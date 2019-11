Sinh tử tập 19: Phó Bí thư đặt nghi vấn Chủ tịch tỉnh đứng sau lợi ích nhóm

Trần Bạt (Chí Nhân) tức tốc về nhà hỏi bố mình xem ai hại mình trong việc bổ nhiệm. Ông Nghĩa chủ tịch giải thích rằng cái ghế Giám đốc là cái bẫy bổ nhiệm thần tốc. Ông bảo Bạt tĩnh lại, không được ngựa non háu đá.

Hoàng từ chối xuất cảnh sợ có biến

Huy (Mạnh Trường) vân muốn theo đến cùng vụ sập mỏ đá

Bạt được đề nghị giúp đỡ giữ mảng quan trọng

Bà Hiền đặt nghi vấn lợi ích nhóm

Vũ tìm gặp ông Nghĩa Chủ tịch (NSND Hoàng Dũng) nói rằng chưa thể đề bạt Trần Bạt (Chí Nhân) giữ chức Phó Giám đốc Sở. “Cậu Bạt có thừa năng lực và trình độ, tuy nhiên lại hơi bộp chộp và nóng nảy. Vũ thuyết phục ông Nghĩa rằng muốn bước vào chính trường cần trái tim nóng và cái đầu lạnh. Vũ cảnh báo Bạt nếu thành giám đốc Sở sẽ thành bia nã đạn.Ông Nhân chấp nhận khép lại vụ án sập mỏ, để ổn định tình hình. Ông Nghĩa mừng ra mặt, nhưng cẩn thận đề nghị mở cuộc họp thường trực. Ông Nhân nói không cần, vì dự án Nam sông Giang là chủ trương của tỉnh, ông cũng đồng ý công bố dự án sớm và chỉ có vài lưu ý nhỏ.Vũ sai đàn em đến nhà gặp vợ Hoàng, mang tiền mặt đến đưa và thông báo Hoàng đang ở nơi an toàn, chờ xuất cảnh sang nước thứ ba. Lê Hoàng nhất định không chịu xuất cảnh, khi bị hỏi lí do Hoàng (Trọng Hùng) nói rằng lo sợ và linh tính chuyện chẳng lành. Đàn em của Vũ nói rằng hộ chiếu Ngô Đức Đành của Hoàng không có vấn đề gì cả. Cả nhóm lại dẫn Hoàng trở lại trang trại một thời gian nữa.Viện trưởng Viện Kiếm sát vẫn nhắc lại quan điểm của ban chỉ đạo khép lại vụ án sập mỏ, tuy nhiên Huy (Mạnh Trường) cho rằng vẫn phải đeo đuổi vụ Lê Hoàng bỏ trốn. Huy cho rằng Vũ và Hoàng có những mối quan hệ phức tạp.Sau khi bị bố mình là Chủ tịch Nghĩa can thiệp dừng bổ nhiệm, Phó Giám đốc Toàn giữ Quyền Giám đốc và chủ động gặp Trần Bạt. “Tôi chỉ muốn tâm sự để chúng ta hiểu nhau hơn thôi. Từ khi tôi biết mình thấp phiếu hơn cậu, về mặt lý thuyết cái đó chỉ để tham khảo thôi. Nhưng mà nói thật nhá, tôi hoàn toàn quên cái ghế giám đốc rồi. Tôi cũng chỉ còn vài năm nữa về hưu giống anh Chỉnh thôi”.Chưa kịp nghe hết Bạt bảo Toàn vờ vẫn dài dòng, định đứng lên bỏ đi. “Tin hay không thì tùy, nhưng tôi nói thẳng nhá tôi xác định tôi ngồi cái ghế kia là giữ hộ cậu thôi, là cái cớ để che mắt thiên hạ thôi”, Toàn nói. Bạt tỏ ra ngạc nhiên. Toàn nói toẹt ra lí do ông Nghĩa không muốn mang tiếng xấu.Ông Toàn nói rằng thật lòng mong Bạt giúp mình, giúp Sở chứ không có ý gì. Ông Toàn muốn nhờ Bạt giúp một số mảng quan trọng của Sở, do quen việc trẻ khỏe, nhưng muốn Bạt trao đổi với mình trước khi quyết định làm việc gì. “Có tin nhau mới làm ăn lâu dài với nhau được”. Bạt nói rằng mình không cay cú mất ghế giám đốc đợt này. Ngoài nhiệm vụ cũ, Bạt được giao mảng đầu tư dự án, yêu cầu Bạt chuẩn bị công bố dự án Nam sông Giang. Trần Bạt sau phút giây đắn đo đã nhận lời.Bà Hiền (Thúy Hà) đến gặp Bí thư Nhân để hỏi về việc Chủ tịch tỉnh công bố dự án Nam sông Giang. Bà Hiền bất bình vì không họp thường vụ. Ông Nhân giải thích rằng đó là dự án được trung ương phê duyệt, đã được xem xét. Bà Hiền nói thẳng về việc công bố dự án Nam sông Giang, bà nhận thấy dấu hiệu vội vã bất thường, lộ rõ lợi ích nhóm.