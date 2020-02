Sinh tử tập 73: Hoàng thoát chết ở Lào, Vũ ở nhà định rút hết tiền ôm đi trốn

Mai Hồng Vũ (Việt Anh) nói: “Tôi thì chẳng có gì ngoài tiền cả. Hệ thống là ở tỏng tay các ông cho nên các ông rà soát lại đi, tắc chỗ nào báo lại tôi thông chỗ đấy”.

Thông gọi Thái lên để dặn dò, tuyệt đối không để lộ biện pháp nghiệp vụ đối với người phối hợp cụ thể là Huy. Thông yêu cầu Thái thường xuyên báo cáo, trong trường hợp bắt được tội phạm phải báo cáo ngay để dẫn độ an toàn. Mục đích của Thông để nắm bắt tình hình từ xa.

Bà Hiền nói phải xử lý nghiêm

Thông tìm tới báo cho Vũ, thông báo vừa có đơn bị khống chế, nên vừa được bảo vệ nhân chứng. Thông hỏi Vũ có phải do anh ta làm hay không, vì như thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Thông nói rằng nguyên nhân do Vũ hành động nên Hoàng chó cùng rúc dậu, vì thế nên mới liên lạc với Huy. Vũ nói rằng chẳng qua do vợ con Hoàng định trốn khỏi Việt Thanh. Thông cho rằng đoàn công tác sang Lào cũng hay, vì cho rằng có thể thủ tiêu Lê Hoàng vì chống trả quyết liệt.