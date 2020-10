Showbiz 8/10: Thông tin chính thức về lễ tang NSƯT Tuấn Phương

Quảng cáo

Thông tin chính thức về lễ tang NSƯT Tuấn Phương

Sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ của NSƯT Tuấn Phương đã khiến gia đình và đồng nghiệp vô cùng đau buồn. Nhất là người cha già túc trực nhiều tháng liên tục bên con trai, ông vô cùng xót xa khi không thể thực hiện điều mong muốn cuối cùng. Mới đây, ca sĩ Minh Quân chia sẻ thông tin về tang lễ của NSƯT Tuấn Phương. Anh đăng dòng thông báo trên trang cá nhân: "Thông báo. Lễ tang NSƯT Nguyễn Tuấn Phương sẽ diễn ra vào hồi 11h30 ngày thứ bảy 10/10/2020 tại nhà tang lễ bệnh viện Quân y 354. Xin kính báo tới toàn thể anh chị em nghê sỹ, bạn bè và khán giả". Là người sát sao bệnh tình cũng như kêu gọi bạn bè ủng hộ Tuấn Phương kể từ khi anh phải nhập viện, ca sĩ Minh Quân cho biết, ân tình giữa anh và cố nghệ sĩ dù không có nhiều nhưng đây là người đồng nghiệp anh ấn tượng và quý mến. (Theo Giadinh.net)

Bằng Kiều, Lam Trường và dàn sao ‘khủng’ biểu diễn đêm Bán kết toàn quốc HHVN 2020

Đêm Bán kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - Thập kỷ hương sắc sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 10/10 tại Cung Điền Kinh (Hà Nội) với 60 thí sinh xuất sắc nhất. Chương trình được nhiều khán giả đón chờ hội tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Bằng Kiều, Lam Trường, Đan Trường, Hiền Thục, Đinh Mạnh Ninh, Kiều Loan, Uni5,... Tiết lộ thêm về các màn trình diễn đặc sắc, đạo diễn Hoàng Nhật Nam bật mí: “Hai ca sĩ Lam Trường và Đan Trường sẽ song ca và hát hit của nhau. Cả hai có mặt trong màn trình diễn dạ hội cùng Top 60 thí sinh. Trong khi đó, ca sĩ Bằng Kiều và Hiền Thục sẽ biển diễn trong phần thi áo dài. Ngoài ra, phần trình diễn bikini bốc lửa và sôi động là sự xuất hiện của nhóm nhạc Uni5….”. Có mặt tại họp báo, ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ: “Khi Top 60 HHVN 2020 xuất hiện trên sân khấu, tôi nghĩ rằng Ban giám khảo cuộc thi năm nay sẽ làm việc rất vất vả. Top 60, ai cũng đẹp và có tố chất đặc biệt mới đi tới vòng thi này. Tôi rất vui khi có mặt trong cuộc thi HHVN 2020, rất lâu rồi tôi chưa xuất hiện trong một cuộc thi nhan sắc. Mặc dù, thấy người đẹp là tôi né nhưng tôi háo hức trong đêm Bán kết sắp tới. Một lần nữa xin chúc cuộc thi sẽ diễn ra thành công”. (XEM CHI TIẾT)

Những điều đặc biệt ở Vòng Bán kết toàn quốc

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 nhận thấy, khoảng 10-15 năm trở lại đây không có nhiều cuộc thi nhan sắc quy mô diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Sau 15 năm, Hoa hậu Việt Nam mới trở lại với sự kiện quan trọng-Vòng Bán kết toàn quốc. Hà Nội chính là cái nôi của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (tiền thân là Hoa hậu hội báo Tiền Phong năm 1988). “Sở dĩ cuộc thi HHVN 2020 tiếp tục diễn ra là nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà tài trợ, đặc biệt có sự giúp đỡ rất lớn của Cty TNHH Hòa Bình - đơn vị sở hữu khách sạn Dolce Hanoi Golden Lake. Đây là đơn vị đăng cai Vòng bán kết toàn quốc. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luân chuyển qua nhiều địa danh, nhiều địa điểm đẹp, quy mô hoành tráng, nhưng Dolce Hanoi Golden Lake là địa điểm hết sức đặc biệt và riêng có. Ban tổ chức và thí sinh quy tụ ở một khách sạn mà những người làm ra đã chứng tỏ người Việt Nam dám nghĩ, dám làm và làm được”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói. Hoa hậu Việt Nam 2020 trở lại, phải điều chỉnh một số cấu trúc sau hai giai đoạn dịch COVID-19, tuy nhiên Ban tổ chức nhận được sự ủng hộ của các cơ quan chỉ đạo, nhà quản lý, sự đồng hành của những nhà tài trợ. Ban tổ chức cũng rất tự hào với chất lượng dàn thí sinh đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 nói chung, thí sinh vào Vòng Bán kết toàn quốc nói riêng. (XEM CHI TIẾT)

