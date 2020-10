Sofia Vergara dẫn đầu top 10 cô đào ‘cá kiếm’ nhất năm, bỏ xa á quân Angelina Jolie

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất năm 2020. Vị trí số 1 thuộc về Sofia Vergara của series “Modern Family”. Với 43 triệu USD, người đẹp sinh năm 1972 “soán ngôi” của Scarlett Johansson. Năm ngoái, Scarlett thống trị bảng xếp hạng với 56 triệu USD kiếm được từ vai diễn Black Widow trong “Avengers: Endgame”. Tuy nhiên, cô “tụt dốc” không phanh vào năm nay, thậm chí không có tên trong top 10.

Vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là hai ngôi sao điện ảnh Angelina Jolie (35,5 triệu USD) và Gal Gadot (31,5 triệu USD). Có thể thấy khoảng cách thu nhập năm 2020 giữa Sofia và Angelina khá lớn, 8 triệu USD.

Không khó để lý giải vì sao minh tinh điện ảnh lại thua ngôi sao truyền hình. Đại dịch COVID-19 đã “nhấn chìm” các rạp chiếu phim kể từ cuối tháng 3, khiến nhiều tác phẩm được mong đợi như Black Widow (Scarlett Johansson đóng chính) và Wonder Woman 1984 (Gal Gadot đóng chính) đều rơi vào cảnh “đắp chiếu”.

Tổng thu nhập 10 nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm 2020 là 254 triệu USD, tính từ 6/2016 – 6/2020, giảm 20% so với năm trước đó. Mặc dù các phong trào kêu gọi bình đẳng giới tại Hollywood ngày càng có tiếng nói, chênh lệch giữa thu nhập của sao nam và sao nữ vẫn rất đáng kể. Cụ thể, 10 nam diễn viên được trả lương cao nhất năm thu về 545,5 triệu USD, gần gấp đôi so với các nữ đồng nghiệp của họ.

Sofia Vergara - 43 triệu USD: Người đẹp vừa kết thúc vai trò của mình trong mùa cuối của “Modern Family”, đồng thời bắt đầu đảm nhận vị trí thành viên ban giám khảo “America’s Got Talent” với hợp đồng khoảng 10 triệu USD/mùa. Ngoài ra, cô cũng phát đạt trong kinh doanh nhờ sở hữu thương hiệu quần jean tại Walmart và nội thất ở Rooms to Go.

Angelina Jolie - 35,5 triệu USD: Angelina Jolie là một trong số ít nữ diễn viên kiếm tiền hoàn toàn từ phim điện ảnh. Khoản thù lao lớn nhất của Jolie đến từ vai chính trong “bom tấn” Eternals của Marvel, có kinh phí 200 triệu USD.

Gal Gadot - 31,5 triệu USD: Trong khi “Wonder Woman 1984” bị hoãn chiếu do COVID-19, Gal Gadot chuyển hướng sang Netflix. Cô kiếm được 20 triệu USD qua bộ phim Red Notice, đóng chung Dwayne “The Rock” Johnson và Ryan Reynolds.

Melissa McCarthy - 25 triệu USD: Tạm xa màn ảnh rộng, nữ diễn viên hài có hai dự án lớn với HBO Max và Netflix. Ngoài ra, cô còn có thu nhập nhờ dẫn chương trình Little Big Shots của NBC. Năm tới, cô sẽ đóng vai bạch tuộc độc ác Ursula trong phiên bản người đóng (live-action) của “Nàng tiên cá”.

Meryl Streep - 24 triệu USD: Minh tinh gạo cội đã kết hợp với đạo diễn Steven Soderbergh trong bộ phim Let Them All Talk của Steven Sodergbergh, được bán cho HBO Max với giá 33 triệu USD. Trong đó, Meryl Streep kiếm được ít nhất 5 triệu USD. Phần còn lại đến từ Little Women (2019) và The Prom (2020).

Emily Blunt - 22,5 triệu USD: Với thành công của phần đầu tiên “A Quiet Place” (kinh phí 17 triệu USD thu về 341 triệu USD), Blunt được trả khoản cát-xê 8 con số cho “ A Quiet Place Part II”, dự kiến ra mắt vào năm sau. Ngoài ra, cô cũng nhận được số tiền lương không nhỏ cho “Jungle Cruise” của Disney.

Nicole Kidman - 22 triệu USD: Cùng với đàn chị Meryl Streep, Nicole Kidman cũng tham gia dự án “The Prom” của Netflix. Ngoài ra, vợ cũ Tom Cruise kiếm được khoảng 1 triệu USD/tập miniseries sắp tới trên HBO - The Undoing.

Ellen Pompeo - 19 triệu USD: Sau khi thương lượng lại hợp đồng vào năm 2017, Pompeo đang kiếm được khoảng 550.000 USD/tập cho vai chính trong “Grey’s Anatomy” của đài ABC. Bệnh cạnh đó, mỗi năm cô có thêm 6 triệu USD thu về từ các khoản đầu tư. Elisabeth Moss - 16 triệu USD: Hulu trả Elisabeth Moss 1 triệu USD cho mỗi tập phim “The Handmaid’s Tale”. Ngoài ra, cô còn được chia lợi nhuận từ “The Invisible Man” - bộ phim kinh dị bất ngờ gây “bão” khi thu 134,3 triệu USD tại phòng vé, dù kinh phí chỉ 7 triệu USD.