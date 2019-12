Sinh tử tập 21: Lương Thanh từ kẻ thứ ba thành cô người yêu dịu dàng Mạnh Trường

Quảng cáo

Bà Hiền chủ động xin lỗi và lấy lòng ông Nhân

Huy và Hương (Lương Thanh) sắp làm đám cưới

Vợ Bí thư Nhân lo lắng việc con xin du học Mỹ

Ông Nhân thừa nhận nhiều lúc cô đơn khi phải làm Bí thư luân chuyển

Doanh nghiệp than khổ vì phải bôi trơn

Bà Hiền (Thúy Hà) sau khi nghe quan bà xui nên đã dúi vào tay ông Nhân một số quà về thăm vợ, bà Hiền cũng xin lỗi thái độ hôm trước về vụ công bố quy hoạch. Ông Nhân nói thích tính thẳng thắn, ông Nhân tự nhận mình cũng cần rút kinh nghiệm.Hương (Lương Thanh) người yêu Tiến Huy (Mạnh Trường) xuất hiện, lên tận nhà bạn trai để thăm. Gặp Huy nhưng Hương vẫn làm mặt lạnh giận dỗi. Cả hai đi mua đồ chuẩn bị làm giỗ cho bố Huy là liệt sĩ, hi sinh trong đợt truy quét tội phạm ma túy.Ông Nhân về thăm hỏi con gái học hành xong xin việc ra sao, con gái ông có vẻ chín chắn không muốn xin về tỉnh của ông Nhân làm việc. Cô bé muốn xin du học Mỹ. Thấy con gái đòi đi du học tự túc ở Mỹ thấy lo lắng, nhưng con gái nói chỉ cần năm đầu, còn sau đó sẽ đi làm thêm. Ông Nhân bảo để tính sau.Vợ ông Nhân hỏi xem tỉnh Việt Thanh có suất học bổng nào không, ông nói có nhưng với anh thì không. Ông Nhân và vợ khăng khăng rằng con gái phải tự đứng trên đôi chân của mình. Vợ ông đề nghị hỗ trợ học phí thi IELTS cho con. Ông Nhân rút sổ tiết kiệm 300 triệu định sửa nhà ra cho vợ con ở nhà.Ông Nhân hẹn bạn là ông Năm cũng là quan chức để tâm sự, nói rằng không đến mức phức tạp như ông nghĩ. Bí thư Nhân (NSND Trọng Trinh) kể, khi mới về tỉnh phức tạp: “Khi tôi về nhận công tác ở Việt Thanh ngồi chưa nóng chỗ đã có một số doanh nghiệp đến chúc mừng. Họ khéo léo đề cập đến những mối quan hệ thân thiết với những cán bộ ở trên trung ương rồi thân quen với các lãnh đạo địa phương. Khi ra về anh nào cũng để lại một phong bì dày cộp”.Người đối thoại với Bí thư Nhân cười đáp: “Chắc chắn không thể nhận, nhưng để trả lại cho họ, ông cũng phải rất lịch sự từ chối đúng không”. Ông Nhân nói rất ngại vì làm sao để họ không suy diễn, lại bảo mình đóng kịch. Ông này bảo mình ra sao, cư xử ra sao chỉ mình hiểu và cấp ủy hiểu.Ông Nhân nói rằng cảm giác cô đơn là có thật. Lúc họp đồng lòng, nhưng khi triển khai ì, hoặc có cảm giác vô hình không quyết liệt. Ông Nhân chỉ ra bất cập khi về địa phương làm việc.Mấy ông cao tuổi ở xã Giang Kim lại tìm lên xã để đưa đơn kiện, nghe hỏi kiện mãi không chán à. Ông Phó Chủ tịch xã nói rằng phải đưa cho ông Chủ tịch xã kiêm Bí thư. Một ông cụ nói: “Lẽ ra là như thế đấy. Mà các anh cứ sống minh bạch thì sợ gì đơn với từ nào, đằng này cứ lần khân không chịu giải quyết”. Người dân nói giờ có hiểu biết pháp luật nên sẽ làm ra ngô ra khoai, rồi bắt lãnh đạo xã ký giấy xác nhận đã nhận hồ sơ và đòi ngày hẹn trả lời.Nhân vật mới xuất hiện (do NSƯT Tạ Tuấn Minh thủ vai) trò chuyện với Mai Hồng Vũ, than khó vì về Việt Thanh đầu tư khó khăn. Người này lại nhờ Mai Hồng Vũ bôi trơn để nhanh có giấy phép kinh doanh, được dặn không nên ký hợp đồng mua bán gì không lại phạm luật. Mới nghe phong thanh một dự án nằm trong khu quy hoạch mới, thế là dân đổ xô nhau đi mua: “Có người còn đặt cọc cả chục lô biệt thự liền kề, tôi ham nhưng không dám bán”.Vũ cười bảo: “Đất bên ông tăng với giá phi mã như vậy làm gì dân Giang Kim chẳng cuống lên. Ngày xưa đất Thiên Thanh chỉ mấy trăm ngàn/m, giờ lên mấy chục lần như vậy nhưng dân làm sao hiểu được doanh nghiệp có hàng tỉ thứ phải lo”. Dân Giang Kim lại kéo đến doanh nghiệp PTN đòi gặp trực tiếp lãnh đạo.

Bảo Hân