Sinh tử tập 79: Chủ tịch tỉnh bật khóc ăn bữa cơm cuối với con trai

Ông Nhân chủ trì cuộc họp về vụ án Thiên Thanh 2

Giám đốc Công an tỉnh báo cáo Lê Hoàng khai tất cả mọi vi phạm, tuy nhiên Mai Hồng Vũ không hợp tác, lúc chối tội khi thì im lặng. Sắp tới cơ quan điều tra phải tập hợp tài liệu để thực hiện đối chất. Viện trưởng Văn cũng báo cáo về việc doanh nghiệp câu kết với các quan chức lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra và Công an tỉnh nhận định nhóm hành vi của tội phạm kinh tế, tội phạm về tham nhũng, ngoài ra còn có nhóm tội xâm phạm quyền tư pháp. Ông Nhân Bí thư (NSND Trọng Trinh) chủ trì cuộc họp về vụ án Thiên Thanh. Ông Văn Viện trưởng Viện Kiểm sát báo cáo rằng có đủ chứng cứ để tiến hành khởi tố bị can. Trước mắt là nhóm doanh nghiệp Lê Hoàng, Hồi, Quỳnh Trinh và mới bắt tạm giam Mai Hồng Vũ. Một số cán bộ còn lại do tỉnh ủy quản lý như Trần Bạt, chờ ý kiến của tỉnh ủy.Bí thư Nhân hỏi ý kiến ông Văn, ông nói thống nhất quan điểm xử lý của tỉnh, bên cạnh đó cũng đưa ra một số đề xuất. Ông Bá, Trưởng Ban Nội chính sau khi lắng nghe báo cáo nhận định đủ cơ sở khởi tố bị can đối với một số cán bộ do tỉnh ủy quản lý. Ông Nhân nói thực sự rất đau lòng, khi phải ngồi họp để nói về việc xử lý đồng chí, đồng nghiệp. Ông nói đến sự buông lỏng, tha hóa của nhóm người này để chạy theo lợi ích vật chất, xâm phạm tới tài sản nhà nước, suy thoái đạo đức, liêm chính và quan trọng hơn làm người dân mất niềm tin.

Trinh vẫn khai không biết vali tiền của ai Tại tại giam, Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) bị hỏi về chiếc vali Bạt và Vũ xử lý ở quán Quỳnh Trinh. Khi được hỏi Vũ có cầm theo vali không, Trinh nói không nhớ rõ, còn về Bạt thì đi tay không và lúc về cùng cô đi việc khác. Về việc này, ở phía Bạt, anh ta cũng thừa nhận cùng với Quỳnh Trinh (Quỳnh Nga) đi mua vài thứ, sau đó đưa Trinh về quán.“Ai là người khóa cửa phòng? Tôi biết chỉ có anh và Quỳnh Trinh có chìa khóa”, Thái, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra hỏi. Bạt đáp: “Tôi khóa”. Thái hỏi: “Như vậy là Vũ đã rời khỏi phòng trước đó. Anh ta có cầm theo va li không?”.

Lê Hoàng tiếp tục được hỏi cung. “Tôi quay lại câu hỏi vừa rồi, ai là người giúp bị can trốn khỏi Việt Thanh”. Hoàng khai rằng nhiều người. “Cụ thể là những ai?”, cảnh sát điều tra hỏi. Hoàng chưa vội trả lời mà hỏi ngược lại: “Cán bộ có đảm bảo an toàn cho vợ con tôi không”. Huy nói không những đảm bảo an toàn cho vợ con Hoàng, mà đảm bảo cả tính mạng của Hoàng.



Về phần mình, Mai Hồng Vũ (Việt Anh) vẫn khăng khăng: “Tôi đã nói rồi, cái vali này của Trần Bạt và tôi chỉ cầm hộ thôi, làm gì có chuyện tôi cầm đi đâu được”. Cảnh sát điều tra nói: “Trần Bạt khai Lê Hoàng nhờ anh chuyển cho anh ta”. “Các anh làm như trẻ con ấy, thế bây giờ nó nói cái gì cũng tin à. Thằng Hoàng tuổi gì nhờ tôi cầm hộ”, Vũ nói. Vũ vẫn quanh co Về phần mình, Mai Hồng Vũ (Việt Anh) vẫn khăng khăng: “Tôi đã nói rồi, cái vali này của Trần Bạt và tôi chỉ cầm hộ thôi, làm gì có chuyện tôi cầm đi đâu được”. Cảnh sát điều tra nói: “Trần Bạt khai Lê Hoàng nhờ anh chuyển cho anh ta”. “Các anh làm như trẻ con ấy, thế bây giờ nó nói cái gì cũng tin à. Thằng Hoàng tuổi gì nhờ tôi cầm hộ”, Vũ nói.Huy chưa chịu bỏ cuộc, bởi Bạt khai vali tiền đó là của Vũ. Vũ vẫn nói không biết trong vali có gì, không có cơ sở để chứng tỏ trong đó có tiền. Anh ta còn tự tin nói rời khỏi quán Quỳnh Trinh tay không, có người làm chứng. Giám đốc chi nhánh ngân hàng Bắc Dĩnh bị bắt, cơ quan điều tra lục soát tài liệu tại phòng làm việc của Vịnh (Minh Tiệp).

