Siêu mẫu Lê Thúy tụt 10 kg trong 2 tháng, báo động suy nhược cơ thể

Quảng cáo

Cụ thể, Lê Thúy chia sẻ ảnh hiện tại của mình và viết: “ 2 tháng mở quán ốc em Thuý xuống đúng 10 kg, cơ thể đã báo động vì suy nhược cơ thể”. Cũng trong bài viết này, nữ người mẫu cho biết cô sẽ bắt đầu tập trung lấy lại 10 kg vì mọi người nói cô dạo này gầy quá.

Bài viết của Lê Thúy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Trong phần bình luận, nhiều bạn bè là nghệ sĩ như Hà Kiều Anh, Hồng Quế, Trung Quân, Phương Anh Đào,…gửi lời hỏi thăm đến nữ siêu mẫu và khuyên “Phải có sức khoẻ mới phục vụ được đam mê nha”.

Lê Thúy sinh năm 1991, giành vị trí thứ 3 của Vietnam's Next Top Model 2011, từng được xem là "nàng thơ" của NTK Đỗ Mạnh Cường. Cô là một trong những người mẫu nữ cao nhất Việt Nam (1,84 m), sở hữu gương mặt đậm chất high fashion cùng những bước catwalk chuyên nghiệp.

Mặc dù sở hữu chiều cao 1m84 nhưng thời điểm tham gia Vietnam's Next Top Model 2011, Lê Thúy chỉ nặng hơn 40kg, hình ảnh của cô từng gây ám ảnh về thói biếng ăn trong làng mẫu và bị đóng mác “bộ xương di động”.

Hình ảnh trong quá khứ từng gây ám ảnh của Lê Thúy.

Năm 2013, Lê Thúy cùng với Hoàng Thùy vinh dự trở thành Best Model của lễ trao giải Best People Awards do một tạp chí tổ chức. Năm 2016, ngay khi vừa đặt chân tới Ý, nữ siêu mẫu đã casting thành công cho show của nhà thiết kế Lucio Vanotti tại Tuần lễ thời trang nam Milan mùa thu đông.

Năm 2015, Lê Thuý lên xe hoa với diễn viên Đỗ An, đến cuối năm 2018, sau tám năm sải bước trên sàn catwalk, Lê Thúy tuyên bố giải nghệ để dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Lộc Liên