Showbiz 9/7: Phan Hiển 'tung tăng' đón con gái sinh non về nhà gây sốt

Khánh Thi – Phan Hiển đón con gái về nhà sau 3 tuần chăm sóc đặc biệt

Trên trang cá nhân, Khánh Thi chia sẻ hình ảnh Phan Hiển mặc áo màu hồng cùng tông với cô con gái nhỏ tên thường gọi là Anna. Anh hạnh phúc là người đầu tiên đón con gái từ tay y tá chăm sóc tại bệnh viện.

"Sau 3 tuần chăm sóc đặc biệt ở phòng dưỡng nhi, hôm nay ba mẹ đón em về nhà. Ba mừng quýnh lên nên phải là người bế con. Thương con và thương ba, thương cả nhà mình", Khánh Thi viết trên trang cá nhân.

Sau khi biết tin, rất nhiều người gửi lời chúc mừng tới gia đình Khánh Thi và Phan Hiển. Họ chúc bé khỏe mạnh, mau ăn chóng lớn và chúc cho sự đoàn tụ của cả gia đình. Anna về nhà được ti mẹ nhiều hơn, Khánh Thi cũng cố gắng ăn uống tầm bổ để có nhiều sữa cho con gái.

Chia sẻ với báo chí, Khánh Thi cho biết cô liên tục vào viện trong 3 tuần Anna được chăm sóc đặc biệt. Cô cũng cho biết Ku Bi rất yêu chiều em gái và liên tục đòi bế, thơm em, không có biểu hiện ghen tị với sự quan tâm của bố mẹ dành cho em gái.

Trước đó ngày 13/6, nữ kiện tướng khiêu vũ sinh con lần thứ hai ở tuổi 37 theo phương pháp sinh mổ.

Do bị vỡ ối nên Khánh Thi sinh sớm khoảng 5 tuần so với dự định. Phan Hiển chia sẻ với Vietnamnet rằng, con gái anh nặng 2,2kg, có tên thường gọi là Anna. Do sinh sớm nên em bé phải ở lại bệnh viện 3 tuần để được chăm sóc đặc biệt.

Vợ chồng kiện tướng dansport cũng cho hay, bé Anna rất giống anh trai Ku Bi

