Showbiz 9/12: MC Trấn Thành tiết lộ bất ngờ về Chí Tài khiến ai cũng rưng rưng

MC Trấn Thành tiết lộ bất ngờ về Chí Tài khiến ai cũng rưng rưng



Thông tin danh hài Chí Tài qua đời khiến dư luận không khỏi xôn xao. Trên trang cá nhân, MC Trấn Thành chia sẻ: “Em buồn lắm anh Tài! Anh em hẹn gặp nhau, chưa gì anh đã. Em không tin là mình vừa nghe gì luôn. Anh là 1 trong những người anh em yêu quý và kính trọng nhất trong nghề này. Anh là 1 người chưa bao giờ mở miệng nói xấu bất cứ một đồng nghiệp nào, chưa bao giờ giận ai quá lâu. Trong bao nhiêu lần liveshow của em, có biết bao khó khăn xảy ra mà em phải đương đầu, chỉ có anh là người cuối cùng ở bên em để chia sẻ!!! Em coi anh như người nhà em vậy đó! Buồn quá! Anh sang bên kia cũng phải vui vẻ và đáng yêu như thế nhé! Mọi người ai cũng thương và sẽ luôn nhớ tới anh! Anh chẳng đi đâu cả. Vẫn ở đây thôi! Ở yên trong lòng em! Nhưng với một trạng thái khác. Vậy nha! Chí Tài brother!”.

Danh hài Chí Tài qua đời

Theo nguồn tin của Tiền phong, danh hài Chí Tài đã qua đời vì đột quỵ vào sáng 9/12. Diễn viên Thanh Bình viết: “Mới nghe tin anh Chí Tài mất vì đột quỵ mà không thể nào tin được...”. Nhiều nghệ sĩ sốc và bàng hoàng, không thể tin đó là sự thật. Chí Tài sinh năm 1958, ông xuất thân từ một nhạc công nhưng được biết đến nhiều hơn với vai trò là một danh hài. Ông ghi dấu ấn với khán giả trong các vai diễn cặp với nghệ sĩ Hoài Linh. Bà xã Chí Tài là Phương Loan, cả hai kết hôn năm 1987. Cả hai đã có hơn 30 năm gắn bó với nhau. Cả hai vẫn chưa có con. Hiện tại nam danh hài 1 mình ở Việt Nam, còn vợ đang sống ở Mỹ. Mỗi năm bà xã sẽ bay về Việt Nam để thăm nghệ sĩ. (XEM CHI TIẾT)

Sau phim 18+ sẽ có phim được dán nhãn 21+?

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) lấy ý kiến đóng góp cho xây dựng dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi trong đó có nội dung bổ sung về dán nhãn phim thu hút ý kiến nhiều chiều. Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh đánh giá, trải qua 14 năm thi hành, Luật Điện ảnh tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động điện ảnh, tạo điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh. Tuy nhiên, nhiều vấn đề vè khai thác, phổ biến và sản xuất phim hiện ảnh phát triển quá nhanh bên cạnh cam kết với quốc tế, Luật Điện ảnh cần phải sửa đổi. (XEM CHI TIẾT)

Trấn Thành, Chi Pu, Đông Nhi lọt top 100 sao châu Á ảnh hưởng nhất mạng xã hội

Mới đây, Forbes châu Á đã vinh danh 100 ca sĩ, ban nhạc, ngôi sao điện ảnh và truyền hình từ khắp các nước thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương vì đã góp phần tạo ra “cơn bão” trong thế giới kỹ thuật số. “Với sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội, những người tiên phong này đã thu hút được hàng triệu người theo dõi trung thành trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến, khiến họ nổi tiếng trực tuyến như trên sân khấu và màn ảnh”, Forbes châu Á đánh giá. Đáng chú ý, Việt Nam cũng đóng góp vào danh sách 100 ngôi sao châu Á – Thái Bình Dương có tầm ảnh hưởng nhất mạng xã hội với ba ngôi sao đình đám là Trấn Thành, Chi Pu và Đông Nhi. (XEM CHI TIẾT)

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ xúc động về danh hài Chí Tài

Trong mắt người hâm mộ, ông là một nghệ sĩ tài hoa và giàu tình yêu thương. Với nhiều đồng nghiệp, Chí Tài vừa là đàn anh vừa là thần tượng. Là một trong những nghệ sĩ từng gắn bó với danh hài Chí Tài trên sân khấu hải ngoại, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên xúc động chia sẻ: “Anh luôn mang lại tiếng cười cho mọi người. Anh dễ thương, hiền hoà, lành tính. Anh đa tài, đàn hay, hát giỏi, tấu hài, diễn xuất, sáng tác... cái gì anh cũng làm được và làm rất tới! Nhưng cái em sẽ nhớ nhất về anh là dù trên sân khấu hay ngoài đời, bao giờ anh cũng sẵn sàn nâng đỡ người bên cạnh. Anh đi thanh thản nhé. Tạm biệt anh... Chí Tài”. (XEM CHI TIẾT)

Guardian công bố 10 ca khúc hay nhất năm, hit mới của Lady Gaga và Ariana Grande đứng đầu

Mới đây, tờ The Guardian đã công bố 10 ca khúc hay nhất 2020 do báo này bình chọn. Vị trí số một đã thuộc về ca khúc mới phát hành của hai ngôi sao Lady Gaga và Ariana Grande. Cái tên xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng là "Rain on me"- sản phẩm kết hợp của hai ca sĩ nóng bỏng Lady Gaga và Ariana Grande. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ đã chia sẻ về niềm cảm hứng đằng sau ca khúc này: ““Rain On Me” cũng là một phép ẩn dụ cho những giọt nước mắt và cho lượng thức uống có cồn mà tôi đã dốc vào người để làm tê liệt bản thân mình”. Ca khúc cũng đã đạt được vị trí #1 của Billboard Hot 100 thời gian ngắn sau khi ra mắt. (XEM CHI TIẾT)

