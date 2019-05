Siêu mẫu Lại Thanh Hương làm đạo diễn Catwalk Ms & Mr Asia Business 2019

Thời gian gần đây, khán giả thấy chị ít tham gia vào các show diễn thời trang, phải chăng chị đang chú trọng vào công việc giảng dạy và làm đạo diễn catwalk cho các chương trình nhan sắc.TL: Thật sự là như vậy, bây giờ thú vui của Hương là đứng lớp giảng dạy và dàn dựng những chương trình sao cho chỉn chu, nghệ thuật. Một phần nữa là do mình cũng già rồi, so với các em mẫu trẻ bây giờ đôi khi còn thấp bé nên đi diễn cũng đâu lại các em nữa. Không thể đi diễn mãi được nên Hương thấy mình lui về và chuyển hướng như hiện tại là hợp lý. ( Cười).

Lại Thanh Hương hướng dẫn tập Catwalk cho thí sinh hoa hậu và nam vương doanh nhân Quốc tế 2018

Trưởng BTC nữ hoàng Trần Huyền Nhung và Siêu mẫu phong cách Lại Thanh Hương

Tại Ms & Mr Asia Business 2019, chị sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn Catlwalk. Thực hư thông tin này là như thế nào?TL: Năm 2018 Hương đã hợp tác với nữ hoàng Trần Huyền Nhung cho chương trình Hoa Hậu và Nam Vương Doanh Nhân Quốc Tế tại Hàn Quốc. Chị Nhung rất hài lòng với phong cách làm việc chuyên nghiệp của Hương nên đã mời Hương tiếp tục hợp tác cho cuộc thi năm nay và không có lí do gì để Hương từ chối cả.Cảm xúc cá nhân của chị khi làm đạo diễn Catwalk cho một cuộc thi có quy mô hoành tráng như vậy?TL: Hương đã làm đạo diễn catwalk rất nhiều chương trình quy mô, hoành tráng nhưng là ở Việt Nam nên Hương và ekip dễ dàng làm việc với các thí sinh. Còn với cuộc thi này mang tầm vóc lớn, được tổ chức ở nước ngoài nên Hương không có nhiều thời gian và nhân lực hỗ trợ khi làm việc. Điều này khiến Hương có phần bị áp lực hơn nhưng chinh phục được áp lực này cũng là một niềm vui.Ms & Mr Asia .... 2018 chị đã từng làm HLV Catwalk, chị có thể chia sẻ một vài điều về cuộc thi cũng như chất lượng thí sinh.TL: Ms & Mr ASIA Business diễn ra tại Thủ đô Seoul- Hàn Quốc. Là chuỗi dự án về sắc đẹp uy tín nên nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu mến trong và ngoài nước. Khác với các cuộc thi doanh nhân khác, cuộc thi này thu hút được khá nhiều doanh nhân tài năng còn rất trẻ nên các thí sinh đều rất năng động và trẻ đẹp. Về phía nhà tổ chức cũng khá chịu chi khi mời dàn ban giám khảo, khách mời nổi tiếng tham dự chương trình như : MC Thanh Bạch, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, PGS. TS Huỳnh Văn Sơn, Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân...Trong cuộc thi năm nay, chị sẽ làm gì để khai thác những tố chất và truyền cảm hứng để thí sinh trình diễn tốt nhất.TL: Hương đang rất nóng lòng được thấy các thí sinh của cuộc thi năm nay để cùng tập luyện, cùng nhảy múa và cùng tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi. Hương có rất nhiều năng lượng nên hi vọng sẽ khiến các thí sinh thấy được và "lây" theo và tất cả sẽ cùng tỏa sáng tại Ms & Mr ASIA Business 2019. ( Cười).Có ý kiến cho rằng Ms & Mr Asia Business xứng đáng là chương trình mang tầm vóc quốc tế, chị có thể chia sẻ về quan điểm này.TL: Chắc chắn là vậy vì cuộc thi không phải chỉ có các đại diện đến từ Việt Nam mà còn đến từ nước bạn, có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí và sự đầu tư lớn của ban tổ chức trong mặt hình ảnh cho thí sinh. Ms & Mr ASIA Business 2019 với những hoạt động thiết thực sẽ là cơ hội để chúng ta quảng bá sâu rộng tiềm năng du lịch cũng như tâm hồn con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Hi vọng chương trình sẽ không khiến khán giả thất vọng.Cảm ơn chị rất nhiều về những chia sẻ trên, chúc chị có nhiều niềm vui và thành công tại cuộc thi năm nay và trong công việc!