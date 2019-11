Sinh tử tập 13: Không chịu bỏ trốn, Hoàng bị Vũ chủ mưu dọa thủ tiêu

Quảng cáo

Hoàng mỏ (Trọng Hùng) tức tối ngồi uống rượu cùng đàn em, đập bàn ghế chỉ vì những mối Hùng nhờ vả không xuất hiện. Trong lúc say xỉn, Hoàng tới tận nhà gặp Trần Bạt (Chí Nhân) đập cửa ầm ĩ. Bạt nói với Hoàng việc giờ gần như không thay đổi, Hoàng vẫn cãi cố lỗi không phải của mình. Bạt nhất định nói mỏ đá là do Vũ (Việt Anh) cho.Trần Bạt túm tóc Hoàng quát bảo hắn về. Hoàng dọa, nếu hắn phải đi tù sẽ cho bung bét hết. Không chỉ mỏ đá, Hoàng dọa cho cha con Trần Bạt và cả Việt Thanh bung bét. Bạt chạy tới chỗ Vũ nói chuyện của Hoàng hành động điên dại, Vũ vẫn bênh Hoàng đang trong tình cảnh say và hoảng loạn tinh thần. Vũ vẫn xin Bạt bỏ qua cho Hoàng. Bạt và Vũ đang lo sợ Hoàng mỏ vào tù sẽ khai hết, lôi chuyện thâm cung bí sử ra. Vũ hứa sẽ bịt mồm Hoàng lại bằng cách cho đi thật xa khỏi Việt Thanh.Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) đến gặp Trần Bạt sau khi Vũ rời đi. Trinh nài Bạt ở lại nhưng anh ta từ chối vì phải về nhà với con. Trong lúc cô nói chuyện điện thoại về việc sắp xếp bàn tiếp khách rồi nói: “Em đang tiếp khách một chút, lát em sẽ qua tiếp rượu với anh”. Nghe thấy thế Trần Bạt (Chí Nhân) dỗi và hỏi: “Thằng nào đấy”. Trinh nói người đàn ông đó tên Linh bên ngân hàng.“Với thằng đấy mà cũng phải ngọt nhạt thế à. Mà anh trở thành khách của em từ bao giờ đấy”, Bạt tức tối. Quỳnh Trinh bảo Trần Bạt trẻ con: “Làm nghề dịch vụ thì ngọt nhạt với khách là đúng. Có phải lúc nào cũng xin được tiền như bọn anh đâu”. Bạt phản ứng: “Chiều không có nghĩa ỡm ờ”.Quỳnh Trinh giận dỗi nói rằng từ trước tới giờ luôn giữ quan điểm rõ ràng, vì Bạt là người có gia đình nên luôn tôn trọng quyền tự do cá nhân. Cô nói rằng mình không khác gì nơi trút giận mua vui của Trần Bạt cả.Hoàng Ngân chất vấn Huy rằng tại sao sau khi tòa trả lại hồ sơ vụ án, chắc chắn mở rộng điều tra phải có lệnh bắt tạm giam lãnh đạo mỏ đá, nhưng cơ quan điều tra lại đóng cửa với báo chí. Huy (Mạnh Trường) hứa sẽ sớm đưa vụ việc ra xử lý.Bài báo của Hoàng Ngân (Thanh Hương) về vụ sập mỏ, đặt nhiều câu hỏi của cơ quan điều tra được Bí thư tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đánh giá cao, nhưng ông Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) lại rất tức giận.Hoàng ở nhà nhân tình, bên ngoài được đàn em của Vũ theo sát. Vũ tìm tới cơ quan điều tra gặp Thông (Doãn Quốc Đam) để tìm hiểu vụ việc của Hoàng. Thông bảo nếu không có cách ngăn chặn sẽ rất khó khăn cho tất cả nhất là Vũ. Vũ nói có cách để Hoàng lặn thật sâu, muốn như vậy cần sự phối hợp của Thông.Hoàng mỏ tới hiện trường khu mỏ đá bị sập để hẹn gặp Vũ. Thấy tình hình căng khó chạy tội cho Hoàng mỏ, Vũ bày kế cho Hoàng bỏ trốn nhưng Hoàng từ chối vì mình bị thiệt. Hoàng phản ứng: “Một khi bỏ trốn sẽ phát lệnh truy nã, tài khoản bị phong tỏa”. Rồi hắn tiếp chấp nhận đi tù: “Thằng Hoàng này không chịu đi tù một mình đâu”. Vũ chỉ vào đầu Hoàng nói: “Thông minh lại đi. Nếu mày trốn tao hứa sẽ đảm bảo cho cả nhà mày có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn là ngồi đếm kiến ở trong tù”.Hoàng phản ứng ngay: “Không đời nào. Thằng Hoàng này chấp nhận ở tù với bạn bè nếu như người đấy coi thằng này là bạn bè”, vừa nói Hoàng vừa chỉ thẳng tay vào người Vũ. Vũ vẫn cố nài Hoàng suy nghĩ lại. “Để tao nói thẳng cho mày nghe, tao không đi đâu hết”, Hoàng đáp. Vũ đánh bài ngửa rằng nếu vậy đành phải buông, nhớ từ nay về sau đừng trách hắn vô tình.Nói rồi Vũ bỏ đi, gọi điện cho đàn em nói Hoàng hết thuốc chữa và cần làm việc phải làm. Hoàng bị súng bắn tỉa nã đạn. Dù chưa trúng đán nhưng Hoàng bị gọi điện dọa dẫm đừng có chạy, đúng lúc đó vợ Hoàng gọi điện thông báo không tìm thấy con.

Bảo Hân