Sinh tử tập 63: Mang tiền hối lộ Trưởng ban nội chính để chạy án, Vũ thất bại

Ông Nhân nói không có vùng cấm

Ông Nghĩa tức giận đòi xử lý nghiêm có tính răn đe vụ đưa tin trước khi có tin chính thức từ cơ quan điều tra

Đúng lúc đó ông Nghĩa chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) gọi điện báo cáo báo đăng tin khởi tố. Ông Nghĩa lại gọi cho Thủ trưởng cơ quan điều tra (Doãn Quốc Đam) tức giận, nói chưa cơ quan nào công bố đã đưa tin. Ông Nghĩa còn lôi chuyện ông Phạm là đảng viên nhưng thiếu tinh thần xây dựng. Ông Nghĩa nói xong bảo Thông cứ đúng nguyên tắc mà xử lý để có tính răn đe.



Hoàng Ngân (Thanh Hương) đến nhận lỗi với ông Phạm Tổng biên tập. Ông nói không trách Ngân, vì ông là người chịu trách nhiệm. Ngân nói không có gì, nhưng ông Phạm giải thích chuyện không đơn giản vì Chủ tịch tỉnh, Giám đốc công an cũng gọi. Ông Phạm yêu cầu Ngân gỡ bài theo yêu cầu của chủ tịch tỉnh. Ngân khăng khăng không nghe, nhưng ông Phạm khuyên nhủ không lường hết mọi chuyện nguy hiểm.

Ngân rất buồn vì phải gỡ bài báo Lãnh đạo Viện Kiểm sát họp với Huy (Mạnh Trường). Ông Khôi cố tình lôi Huy vào cuộc, tuy nhiên ông Văn vẫn bênh Huy vì bài báo không nêu rõ về tin khởi tố. Huy vẫn nói cứng rằng chuyển án theo đúng quy trình. Ông Khôi chỉ ra việc Hoàng Ngân là bạn thân của Huy. Huy thừa nhận hai người là bạn thân. Ông Khôi chỉ mặt nói nếu lộ ra thông tin chỉ có từ Huy. Ông Văn nói sẽ trực tiếp làm việc, ai là người tiết lộ thông tin không khó để tìm ra.

Huy bị ông Khôi cố tình nhấn mạnh là người tiết lộ tin

Thấy Ngân có tâm trạng không vui, ông động viên Ngân sang làm việc với cơ quan điều tra cho xong chuyện. Việc không có gì to tát, nhưng ông Phạm giải thích đó là nguyên tắc. Ông Phạm cảnh báo chắc chắn lần này sẽ to chuyện.

Hoàng Ngân (Thanh Hương) nhà báo làm việc với cơ quan điều tra về bài báo đưa tin khởi tố. Thông nói rằng đề nghị Ngân hợp tác, cô cãi cứng rằng hợp tác hay không không quan trọng vì cô đến theo đơn triệu tập.



Thông nói nguyên tắc cơ quan chức năng chưa thông báo, bài báo gây xôn xao gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Thông cố tình gắn tội Ngân vì làm khó cơ quan điều tra, đưa tin khi chưa có quyết định. Ngân thừa nhận có sơ suất, xin chấp nhận hình thức xử lý.

Thông (Doãn Quốc Đam) khen Ngân bản lĩnh, nói không muốn căng thẳng chỉ muốn trả lời câu hỏi rằng tin lọt ra từ nội bộ, muốn biết để có biện pháp phòng ngừa tái diễn. “Cô lấy thông tin khởi tố từ đâu”, Thông hỏi. Tuy nhiên Ngân không chịu tiết lộ.

Bà Hiền Phó Bí thư làm việc với ông Phạm, về động cơ đưa thông tin cơ quan điều tra. Ông Phạm nói không có động cơ nào cả, chỉ có mong muốn đưa thêm thông tin cho bạn đọc. Ông Phạm cũng giải đáp loạt thắc mắc, rằng đó là do ông giao co Ngân chứ cô không tự ý viết bài.

Ông Viết Giám đốc Công an tỉnh tới gặp ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát. Ông Viết nói Thông đang rất căng thẳng, tự ái vì Viện Kiểm sát xác minh đơn của vợ Khải. Ông Viết cũng nói nếu Huy nói không tiết lộ sẽ không sao, ông cũng nói nếu có lẽ phải mọi chuyện sẽ rõ.



