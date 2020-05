Showbiz 8/5: Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn tái hợp

Quảng cáo

Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn tái hợp

Cụ thể, hai diễn viên Ngô Thanh Vân và Johnny Trí Nguyễn cùng tham gia "Da 5 Bloods" - tác phẩm Mỹ phát hành trên Netflix tháng 6. Theo đó, Ngô Thanh Vân đóng nhân vật tên Hanoi Hannah, còn Johnny Trí Nguyễn hóa thân hướng dẫn viên du lịch cho các cựu binh người Mỹ gốc Phi trong chuyến trở lại Việt Nam tìm kho báu.

Ngô Thanh Vân, Johnny Trí Nguyễn từng gây chú ý khi đóng cặp trong Dòng màu anh hùng (2007). Họ có thời gian hẹn hò trước khi chia tay. Năm 2019, bộ đôi hội ngộ khi đả nữ màn ảnh Việt ra mắt phim Hai Phượng.

Ở làng phim quốc tế, Ngô Thanh Vân từng góp mặt trong Ngọa hổ tàng long 2, Bright (đều phát hành trên Netflix) và Star Wars: The Last Jedi. Cô cũng đóng phim hành động The Old Guard cùng Charlize Theron, hiện chưa có lịch chiếu. Johnny Trí Nguyễn gần đây mới tiết lộ về vai diễn trong Da 5 Bloods. Trước vai này, tài tử sống kín tiếng, ít đóng phim. Anh cho biết hâm mộ đạo diễn Spike Lee, ấn tượng với phim BlacKkKlansman của ông. (THEO VNEXPRESS)

Lý Nhã Kỳ lần đầu chia sẻ về cuộc sống và chuyện tình cảm sau khi chia tay bạn trai 9 năm

Mới đây, Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi livestream tiết lộ về chuyện tình cảm sau hơn 1 năm chia tay bạn trai trên trang cá nhân với người hâm mộ. Tại đây, cô cho biết: "Từ khi có chuyện buồn, hơn năm rồi tôi mới livestream. Hơn hai năm rồi tôi chưa yêu ai, nên hôm nay quyết định ra ngoài để kết tóc xe duyên với ai đó và hốt người đó về…Hơn 1 năm tôi không trang điểm, đồ make-up khô quéo lại luôn, khô như chính con người tôi đó. Suốt ngày chân lấm tay bùn, hái hoa trồng quả ngắt rau, không có được xinh đẹp chút nào. Hôm nay phải trang điểm để tham dự chương trình, đụng đến hộp phấn nền nó rớt thành từng mảng…”. (XEM CHI TIẾT)

Ê-kip sản xuất phim Phượng Khấu lên tiếng sau khi Như Phượng khởi kiện

Chiều ngày 7/5, ê-kip đoàn làm phim Phượng Khấu đã có cuộc trao đổi với một số phóng viên các báo để thông tin chính thức về đơn kiện của diễn viên Như Phượng. Trong cuộc gặp mặt, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã khẳng định ê-kip phim không bán các vai diễn trong bộ phim Phượng Khấu cho bất cứ diễn viên nào trong phim. Chính vì thế, việc diễn viên Như Phượng cho rằng phải mua vai diễn Tam giai Đức tần Thanh Huyền (Vợ vua Thiệu Trị) trong phim Phượng Khấu là không đúng. (XEM CHI TIẾT)

Vĩnh biệt 'Nhà Kim Dung học' ở Việt Nam

Có lần mấy anh em văn nghệ ngồi với nhau, khi tranh luận về Vũ Đức Sao Biển, có người đã hỏi: “Vũ Đức Sao biển là ai? Một ông lão miền Tây ôm mối hoài cổ với những ca khúc mang âm hưởng của Dạ cổ hoài lang? Một nhà nghiên cứu với những tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung để được gọi là nhà “Kim Dung học” hay là một nhà văn viết châm biếm có tên tuổi là Đồ Bì?”. (XEM CHI TIẾT)

Choáng với giá paparazzi được trả cho mỗi bức ảnh về gia đình Hoàng tử Harry

Giles Harrison, nhiếp ảnh gia nổi tiếng kiêm ông chủ của Tập đoàn Giải trí London, cho biết trên News.com.au, những thành viên gia đình nhỏ của Harry và Meghan sẽ trở thành “sự kiện hàng ngày”. Tức là truyền thông sẽ chú ý đến từng động thái của họ mỗi ngày, và tình trạng này sẽ càng trầm trọng hơn khi bé Archie (con trai của Harry và Meghan) lớn lên. “Tôi có thể tưởng tượng khi cậu bé đi học. Nó sẽ thật điên rồ”, Harrison nói. Harrison tin rằng, một bức ảnh đẹp về gia đình ba người có thể giá trị khoảng 750.000 USD trong 6 tháng sau khi được bán cho các tờ báo, tạp chí, TV và Internet. (XEM CHI TIẾT)

Ca sỹ Akira Phan: 'Hiện nay có nhiều nam ca sỹ đặt túi ngực nhưng không dám nói'

Tham gia Chuyện cuối tuần cùng đạo diễn Lê Hoàng, Akira Phan cho biết, cách đây khoảng 4 đế 5 năm do bị đứt dây chằng đầu gối, anh ở nhà nghỉ dưỡng một thời gian. Nói về trường hợp ca sĩ nam phẫu thuật thành công trong showbiz – Đức Phúc, Akira Phan cho biết, anh hết sức ủng hộ việc Đức Phúc làm cho bản thân đẹp lên. Đạo diễn Lê Hoàng cũng đồng tình và cho biết, điều các nghệ sĩ sợ nhất hiện nay không phải là nghèo, là chết mà là bị lãng quên. Do đó, khiến bản thân đẹp hơn, được công chúng nhớ đến nhiều hơn sẽ khiến cho nghệ sĩ cảm thấy tự tin hơn.(XEM CHI TIẾT)

Phấn khích cực độ trước dàn trai cực phẩm, Hương Giang Idol không ngần ngại làm điều này

Mới đây, "Người ấy là ai" phần 3 trở lại mang đến nhiều điều bất ngờ cho khách mời và khán giả. Ngay tập đầu tiên, chương trình chiêu mộ dàn trai tuyệt phẩm khiến các khách mời như Tóc Tiên, Đức Phúc đứng ngồi không yên. Trong đó, Hương Giang Idol cũng không thể kìm nén trước dàn cực phẩm, ngay lập tức chiếm ghế nữ chính thốt lên "Ai đồn sau hai mùa quỹ trai đẹp đã kết thúc vậy?". Hành động gây sốc của "hoa hậu lầy lội" thản nhiên ngồi yên vị trong ghế nữ chính khiến anh chị em nghệ sĩ đều bất ngờ bật cười không ngớt.(XEM CHI TIẾT)

Lộc Liên

Tổng hợp