Tiệp và Vũ gặp nhau trong trại giam Thái và Huy bàn với nhau phải tìm bằng được số tiền hối lộ, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì. Huy đùa Thái có hay xem phim về chống tham nhũng nước ngoài hay không. Thái nói ra suy nghĩ quan chức thường giấu tiền ở chỗ người tình.

Trinh khai về buổi tối đưa tiền tại quán của mình, Bạt đưa Trinh rời khỏi quán, Vũ cũng ra đi tay không. Khi cô quay lại kiểm tra thì vali vứt chỏng chơ, trong đó không có gì. Sau đó Trinh cho một nhân viên chiếc vali không để về quê. Kiểm sát viên nghi ngờ Trinh vì cho chiếc vali dễ dàng, nhưng Trinh nói đó là chiếc vali bình thường, Bạt cũng không nhận vali đó của anh ta. Huy và Thái cùng tới lại căn phòng VIP mà Vũ và Bạt từng ở với chiếc vali tiền, suy đoán về việc Bạt có thể tranh thủ giấu tiền.

Trinh nói rằng khi quay lại không thấy vali có tiền Mẹ Trần Bạt chuẩn bị bữa cơm, nịnh Bạt xuống ăn. Bà cũng khóc kể rằng ngày nào cũng niệm Phật để hồi hướng cho hai bố con, vì bà lo sợ đến ngày Bạt sa ngã. Bà nói con trai mình còn trẻ, có thể có cơ hội làm lại, nhưng tiếc cho chồng mình vì cả đời phấn đấu. Con gái lên gọi Bạt xuống ăn cơm, anh ta vẫn không nói không rằng mà ôm con bé vào lòng rồi rơi nước mắt.

Bạt khóc ôm con gái Ông Nghĩa từ nhiệm sở về, lẳng lặng bước vào nhà và ngồi xuống bàn ăn. Bà vợ đi xuống vừa nói vừa khóc, nói lâu lắm không có bữa cơm đầy đủ như thế, nên bà nấu mâm cơm toàn món mà ba ông cháu thích. Bà vợ thường ngày ăn chay, nay quyết định ngồi ăn cùng cả nhà. Thấy con trai đi xuống, ông Nghĩa chỉ nói “ngồi đi” rồi im lặng, nước mắt ứa ra. Bạt cũng không cầm được nước mắt, nắm lấy tay ông mà khóc nấc lên.

Ông Nghĩa chỉ nói với con trai hai chữ “ngồi đi” Ông Nghĩa gọi điện cho ông Nhân. Ông Nghĩa tới gặp nói rằng đã tra hỏi cặn kẽ Trần Bạt, Bạt nói không cầm đồng tiền nào như lời Lê Hoàng khai. Ông còn nói rằng chính ông chuẩn bị tương lai cho Bạt, cả học vấn lẫn đạo đức. Ông tin Bạt không dám giấu mình điều gì. Ông đề đạt với ông Nhân, sau này dù có xảy ra chuyện gì có thể vì ông Nghĩa châm chước cho Bạt phần nào. Ông vẫn tin con trai mình có thể biết cách làm lại cuộc đời. Ông Nghĩa lại khóc. Ông Nhân ghi nhận những lời ông Nghĩa nói, hứa xem xét mọi việc một cách minh bạch nhất.

Trong khi ông Nghĩa nói Bạt không làm gì sai, Bạt lại đang chuẩn bị tiền bỏ trốn Trần Bạt vội vàng chuẩn bị một số giấy tờ, lấy một số tiền lớn sắp xếp trong vali. Tuy nhiên, Bạt bỗng trầm tư và dừng lại ôm mặt.

