Sinh tử tập 14: Ngoài tiền, Vũ tìm cách hối lộ tình thủ trưởng cơ quan điều tra

Thông (Doãn Quốc Đam) thủ trưởng cơ quan điều tra ký lệnh khởi tố bắt tạm giam Hoàng mỏ (Trọng Hùng). Hoàng đang soạn giấy tờ thì nhận điện thoại, đoán là Vũ gọi nên hắn hỏi tại sao dồn hắn tới bước đường cùng. Hoàng hỏi Vũ xem chính Vũ là kẻ bày trò bắt cóc con gái mình. Hoàng còn tuyên bố sẽ ra đầu thú và khai hết.

Đúng lúc đó cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đến nhà Hoàng mỏ đọc lệnh bắt, nhưng Hoàng nhanh chóng trốn thoát bằng lối cửa sau. Hoàng được đưa đi bằng ô tô chạy khỏi Việt Thanh.Ông Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) đến gặp Bí thư Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh) nói rằng bối rối, muốn cơ quan điều tra sớm bắt được Lê Hoàng. Ông Nghĩa tự nhận khuyết điểm vì không chỉ đạo sát sao. Ông nói phải nhanh chóng điều tra theo tinh thần không có vùng cấm.Ông Nhân đồng tình cần nhanh chóng khép lại vụ án sập mỏ đá để sớm ổn định tình hình. Ông Nghĩa mừng lắm vì đúng ý mình, nhưng lại nói rằng rất lo lắng vì sắp tới thời điểm công bố quy hoạch nam sông Giang nhưng tình hình rối ren mọi thứ đổ bể. Ông Nhân nói hai việc khác nhau, vẫn cần công bố các dự án trong tỉnh. Ông Nghĩa được lời như cởi tấm lòng.Vũ cho gọi đàn em của Lê Hoàng đến, hỏi Hoàng có nói gì không làm như thể không biết Hoàng bỏ trốn. Hoàng đưa tiền cho đàn em Lê Hoàng để căn dặn để mắt đến nhà Phó Giám đốc Tỵ, đồng thời đưa “tiền ân tình” cho hắn để trang trải cuộc sống.Ông Nghĩa nói với Giám đốc Công an tỉnh Việt Thanh mệt mỏi vì đọc báo, tuy nhiên ông Viết Giám đốc Công an nói rằng báo chí nói cũng đúng. Chủ tịch Nghĩa trách cấp dưới vì để tội phạm trốn thoát. Ông đặt vấn đề xem liệu có thông tin rò rỉ nội bộ hay không.Các cơ quan chức năng của tỉnh lần lượt kiểm điểm. Tại Viện Kiểm sát Huy (Mạnh Trường) viết bản kiểm điểm nhận trách nhiệm vì không giám sát nghiêm trong vụ án sập mỏ đá.Tại cuộc họp quan trọng ở cơ quan điều tra, cảnh sát viên báo cáo tình hình Hoàng bỏ trốn, đưa ra nhận định Hoàng là người có kinh tế nên ắt trốn ra nước ngoài, thậm chí Hoàng có kế hoạch từ trước nên đúng thời điểm khởi tố đã bỏ trốn. Giám đốc công an tỉnh lệnh cho cấp dưới sớm phát lệnh truy nã đối với Lê Hoàng, đồng thời đề nghị tăng cường kiểm soát ở cửa khẩu.Lê Hoàng sau quá trình di chuyển bằng ô tô nhận được điện thoại yêu cầu đứng tại chỗ, sẽ có xe máy chở qua biên giới. Vũ gọi Thông cập nhật tình hình vì sốt ruột. Vũ cảm ơn nịnh Thông vì đã giúp đỡ hắn. Trong buổi gặp gỡ tại nhà hàng Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga), Vũ lộ ra căn biệt thự do cháu bên vợ Thông đứng tên. Đồng thời Vũ mời Thông “vi hành” một chuyến hóng hối lộ tình cho Thông.