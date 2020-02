Sinh tử tập 64: Nhà báo Hoàng Ngân bị khởi tố vì đưa tin khởi tố doanh nghiệp

Tổng biên tập cũng chịu mức kỷ luật nặng

Ông Phạm Tổng biên tập báo Việt Thanh nói với Hoàng Ngân (Thanh Hương) rằng sảy chân là chuyện thường, quan trọng là đi tiếp thế nào. “Anh nói vậy nhưng lại ngã lòng sớm, không nhất quán. Rõ ràng đây là việc của em thế mà anh đùng đùng nhận kỷ luật, xin từ chức. Lỗi chính là ở phóng viên cơ mà”, Ngân nói. Ông Phạm giải thích rằng có những chuyện Ngân chưa thể hiểu được, quan trường phức tạp lắm.Giám đốc công an tỉnh Việt Thanh hỏi Thông, Thủ trưởng cơ quan điều tra (Doãn Quốc Đam) về quan điểm xử lý. Thông nói, nếu xét về hành vi khách quan đủ yếu tố cấu thành tội làm lộ bí mật công tác, đủ điều kiện khởi tố vụ án và khởi tố bị can. “Về cái đích để hướng tới khởi tố bị can là những ai? Hoàng Ngân, Bùi Tiến Huy?”, ông Viết hỏi. Thông bình tĩnh trả lời rằng trước mắt là khởi tố Hoàng Ngân, còn Bùi Tiến Huy và những người khác còn phụ thuộc vào diễn biên điều tra.