Nghệ sĩ huấn luyện thú bị gấu dữ giết chết vì lí do khó hiểu

Mirror đưa tin, mới đây nhân viên huấn luyện động vật tại rạp xiếc Great Moscow State Circus ở Moscow (Nga) tên Valentin Bulich (28 tuổi) đã qua đời vì bị một con gấu chưa được thuần dưỡng tấn công. Rạp xiếc cho rằng người xấu số đã "vi phạm nghiêm trọng các quy tắc an toàn" khi vào chuồng gấu trong ngày nghỉ dành cho các nghệ sĩ biểu diễn. Đồng thời, vì một lí do nào đó, có thể do sơ ý nên người nhân viên đã chốt cửa chuồng khiến bản thân mình bị khóa bên trong cùng con gấu dữ. Do đó anh bị nó tấn công với những đòn chí tử. Theo báo cáo, Bulich đã bị xé rách da đầu trước khi được mọi người đưa đi cấp cứu."Các nhân viên rạp xiếc đã cố gắng cứu nạn nhân nhưng vô ích. Trong tình trạng nguy kịch, anh ấy được đưa đến bệnh viện bang Vinogradov và tử vong vì các vết thương nghiêm trọng", đại diện rạp xiếc Great Moscow State Circus cho biết. (XEM CHI TIẾT)

Sốc với thông tin Triệu Vy đối mặt với hơn 500 vụ kiện

Mới đây, trang QQ đưa tin Triệu Vy đang phải đối mặt với hơn 500 vụ kiện lớn nhỏ, số tiền mà nữ diễn viên phải bồi thường dự kiến lên tới gần 13 triệu USD. Năm 2017, Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải công bố mức phạt với vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long về bê bối gian lận thông tin, lũng đoạn thị trường chứng khoán. Ngoài việc bị xử phạt, Triệu Vy cũng từng bị CCTV (Đài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc) chỉ đích danh. Sau vụ việc, 5 năm qua nữ diễn viên liên tục vướng vào hơn 500 vụ kiện lớn nhỏ. Ở các phiên sơ thẩm, Triệu Vy cùng Công ty Văn hóa Tường Nguyên do cô chịu trách nhiệm đã bị xử thua 102 vụ kiện vì tội danh lừa đảo và phải bồi thường số tiền lến tới gần 12 triệu USD. Tuy nhiên phía Triệu Vy không đồng ý với quyết định ở phiên sơ thẩm nên đã gửi đơn kháng cáo. Ở lần xét xử thứ hai, nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” lại không đưa ra được bất cứ tài liệu tranh tụng mới nào và bị xử thua vì tội khai báo gian dối. Điều này khiến danh tiếng của Triệu Vy ở giới thương nghiệp xuống dốc trầm trọng. Được biết, đây mới chỉ là sơ thẩm của 1 vụ kiện, còn hơn 100 vụ kiện khác mà Triệu Vy bị xử thua ngay ở phiên sơ thẩm, phải bồi thường cho bên nguyên đơn và 400 vụ kiện khác vẫn đang chờ được giải quyết. (XEM CHI TIẾT)

Chân dung Công chúa châu Phi bị bán làm nô lệ, được nữ hoàng Anh đỡ đầu

Bức chân dung vẽ Công chúa châu Phi từng bị bán làm nô lệ, Sarah Forbes Bonetta, được trưng bày trong ngôi nhà cũ của Nữ hoàng Victoria trên Đảo Wight. Sarah Forbes Bonetta là con gái của một vị vua ở Tây Phi. Cha mẹ cô bị giết trong một cuộc chiến năm 1848, và bà bị Vua Gezo của Dahomey (châu Phi, Cộng hòa Benin ngày nay) bắt làm nô lệ. Năm 1850, bà được tặng cho sĩ quan hải quân Anh, thuyền trưởng Frederick Forbes, như một “món quà ngoại giao” khi mới 7 tuổi sau khi ông Forbes du lịch đến Vương quốc Dahomey để đôn đốc việc ngăn chặn nạn buôn bán nô lệ tại đây. Tên ban đầu của nàng công chúa mồ côi là Aina. Nhưng trên đường đến Anh, bà được đổi tên dựa theo họ của vị thuyền trưởng và con tàu của ông, HMS Bonetta. Sarah sau đó được đưa đến Lâu đài Windsor và có cơ hội diện kiến Nữ hoàng Victoria. Trong nhật ký, nữ hoàng khen ngợi Sarah là cô bé “sắc sảo và thông minh”. Có thiện cảm với Sarah, nữ hoàng Anh nhận cô bé da đen làm con gái đỡ đầu, sắp xếp cho Sarah được nuôi dưỡng trong môi trường của tầng lớp trung lưu. (XEM CHI TIẾT)