Thông muốn đổ lỗi cho Huy Tại cuộc họp với cơ quan, Thông nói chắc chắn là Huy nhưng bị ông Viết phản ứng là chưa có chứng cứ. Ông Viết hỏi ý kiến của ông Thông, Thông nói rằng đang cân nhắc. Ông Viết cho rằng Thông đang làm quá. Sau một hồi trình bày, ông Viết căn dặn cứ làm việc cân nhắc nhưng phải biết tiên lượng sự việc đi đến đâu.

Giám đốc công an tỉnh nói Thông đang làm quá

Thái-Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra gặp Huy để cho cậu xem đoạn clip cho thấy Huy và Ngân gặp nhau sau cuộc họp về việc khởi tố. Thái không có ý tố cáo Huy. Huy nói về việc chờ ngày Vũ và đồng phạm tra tay vào còng. Huy hỏi Thái bao giờ mới chịu bung ra vụ mưu khát Khải, Thái nói muốn làm việc làm lớn-ý nói tới việc tìm được Lê Hoàng.

Huy bình tĩnh đối mặt vụ việc

Dựa vào mối quan hệ với quan chức ở trung ương, Vũ tới gặp Trưởng Ban nội chính. Mai Hồng Vũ (Việt Anh) dò hỏi ông Bá Trưởng Ban nội chính xem có phải quê ở Nam Định không. Ông Bá xác nhận, nói xong Vũ lấy ra bức tượng Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Vũ thao thao rằng trên tay Đại vương cầm bức hịch tướng sĩ kêu gọi ba quân cùng chống giặc ngoại xâm, nhưng cái hay của bức tượng do một nghệ nhân Nam Định chế tác.



Trưởng Ban Nội chính nói rằng đó là chỗ quen biết với ông Phi, lẽ ra thì cũng chẳng nề hà gì nhưng giá trị của bức tượng quá lớn, e rằng không nhận được. “Anh ơi, có gì đâu, đây cũng chỉ là bức tượng bằng đồng thôi nhưng rất hợp với tính cách và con người của anh ạ”, Vũ nói.

Vũ phải cầm lại phong bì định chạy án

Ông Bá cười nói lâu nay Vũ biết ông thế nào đâu, rồi hỏi Vũ có tìm gì. Vũ được cho phép nên nhờ ông Bá tác động về vụ án Thiên Thanh, mua bán đất đai qua lại. Ông Bá nói muốn thì cứ sang ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát. Đúng lúc ấy ông Phi trên trung ương gọi điện tới cho Vũ, Vũ khôn khéo đẩy điện thoại cho ông Bá. Ông ra ngoài nghe điện thoại, trở vào thấy Vũ để thêm phong bì tiền ra bàn. Ông Bá liền trả lại Vũ phong bì tiền.

Sinh tử tập 63: Bí thư tỉnh ủy quyết tâm ‘không có vùng cấm’ Sinh tử tập 63 phát sóng 21h tối 13/2 trên VTV1. Tin khởi tố vụ án làm Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) tức giận và lo sợ. Bí thư Nhân lại ngầm nói với cấp dưới ý kiến “không có vùng cấm”.

Ông Phạm Tổng biên tập báo Việt Thanh đến gặp Bí thư Nhân, ông Nhân (NSND Trọng Trinh) nói vụ án Thiên Thanh 2 sẽ làm xáo trộn tỉnh. Ông Nhân nói cần đại phẫu Việt Anh. Ông Phạm lại nói với Bí thư Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh) tình hình cũng sẽ rất phức tạp. “Rất khó cho anh, động việc này là động chạm không ít người, kể cả những người giữ chức vụ cao”.“Nhưng một khi đã quyết liệt đi đến tận cùng thì không có vùng cấm. Tôi nhớ có một câu nói của một nhà văn nổi tiếng: Nếu tôi không cháy lên, nếu anh không cháy lên, nếu chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng đêm có thể trở thành ánh sáng”, ông Nhân nói. Ông cũng nói về áp lực từ trung ương dội về.

Bảo Hân