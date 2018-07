Showbiz1/7: Cảnh nóng 10 phút khiến diễn viên 'cạch mặt' đạo diễn

Cảnh nóng táo bạo dài 10 phút khiến diễn viên "cạch mặt" đạo diễn

Bộ phim Blue is the Warmest Color kéo dài 3 giờ miêu tả về thế giới đồng tính nữ đã nhận được cơn mưa lời khen ngay trong ngày đầu ra mắt và mang về cho hai nữ diễn viên viên chính Adele Exarchopoulos và Lea Seydoux giải Cành cọ vàng. Thế nhưng, sau bộ phim này, cả 2 nữ diễn viên đều khẳng định rằng sẽ không bao giờ hợp tác với đạo diễn Abdellatif Kechiche nữa.

Trong phim có 3 cảnh nóng đồng tính, trong đó có một cảnh kéo dài 10 phút nổi bật chắc chắn sẽ bị xếp hạng mục “khiêu dâm” nếu chỉ xem riêng rẽ. Trên thực tế, đạo diễn Abdellatif Kechiche đã yêu cầu 2 nữ diễn viên phải làm việc trong suốt 10 ngày liền, thay đổi tư thế liên tục và diễn đi diễn lại mà hoàn toàn không được dàn dựng trước cho đến khi ông tìm được góc ưng ý. Thậm chí, họ phải khỏa thân trước mặt cả đoàn phim. “Ông ấy là người tham lam, khắt khe và không quan tâm tới cảm xúc của diễn viên. Ông ấy làm tất cả vì mục đích nghệ thuật của mình”, Lea chia sẻ.

Mặc dù được đánh giá cao nhưng Blue Is the Warmest Color khi ấy cũng nhận được ý kiến trái chiều của dư luận, thậm chí nhiều người cho rằng đây chỉ là phim khiêu dâm không hơn không kém.

Đọ độ nóng bỏng của các 'bóng hồng' bên đời Cường Đô La

Mới đây, Đàm Thu Trang thu hút sự chú ý với bức hình khoe dáng trong bộ bikini một mảnh đỏ rực trên Instagram. Người đẹp sinh năm 1989 là bạn gái hiện tại của Cường Đô La, thậm chí cặp đôi được đồn đoán là đến Maldives chụp ảnh cưới. Trước Đàm Thu Trang, Cường Đô La đã trải qua cuộc tình tan-hợp hai năm với "người đẹp không góc chết" Hạ Vi. Và nhắc đến Cường Đô La không thể bỏ qua cuộc hôn nhân nhiều tiếc nuối với "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà. Cặp đôi có gần 8 năm hạnh phúc trước khi "đường ai nấy đi".

Đạo diễn 'Aftershock' bị cáo buộc tấn công tình dục

Theo The Hollywood Reporter ngày 1.7, trong số 8 phụ nữ tố cáo đạo diễn 35 tuổi này có cả những nữ diễn viên từng hợp tác với ông trong các bộ phim: Aftershock, The Green Inferno, Knock Knock, Que Pena Tu Vida. Đặc biệt, theo thông tin của CNN, chỉ riêng trong bộ phim Que Pena Tu Vida (Fuck my life) đã có tới ba diễn viên nữ bị tấn công. Những hành vi không thích hợp được các nạn nhân đề cập đến bao gồm: cưỡng hôn, yêu cầu nạn nhân chạm vào cơ thể mình, thủ dâm trước mặt các phụ nữ nói trên. Câu chuyện tấn công tình dục nghiêm trọng này nhanh chóng trở thành đề tài gây phẫn nộ trên Sabado, tạp chí cuối tuần của tờ Chile El Mercurio.

Đáp trả những cáo buộc trên, Paula Vial, luật sư đại diện của Niclas Lopez, đã gửi thông cáo cho một số tờ báo nhằm bênh vực khách hàng của mình và đe dọa hành động pháp lý đối với những người đã cáo buộc. “Chúng tôi tin chắc rằng Nicolas Lopez không phải là một kẻ ngược đãi. Tất cả những lời buộc tội đều vô lý và không có bằng chứng rõ ràng”, luật sư này khẳng định.

