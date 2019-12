'Siêu mẫu đắt giá nhất thế giới' khoe dáng tuyệt mỹ với áo tắm 2 mảnh bé xíu

Với chiều cao 1m79, chân dài đắt giá nhất thế giới năm 2018 theo bình chọn của tạp chí Forbes sở hữu thân hình mảnh khảnh chuẩn siêu mẫu, không chút mỡ thừa.

Vòng 2 nhỏ xíu và đôi chân dài miên man cũng là thế mạnh của mỹ nhân làng mốt

Dù ở tư thế nào, góc chụp nào cũng cho thấy vóc dáng đẹp như tạc tượng của nàng mẫu sinh năm 1995

Kendall Jenner hiện là người mẫu đắt show hàng đầu làng mốt.

Không chỉ nổi tiếng là siêu mẫu, cô còn được biết đến là em gái cùng mẹ khác cha của cô Kim siêu vòng 3, thuộc gia đình nhà Kardashian nổi tiếng với show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians

Kendall Jenner cũng là nàng mẫu sở hữu lượng fan khủng nhất trên mạng xã hội Instagram với 119 triệu lượt follow, con số mà bất kể người nổi tiếng nào cũng mơ ước.

Thân hình lý tưởng nhưng cô lại có vòng 1 khiêm tốn. Tuy nhiên, người đẹp vẫn nhiều lần tự tin "thả rông" ra phố bất chấp nhiều chỉ trích