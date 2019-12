Sinh tử tập 25: Vợ Bí thư tỉnh từ chối nhận hối lộ, dọa báo công an

Trần Bạt (Chí Nhân) bàn chuyện với ông Nghĩa (NSND Hoàng Dũng), rằng giấy tờ mua bán đất của Mai Hồng Vũ không vấn đề, tuy nhiên ông Nghĩa cho rằng có thể do xã làm láo bán đất cho doanh nghiệp khi chưa đủ giấy tờ. Trần Bạt khóc thay cho doanh nghiệp, nói bố mình nên làm mạnh tay, để dân không gây phiền nhiễu.



Ông Nghĩa Chủ tịch tỉnh nói rằng có lẽ Bí thư Nhân (NSND Trọng Trinh) cũng sẽ cho đánh giá lại tất cả quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp, 40 hecta đất ở Thiên Thanh, rồi cho rà soát lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc ở Giang Kim.





Bà Hiền (Thúy Hà) hớn hở tới báo cáo Bí thư Nhân. Cuộc tiếp xúc cử tri kéo dài 5 tiếng ở Giang Kim, bà Hiền nói về chất vấn có hay không chính quyền thông đồng với doanh nghiệp thu gom đất của dân. Bà Hiền nói dân cho rằng chính quyền ăn tiền của dân. Dân tuy bức xúc nhưng cư xử văn hóa. Ông Nhân cho rằng cần xem lại trách nhiệm Thanh tra, vì vấn đề trước đó không phát hiện.

Mai Hồng Vũ (Việt Anh) tìm đến ông Thiệp Sở Tài nguyên và Môi trường, đòi thúc đẩy hồ sơ nhanh nhanh. Vũ lại tiếp tục gặp gỡ và chăm sóc Thứ trưởng để mong xúc tiến nhanh dự án Nam Sông Giang.



Sau khi nghe ông Nghĩa nói, đề xuất biện pháp thanh kiểm tra. Bà cho rằng từ phía tỉnh ủy đưa vụ việc vào diện thường trực tỉnh ủy theo dõi. Ông Nhân trước mắt để chính quyền là UBND chỉ đạo, có kết quả nếu cần thiết Ban nội chính mới vào cuộc phối hợp với chính quyền. Bà Hiền vẫn muốn Ban Nội chính làm đầu mối để phối hợp. Ông Nhân vẫn một mực cho rằng cứ chờ ông Nghĩa chỉ đạo thanh tra, có kết quả rồi tính.

Vũ tính sai nước cờ khi đem tiền hối lộ vợ Bí thư Nhân

Ra khỏi cuộc họp, ông Nhân nhắc lại quan điểm lần này Thanh tra phải chịu trách nhiệm. Ông Nghĩa vẫn nói rằng thời điểm đó việc mua bán đất yên ổn, không có khiếu kiện nào do biểu giá công khai. Ông Nghĩa lại trấn an rằng khi phát hiện dấu hiệu bất thường sẽ chuyển cơ quan điều tra. Ông không giấu quan điểm lo lắng cho dự án Nam Sông Giang.Vũ sai đàn em đến gặp vợ Bí thư Nhân là Phó Giám đốc bệnh viện. Đàn em của Vũ lấy cớ nhờ tạo điều kiện cho bố vợ nằm dịch vụ, trước khi ra về đàn em Vũ đưa túi quà. Ban đầu vợ Bí thư Nhân từ chối, nhưng hắn nói chỉ có hộp bánh không đáng kể và còn nhắc tới đưa người nhà tới gặp Bí thư Nhân vì quý mến phẩm chất của ông nên vợ Bí thư mềm lòng.Vừa ra khỏi bệnh viện, vợ Bí thư Nhân gọi đàn em của Vũ quay lại nhận túi quà, nếu không quay lại báo công an. Vũ nói với đàn em rằng hỏng chuyện, vì tháng Tuất, ngày Tý “phạm vào đại sát”, nói rằng những ngày này phàm những chuyện đại sự không nên làm. Vũ sai đàn em quay lại lấy túi quà.