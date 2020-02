Sinh tử tập 75: Thông mắng cấp dưới té tát, Chủ tịch tỉnh nhận được quà và đô la

Huy nhìn Hoàng mỏ nhưng Hoàng chưa đưa ra câu trả lời

Thông (Doãn Quốc Đam) mắng Thái té tát

Chủ tịch tỉnh nhận túi quà kèm tiền đô

Lê Hoàng sau khi được dẫn độ từ Lào về phải ở trại giam chờ lấy lời khai. Tại buổi lấy lời khai, Thái Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra nói: “Bị can đã chủ động ra đầu thú, đây được coi là một tình tiết giảm nhẹ. Bị can có biết mình được khởi tố vì tội danh gì không”. Hoàng đưa mắt nhìn Huy rồi chưa vội trả lời. Cảnh sát lấy lời khai đi cùng một lần nữa nhắc lại câu hỏi với Lê Hoàng.Ở tập trước Huy đã dặn Thái cẩn thận báo cáo với Giám đốc Công an tỉnh để liệu đường xử lý, vì ông Thông không dễ dàng bỏ qua cho Thái việc không báo cáo vụ bắt Lê Hoàng. “Kết quả là gì thì cũng phải có nguyên tắc, có quy trình chứ tôi không chấp nhận làm ăn theo kiểu vô lối rồi ngụy biện bằng kết quả như thế được. Trước khi đi tôi đã dặn dò cậu thế nào và cậu đã làm được bao nhiêu điều mà tôi nói”, Thông tức giận hỏi.“Dạ thưa Thủ trưởng, có những việc quả thực em bị động”, Thái đáp. Thông liền chỉ mặt: “Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Cậu và cậu Huy bàn tính để loại tôi ra ngay từ đầu đúng không. Ai là người chỉ đạo cho các cậu làm việc này”, ông Thông hỏi.Ông Nghĩa Chủ tịch tỉnh (NSND Hoàng Dũng) có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, trên mặt bàn có rất nhiều giấy tờ. Ít lâu sau ông lôi túi quà ra, trong túi quà lại có tập tiền đô la.