Showbiz 9/5: Trấn Thành than làm việc liên tục, chỉ ngủ được 3 tiếng

Trấn Thành than làm việc liên tục, chỉ ngủ được 3 tiếng

Sau thời gian ảnh hưởng vì dịch bệnh, các nghệ sĩ Việt đã bắt đầu trở lại với công việc. Là một trong MC, diễn viên đắt show bậc nhất showbiz, vì vậy Trấn Thành đã có những ngày làm việc liên tục.

Trên trang cá nhân, anh đăng ảnh khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao kèm dòng trạng thái: "Dạo này một ngày ngủ được có 3 tiếng. Làm việc thâu đêm. Chắc tôi xỉu quá". Chia sẻ với Zing, người đại diện của Trấn Thành cho biết những ngày qua anh có lịch quay quảng cáo liên tục. Ngoài ra, anh cũng ghi hình một số game show.

Trước đó, Hari Won cũng thể hiện sự lo lắng khi ông xã làm việc liên tục, thâu đêm. Cô chia sẻ: "Chồng mình đi quay suốt. Hôm kia ngủ một tiếng, hôm qua ngủ 3 tiếng". Thời gian giãn cách xã hội vừa qua, Trấn Thành chủ yếu ở nhà, nấu ăn và chăm sóc vợ. Nam MC cũng giúp đỡ nhiều đồng nghiệp khó khăn như nghệ sĩ Mạc Can, Hoàng Lan. (THEO ZING)

Hồng Ngọc bị bỏng nặng do nổ nồi xông hơi, Đàm Vĩnh Hưng nhìn qua FaceTime đã khóc

Thomas Tâm – ông xã của nữ ca sĩ cho biết vợ mình đã rời bệnh viện về nhà, thứ hai tới tái khám. “Vợ tôi không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bỏng khá nặng. Hy vọng cô ấy không bị ảnh hưởng quá lớn về sau". Nói về lí do Hồng Ngọc bị bỏng, người này cho hay, vợ anh mua nhà xông hơi có hệ thống tỏa nhiệt từ nồi nước nóng bên ngoài. Lúc con trai lớn - Chấn Hưng - ngồi xông trong lều, cô kiểm tra nồi nước có sôi hay không thì nồi nước phát nổ. Do đó, buổi livestream "Nhắn gửi yêu thương" của cô tối 8/5 bị hủy. (XEM CHI TIẾT)

14 tháng hôn nhân của Chung Hân Đồng

Hôm 8/5, Lại Hoằng Quốc tiết lộ làm thủ tục ly dị Chung Hân Đồng từ đầu tháng 3. Trước đó, hai người không gặp nhau vì nhiều tháng do công việc, Covid-19. Hân Đồng sống ở Hong Kong còn Hoằng Quốc kinh doanh thẩm mỹ viện ở Đài Loan (Trung Quốc), nữ diễn viên đề nghị chia tay qua điện thoại, sau 14 tháng đăng ký kết hôn. Khi mới cưới, Chung Hân Đồng, Lại Hoằng Quốc thường chia sẻ trên trang cá nhân những khoảnh khắc hạnh phúc đời thường. Diễn viên từng nhiều lần nói muốn thụ tinh nhân tạo để sớm có con song công việc của cả hai quá bận nên chưa thể cùng nhau tới bệnh viện. (XEM CHI TIẾT)

Rạp phim trở lại sau giãn cách, bom tấn của Vin Diesel hot nhất

"Bloodshot" là bom tấn duy nhất thời điểm hiện tại. Trước tình hình khó khăn ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, hàng loạt hãng phim đều đã hoãn thời gian ra rạp của các bom tấn hoặc phát hành dưới hình thức trực tuyến vì người dân vẫn phải chịu cách ly. Những cái tên đình đám như "Fast and Furious", "A Quiet Place" hay "No Time to Die" đều chuyển sang dịp cuối năm nay hoặc tận năm sau. Các bom tấn như "Black Widow" và "Wonder Woman" cũng không thể ra rạp đúng hẹn. (XEM CHI TIẾT)

Cô gái tặng hoa Tổng thống Trump nói gì khi đầu quân về làm MC VTV?

Gần đây, người đep Phạm Ngọc Hà My khiến nhiều người bất ngờ khi đảm nhận vai trò dẫn dắt tiểu mục “Nghĩ khác, Sống khác” của chương trình Chuyển Động 24h trên kênh VTV1, lên sóng lần đầu hôm 19/4. Cô từng có vinh dự được tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Sau đó vào năm 2018, người đẹp tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và lọt vào top 15. Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2018, Hà My công tác tại Vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao, đồng thời học thêm văn bằng hai ở Đại học Luật Hà Nội. Hà My “đầu quân” về Phòng quốc tế của VTV24 với vai trò biên tập viên từ cuối năm ngoái. (XEM CHI TIẾT)

Như Phượng: Sẽ kiện ê-kíp 'Phượng Khấu' đến cùng

Chia sẻ với Tiền Phong về vụ kiện ê –kíp phim “Phượng Khấu”, Như Phượng khẳng định: “Tôi đã nghĩ rất kỹ rồi. Đến nước phải đưa nhau ra toà thì còn gì nữ mà không làm tới cùng. Công sức bỏ ra để theo đuổi phiên toà có khi còn lớn hơn rất nhiều so với 200 triệu nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc vì danh dự, vì muốn qua phiên toà những sự thật làm ăn của các ê-kip làm phim như Phượng Khấu sẽ được phơi bày”. (XEM CHI TIẾT)

Trước Công Lý, những nghệ sĩ nào trong dàn 'Táo quân' lên 'sếp'?

Mới đây, “Cô Đẩu” - nghệ sĩ nhân dân (NSND) Công Lý được Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trao quyết định giữ chức vụ Phó giám đốc phụ trách Nghệ thuật của nhà hát Kịch Hà Nội, trước đó anh là Trưởng Đoàn 2 của nhà hát này. Công Lý tên đầy đủ là Nguyễn Công Lý, sinh năm 1973, công tác tại nhà hát từ năm 1993. Đến năm 2019, anh chính thức được phong tặng danh hiệu NSND. Trước “Cô Đẩu”, năm 2017, “Táo Giao thông” - nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Chí Trung đã nhận quyết định bổ nhiệm làm giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ. Trong khi đó, “Táo” Tự Long đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội. (XEM CHI TIẾT)

