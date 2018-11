Stan Lee - ‘Cha đẻ’ của Người Nhện, Người Sắt qua đời ở tuổi 95

CNN dẫn lời của Kirk Schneck, luật sư của con gái Stan Lee, thông báo, “ông trùm” truyện tranh siêu anh hùng Mỹ đã qua đời ở tuổi 95 tại Trung tâm Y tế Cedar's Sinai vào thứ Hai (12/11). Hiện chưa rõ nguyên nhân qua đời, chỉ biết vào sáng cùng ngày, ông được người nhà đưa đi cấp cứu từ nhà ở Los Angeles, California, Mỹ. Sức khoẻ của ông trong nhiều tháng qua đã bị giảm sút do chứng viêm phổi và giảm thị lực.

Thông tin này thực sự là cú sốc đối với người hâm mộ dòng truyện tranh siêu anh hùng, cũng như vũ trụ điện ảnh Marvel.

Năm 1961, Stan Lee đã cùng Jack Kirby sáng tạo nên Marvel với nhóm siêu anh hùng The Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng). Tiếp đó, loạt siêu anh hùng đình đám khác cũng lần lượt ra đời như Spider-Man (Người Nhện), Black Panther (Báo Đen), The Incredible Hulk (Người Khổng Lồ Xanh), X-Men (Dị Nhân), Iron Man (Người Sắt) và The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng)...

Các siêu anh hùng của Marvel Comics.

Ở hiện tại, Marvel trở thành vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng lớn mạnh nhất Hollywood, vượt xa đối thủ DC Comics. Các tác phẩm đình đám như Captain America, Iron-Man, Spider-Man, The Avengers… mỗi lần ra rạp đều trở thành “bom tấn” càn quét các phòng vé, thu về hàng trăm tỷ USD.

Một điều thú vị chỉ có fan Marvel mới biết. Hầu như các tác phẩm điện ảnh về siêu anh hùng của hãng này, Stan Lee đều xuất hiện với vai trò cameo (diễn viên khách mời). Các vai diễn của ông thường chỉ thoáng qua, nếu có thoại thì cũng rất ít. Mọi người yêu mến gọi ông với cái tên “thánh Stan Lee".

Stan Lee góp mặt trong phim về Người Nhện. Ông còn mắng Captain America là "đồ ngốc".

Tú Oanh

Theo CNN