẳng định City of Lies bị ảnh hưởng ít nhiều từ loạt bê bối của nam tài tử thời gian gần đây.

Bức ảnh hiếm hoi trong lễ ăn hỏi của Vân Navy với bạn trai doanh nhân

Sáng nay (7/8), lễ ăn hỏi của nàng hotgirl sinh năm 1990 cùng hôn phu đã được diễn ra. Dù có khá nhiều người quan tâm đến cột mốc này của Vân Navy nhưng bản thân cô nàng chỉ muốn giữ đây như một chuyện cá nhân. Trên Facebook cá nhân, chia sẻ duy nhất của Vân Navy là vào đêm trước khi lễ ăn hỏi diễn ra.Cô nàng đã đăng bức ảnh cổng chào với tên viết tắt của cả hai lên cùng dòng caption: "Con cám ơn ba mẹ và Mèo đã dành tất cả cho con. Cám ơn gia đình mình đã cho con mọi thứ tốt đẹp nhất theo 1 cách yêu thương nhất. Lê Phương Khánh Mỹ - Trần An Tân. Hanoi. 7.8.2018. Lễ Ăn Hỏi".

Kim Tae Hee 'phát tướng' sau gần một năm sinh em bé

Hình ảnh Kim Tae Hee trong phòng trang điểm trước khi ghi hình quảng cáo được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 7/8 khiến khán giả chú ý. Trong loạt ảnh, diễn viên Chuyện tình Havard tay chân mũm mĩm, gương mặt tròn và rạng rỡ. Bức ảnh được cho là được chụp tại thời điểm ngôi sao Hàn vừa sinh con được vài tháng nên vóc dáng vẫn còn khá mập mạp. Trước đó, mới đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh Kim Tae Hee và ông xã Rain rảo bộ tại một con phố ở Hong Kong. Trong bức hình này, Rain đi phía trước, trong khi bà xã thụt lùi phía sau, trông cô "tròn" hơn hẳn so với trước.

Lộc Liên

Tổng hợp