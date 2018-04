Showbiz 9/4: Chị gái Nam Em được mời tiếp rượu đại gia giá 15.000 USD

Công an thông tin vụ Hoàng Yến tố Á khôi Mai Diệu Linh đe dọa



Chiều 9/4, Công an quận 4 cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác của bà Võ Hoàng Yến. Ngay sau đó, công an quận 4 đã tiến hành các thủ tục xác minh và có liên lạc mời bà Yến đến để cung cấp thêm thông tin nhưng bà Yến báo bận và hẹn trong vài ngày tới.

Á hậu Võ Hoàng Yến (bìa phải) và Á khôi Mai Diệu Linh. Ảnh: internet.

Trước đó, ngày 7/4, siêu mẫu Võ Hoàng Yến thông báo cô đã đến Công an Phường 13 (Quận 4 TPHCM, nơi cô đang tạm trú) và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TPHCM) trình báo sự việc mà cô cho là có người đã thuê giang hồ đe dọa mình.

(XEM CHI TIẾT)



Tóc Tiên phản pháo khi bị chê 'mặc cũng như không' trong MV mới Tờ đơn được cho là của Võ Hoàng Yến gửi đến cơ quan công an cùng toàn bộ nội dung tin nhắn đe dọa cô bị phát tán trên mạng, được cựu siêu mẫu xác nhận lá đơn này của cô là thật. Trong đơn, tên người đe dọa được nhắc đến là Mai Diệu Linh, Á khôi cuộc thi Hoa khôi Doanh nhân - Duyên dáng Doanh nhân Việt 2015.

Ngay sau khi quyết định trở lại ghế nóng The Voice - Giọng hát Việt 2018, Tóc Tiên lại tiếp tục 'gây bão' khi phát hành MV mới 'Giây phút tuyệt vời' với những hình ảnh vô cùng nóng bỏng bên dàn trai đẹp sáu múi.

Hình ảnh táo bạo của Tóc Tiên trong MV mới.

Điều đáng nói là loạt váy áo mà người đẹp diện trong MV này ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi khi cho rằng quá phản cảm và 'khoe thân hơn là khoe giọng hát'.





Minh Hằng gây thất vọng với hình ảnh cằm nhọn



Trên trang Fanpage mới đây, Minh Hằng đã có cuộc livestream trò chuyện cùng khán giả. Xuất hiện trong đoạn livestream, nữ ca sĩ lập tức thú hút sự chú ý với gương mặt có phần khác lạ rất nhiều so với trước đây. Có thể dễ dàng nhận thấy, gương mặt Minh Hằng không còn tròn trịa như trước mà có phần nhọn hơn. Trước làn sóng tranh cãi của dư luận, nữ ca sĩ đã có những phản hồi trên trang facebook cá nhân của mình. Cô viết: "Bộ hình thể hiện rõ lời và tinh thần bài hát mà nhỉ, sao phải lăn tăn", đồng thời không quên gửi lời cảm ơn tới ê-kíp đã giúp mình thực hiện bộ hình sexy này. (XEM CHI TIẾT) Trên trang Fanpage mới đây, Minh Hằng đã có cuộc livestream trò chuyện cùng khán giả. Xuất hiện trong đoạn livestream, nữ ca sĩ lập tức thú hút sự chú ý với gương mặt có phần khác lạ rất nhiều so với trước đây. Có thể dễ dàng nhận thấy, gương mặt Minh Hằng không còn tròn trịa như trước mà có phần nhọn hơn.

Hình ảnh cằm nhọn và như bị lệch sang một bên của Minh Hằng.

Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn, giọng ca của "Yêu lầm anh" đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nhất là khi ở góc nghiêng, cằm của Minh Hằng vài và có phần nhô về phía trước như bị lệch. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng với diện mạo hiện tại của nữ ca sĩ và tiếc nuối vẻ đẹp trước đây của cô.

Chị gái Nam Em được mời tiếp rượu đại gia giá 15.000 USD

Sau khi chiến thắng cuộc thi Người mẫu thời trang 2018, cái tên Lệ Nam (nghệ danh: Nam Anh) được nhiều người chú ý hơn. Cô là chị gái của Hoa khôi Nam Em, sở hữu gương mặt xinh đẹp, dáng vóc gợi cảm giống hệt cô em gái hoa khôi. Lệ Nam sở hữu chiều cao 1m74, cân nặng 48 kg cùng số đo ba vòng gợi cảm là 80-60-84 (cm).

Lệ Nam đến với nghề mẫu vì đam mê.

Đối với Lệ Nam: "Chiến thắng Người mẫu thời trang thực sự là một bước ngoặt lớn trên con đường sự nghiệp. Nó không chỉ củng cố vị trí và danh tiếng của tôi trong làng mẫu mà còn nâng mức cát-xê của tôi lên đáng kể. Sau cuộc thi, rất nhiều người đã liên hệ với quản lý của tôi để diễn show, dự event hoặc quảng cáo cho các nhãn hàng. Điều này làm tôi cảm thấy rất vui."

Vui vì được sống trọn với đam mê nhưng Lệ Nam cũng phải đối mặt với nhiều tiêu cực trong nghề. "Tôi từng nhận được mức giá đi tiếp rượu là 5.000 USD cho một giờ. Mới đây, sau khi giành giải, quản lý của tôi nhận được điện thoại mời tôi đi tiệc với đại gia, giá cho ba tiếng đồng hồ tiếp rượu là 15.000 USD. Góc tối của nghề còn rất rất nhiều nữa, bị gạ gẫm, bị chèn ép... Nhưng suy cho cùng, bất kì ngành nghề nào cũng có góc tối của nó, nếu mình từ bỏ thì không thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào. Tôi cứ cố gắng hết sức và tránh xa những góc tối đó ra thôi", Lệ Nam thổ lộ.

Hoa Vinh lên tiếng tin hét giá cát-xê 60 triệu/show



Vài tháng qua, Hoa Vinh được xem như "hiện tượng mạng" khi cover các ca khúc Gọi tên em trong đêm, Ngắm hoa lệ rơi... đạt hàng triệu lượt xem. Anh cũng được xem là tác nhân chính giúp cho ca khúc phát hành từ lâu của Châu Khải Phong hot trở lại.

Không chỉ nổi đình đám trên mạng xã hội, thời gian qua, Hoa Vinh còn thường xuyên nhận được nhiều lời mời biểu diễn từ Bắc đến Nam. Tuy nhiên, hiện tượng mạng lại vướng tin hét giá cát-xê tới 60 triệu đồng cho việc dự sự kiện kết hợp quay video, livestream.

Trong buổi họp fan tại Hà Nội vừa được tổ chức vào ngày 8/4, quản lý của Hoa Vinh thay mặt anh đã thẳng thắn trả lời: "Thông tin về cát-xê của Hoa Vinh trên mạng là đặt điều để nói xấu, chơi xấu. Hoa Vinh mới nổi tiếng nên điều quan trọng nhất là được khán giả thương. Hơn nữa, nhiều ca sĩ trong nghề lâu năm cũng không có được mức cát-xê đó thì Hoa Vinh đâu dám đòi cao như vậy".

Ninh Phan