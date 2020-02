Sinh tử tập 74: Lê Hoàng an toàn về ngồi trại giam ở Việt Nam, Vũ hoảng loạn

Mai Hồng Vũ (Việt Anh) cùng Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) đi lễ. Trần Bạt gọi điện hỏi, Trinh nói dối đi cùng bạn ở Hà Nội lên. Đàn em của Vũ gọi điện từ Lào về thông báo tình hình. Thông (Doãn Quốc Đam) cũng sốt ruột gọi sang hỏi thăm tình hình, Thái nói tình hình căng thẳng có lẽ do động nên Hoàng chuyển địa điểm.



Huy dẫn Hoàng về Viện Kiểm sát Tối cao Lào trước khi về Việt Nam

Thông hơi hoảng khi biết Hoàng đã được áp giải về Việt Nam

Vũ tức tối và lo sợ

Lê Hoàng sau khi thoát chết trong gang tấc chắc chắn sẽ tìm cách để gặp Huy (Mạnh Trường) an toàn. Huy dặn Hoàng phải tuyệt đối nghe theo mình. Huy và Thái đã lừa đàn em của Vũ, cho người đóng giả Lê Hoàng để cảnh sát có lí do phục kích bắt những kẻ truy sát Hoàng. Huy đưa Hoàng tới Viện Kiểm sát tối cao Lào.Mai Hồng Vũ lấy hết tiền, sai người cầm qua sân golf. Ở Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh lệnh cho cấp dưới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lê Hoàng về Việt Nam. Ông Viết thông báo cho Thông về tình hình dẫn giải Lê Hoàng sắp về Việt Thanh. Ông giao cho ông Thông đảm nhiệm phần giam giữ. Thông có phần hoảng, làm đổ đồ của Giám đốc Công an tỉnh, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh.Thông gọi báo cho Vũ biết, Vũ tức giận chửi thề. “Mày thích gì, có muốn tự lo không”, Thông tức giận nói. Vũ vội xin lỗi và hỏi Thông định làm gì. Thông bảo cứ biết vậy, xuống trại nắm tình hình. Thông tới trại giam, thấy Huy cùng công an áp giải Hoàng về. Huy nhìn Thông với ánh mắt đầy cảnh giác. Thái gọi cho Huy vì phải ở lại Lào giải quyết thủ tục. Cả hai đều dặn phải cẩn trọng với ông Thông.Ông Khôi và ông Thông gặp nhau phàn nàn bị qua mặt trong vụ truy bắt Lê Hoàng. Khôi nói: “Giờ tôi biết mình sai”. Khôi nói rằng có lẽ cấp trưởng biết nhiều thông tin quan trọng nên mới cẩn thận. Thông trấn an, có thể chưa biết nhưng nghi ngờ, bảo phải theo sát Hoàng.