Hoa hậu chuyển giới Hương Giang gặp sự cố khó hiểu khi diễn thời trang

Do ê-kíp của nhà thiết kế sơ sót không nhắc nhở nên Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã bỏ lỡ màn trình diễn kết màn quan trọng trong show của NTK Hà Duy tối 30/6 tại Hà Nội. Theo thông tin ở hậu trường, Hương Giang đã tỏ ra rất buồn vì không thể ra diễn. Cô ngồi đợi ở phòng make-up và nghĩ rằng sẽ có người trong ê kíp sản xuất nhắc nhở mình trước giờ lên sân khấu. Tuy nhiên đã không có ai đến nhắc Hương Giang. Điều đó khiến cô bị trễ hẹn với khán giả.

Quyền Linh, Tấn Beo bàng hoàng khi Messi và đồng đội thất bại thảm hại trước tuyển Pháp

Cũng giống như nhiều người, Quyền Linh bày tỏ sự yêu mến dành cho Messi. Trước trận đấu giữa Pháp – Argentina diễn ra, nghệ sĩ đã tin rằng ngôi sao sinh năm 1987 sẽ cùng đồng đội đánh bại đối thủ, giành chiến thắng ở vòng knock-out. Tuy vậy, kết cục 4-3 nghiêng về đội tuyển Pháp đã khiến Quyền Linh kinh ngạc. Anh thừa nhận tài năng của các cầu thủ Pháp nhưng vẫn không giấu vẻ buồn bã khi chứng kiến gương mặt thờ thẫn của Messi ở cuối trận đấu.

Tấn Beo háo hức theo dõi những trận đấu mở màn của World Cup nhưng anh đánh giá thế trận không thật sự như mong đợi. Anh đã kỳ vọng Messi sẽ đưa Argentina vào vòng trong sau khi vượt qua Pháp. “Tâm lý chung của người hâm mộ bóng đá đều sẽ bắt Argentina. Tôi cũng vậy, vì nếu Messi rời sớm, World Cup sẽ buồn lắm. Không ngờ, điều ấy lại thành hiện thực khiến bao hàng triệu con tim ở Việt Nam tan nát. Đêm nay, vì điều này sẽ có rất nhiều chuyện không hay”, anh nói.

Tuy quá đỗi thất vọng, nhưng Tấn Beo nói bóng đá là vậy, điều kỳ diệu có thể xảy ra ở phút cuối cùng. Nghệ sĩ chia sẻ nếu đã có bản lĩnh dự đoán, người hâm mộ cũng phải có bản lĩnh để chấp nhận sự thật.

Nhan sắc gây bàn tán của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

Sophida Kanchanarin lên ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2018 ở tuổi 23. Sau phút đăng quang, nhan sắc của cô gây tranh cãi trên diễn đàn chuyên về sắc đẹp Missosology. Đa số khán giả thất vọng, cho rằng cô có ngoại hình già dặn so với độ tuổi 23, khuôn mặt không gây nhiều thiện cảm. Nick-name Georgina Wilson đánh giá nhan sắc Sophida thua xa đương kim Hoa hậu Hoàn vũ của Việt Nam - người đẹp H'Hen Niê.

Tân hoa hậu bị nhận xét mắc lỗi trang điểm đậm khiến khuôn mặt già, kém thanh thoát. Bù lại, người đẹp được đánh giá cao ở thể hình cân đối.

Bị chê béo, Akira Phan quyết định phẫu thuật thẩm mỹ

Giọng ca Lời nguyền thừa nhận việc tăng 13 kg trong vòng 2-3 tháng sau lần mổ đầu gối khiến anh nhận được nhiều thắc mắc liên quan đến cân nặng. Mỗi khi có ai đó hỏi “sao mập quá vậy?”, anh lại cảm thấy trong lòng bị tổn thương.

Cũng vì thế, anh quyết định sẽ phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian tới để có được ngoại hình hoàn hảo. Anh cho biết sẽ hút mỡ bụng, các bắp tay, chỉnh hình một số đường nét trên mặt. Về quyết định “đập hết xây lại”, Akira Phan tâm sự đã suy nghĩ đến điều này từ rất lâu.

Ngoại hình mũm mĩm giúp anh tạo được nhiều dấu ấn tại chương trình Cặp đôi hài hước cũng như các sản phẩm ca nhạc hài, nhưng Akira Phan cho biết luôn nhớ vóc dáng thon gọn trước đây.

Trước quyết định này của con trai, mẹ Akira Phan đã ngăn cản rất nhiều vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng thấy nam ca sĩ quá quyết tâm nên bà cuối cùng cũng ủng hộ.

Akira Phan hy vọng những thay đổi của mình sẽ mang đến hình ảnh chỉn chu hơn và được khán giả đón nhận.

